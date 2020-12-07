https://ria.ru/20201207/fikus-1588095796.html

Фикус Бенджамина: все об уходе за комнатным деревом

Фикус Бенджамина: все об уходе за комнатным деревом

Фикус Бенджамина — это комнатное растение семейства Тутовые родом из Азии. О том, как за ним ухаживать — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:52

2020-12-07T19:52

2020-12-07T19:52

растениеводство

растения

цветы

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Фикус Бенджамина — это комнатное растение семейства Тутовые родом из Азии. О том, как за ним ухаживать — в материале РИА Новости.Особенности фикуса БенджаминаВ дикой природе это растение встречается на территории Индии, Таиланда, Китая, Филиппин, Малайзии, Северной Австралии и может вырастать в высоту до 25 метров. В странах Азии фикусу Бенджамина придают особое значение. Например, он является символом Бангкока, столицы Таиланда, и, по поверьям, приносит счастье и удачу. В Китае его дарят, когда хотят пожелать человеку долголетия и благополучия. У нас в народе фикус окружали негативные приметы. Считалось, что он отгоняет мужчин и провоцирует скандалы в доме.Растение представляет собой вечнозеленое дерево или кустарник, который зацветает только в дикой природе. Цветок фикуса Бенджамина состоит из соцветий, больше напоминающих небольшие горошины. Сейчас он активно используется в озеленении интерьеров, однако в домашних условиях его высота не будет превышать 2-3 метров. В среднем каждый год куст увеличивается на 20 сантиметров.Существует множество видов этого растения, но в России самые популярные — Даниэль, Моник, Реджинальд, Кинки, Старлайт, Николь и фикус Наташа.Уход за фикусом Бенджамина в домашних условияхВ целом, это неприхотливый цветок. При этом первые три месяца адаптации в доме могут быть для него самыми сложными: если он не заболеет и преодолеет этот этап, то в дальнейшем ему не потребуется постоянная забота. Уход за фикусом Бенджамина сравнительно прост. Ему нужно хорошее освещение, полив, периодическая подкормка и пересадка по мере роста.ОсвещенностьРастение лучше всего держать в квартире на восточной или западной стороне. Фикус Бенджамина любит свет, но боится прямых солнечных лучей, которые могут стать причиной ожогов на листьях. Причем пестролистные фикусы больше нуждаются в свете, а сортам с обычными зелеными листьями подойдет и рассеянное освещение. Если поставить цветок на южную сторону, его нужно притемнить или убрать дальше от окна. Зимой можно использовать дополнительную подсветку.Температурный режимЛетом для комфортного существования фикусам Бенджамина нужно от 18 до 25 градусов тепла. Зимой же фикусы неплохо переносят более низкую температуру, но главное, чтобы она не опускалась ниже 16 градусов. Также следует избегать сквозняков.Полив и влажность воздухаКустарнику необходим регулярный полив: два раза в неделю летом, и один раз в неделю зимой. При этом фикус Бенджамина не любит слишком высушенный грунт и застой жидкости в корнях. На это он может реагировать болезненно — увядать, терять листья, а избыток воды приведет к гниению. Поливать растение нужно только тогда, когда подсохнет земля.Влажность воздуха должна быть высокой, поэтому следует регулярно опрыскивать листья растения. Во время отопительного сезона можно проводить процедуру чаще и обдавать его теплым душем, делая перерыв между водными процедурами в 20 дней.Удобрение фикусаПодкармливать фикус Бенджамина нужно только в период вегетации, который начинается в марте и заканчивается в октябре. Для этого подойдет минеральное удобрение. В марте и апреле его необходимо вносить только раз в месяц, а в мае сократить промежуток до трех недель. Летом интервал подкормки составляет 2 недели, и заканчивается она в сентябре. Также низкоконцентрированной подкормкой можно обрабатывать листья.Пересадка фикусаИз-за того, что растение развивается стремительно, пересадку фикуса Бенджамина нужно производить как минимум один раз в год. Растения старше 7 лет нужно пересаживать раз в 2-3 года, а иногда и реже. Проводить процедуру нужно, когда фикусу в горшке становится тесно и в дренажные отверстия можно разглядеть его корни.Пересаживать фикус необходимо по методу перевалки в емкость, которая на 2-3 сантиметра больше предыдущей. На ее дно высыпается слой дренажа, затем чуть-чуть нового грунта. Из старого горшка следует достать растение, аккуратно поместить его в новый и засыпать землей. Поливать куст не нужно в течение следующих нескольких дней, а подкармливать — две недели.Обрезка фикусаКрону этого растения часто обрезают для создания деревьев-бонсай. Кроме эстетической функции, обрезка улучшает и здоровье кустарника: за счет удаления слабых и старых ветвей у него повышается иммунитет. Молодым фикусам процедура требуется чаще из-за активного роста, также она происходит легче, чем у взрослого цветка.Резать ветви лучше всего в период с весны до конца сентября, причем убирать больше 35% листвы нельзя. Это ослабит фикус Бенджамина. Во время обрезки следует укоротить слишком длинные ветви и отрезать слабые, а также проредить слишком густую крону.Чаще всего растению придают круглую форму. Для этого нужно укоротить основные побеги до 15 сантиметром, а боковые — до 10. Срезы стоит обработать порошком активированного угля для обеззараживания.Способы размноженияРазмножение фикуса Бенджамина происходит двумя способами — черенкованием и отводками.В первом варианте размножать можно только взрослое растение с одревесневшими ветвями, которые перестали быть зелеными, но остались немного гибкими. На стебле должно быть от 4 до 6 листочков. Для заготовки понадобится продезинфицированный острый нож или ножницы. Отрезав черенок, его следует промыть от выступающего сока, а затем поместить в емкость с водой и накрыть ее прозрачной крышкой, чтобы он оставался в тепле. Через 7-15 дней у него появятся первые корешки. Когда они окрепнут их можно посадить в горшок.Во втором случае размножение фикуса будет сложнее. Этот способ подходит для старого цветка с одревесневшими ветками. На стволе или на коре одного побега нужно сделать аккуратный кольцевидный разрез и снять верхний слой. Затем этот участок следует обработать стимулирующим рост средством и намотать на него мох, а потом обернуть конструкцию пищевой пленкой. Через некоторое время на данном участке появится отводок, который срезают и сажают в постоянный горшок.Вредители и заболеванияЧаще всего фикус сталкивается с чрезмерным опаданием листьев, у которого могут быть самые разные причины. Например, сухость воздуха, сильные сквозняки, холод, недостаточный или избыточный полив, а также дефицит света. Однако не всегда из этого стоит делать проблему — когда цветок растет, у него происходит естественное опадание нижних листьев.Если на кроне появляются светлые пятна, это значит, что растение получило ожоги, если кончики приобретают коричневый оттенок, причина этому — низкая влажность воздуха. Пожелтение листвы также может происходить из-за переизбытка жидкости в почве. При переохлаждении у фикуса будет увядать крона.Кроме этого, растение могут атаковать вредители. Например, паутинный клещ, щитовка и мучнистый червец.

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https://realty.ria.ru/20201027/rasteniya-1581631111.html

https://ria.ru/20180307/1515800069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

растениеводство, растения, цветы