Мучнистый червец: как избавиться от мохнатого вредителя комнатных цветов
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мучнистый червец — вредитель, который часто встречается в саду, в огороде и на комнатных растениях. Эти насекомые способны поразить любую культуру, если вовремя от них не избавиться. О том, как выглядит червец, как с ним бороться, самые эффективные препараты и средства — в материале РИА Новости.
Червец
Мучнистый червец — насекомое семейства полужесткокрылых, которое питается соком кормовых, тепличных и комнатных растений, оставляя после себя пораженные и безжизненные участки на культуре. Вредитель считается близким родственником щитовки — они оба провоцируют отмирание частей растения.
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“Мучнистый червец также известен как "мохнатая вошь". Это сосущее насекомое, которое видно невооруженным взглядом. Свое название получил за ватообразные следы, которые оставляет на листьях и в междоузлиях растений. Нанести вред растениям могут только самки насекомых, самцы даже не имеют ротового аппарата”, — рассказал Егор Бурага, основатель и руководитель интернет-магазина растений и семян AdeniumBOOM.
Как выглядит
Внешность паразита отличается в зависимости от пола. У самок тело овальной формы со множеством коротких ножек и длинными нитевидными усиками. У самцов есть крылья, они напоминают маленьких комаров. Червец мужского пола не способен нанести вред растению, он не может питаться его соком, так как у него отсутствует хобот.
“Мучнистый червец имеет достаточно крупные размеры — 3-6 мм. Некоторые виды достигают 12 мм. Вредитель покрыт белым порошковидным налетом и внешне напоминает мокрицу, а личинки похожи на семена кунжута”, — добавил эксперт.
Образ жизни
Насекомые предпочитают жить группами. Долгожителями в стае являются самки, так как они способны питаться с помощью хоботка. Самцы живут всего несколько дней.
“Эти букашки активно передвигаются, однако, присосавшись к растению, теряют подвижность. Мучнистый червец обладает высокой плодовитостью, способен создать до четырех поколений за один год. Перед тем, как отложить яйца, он покидает место питания и уходит в укрытие, например, прячется в трещинах коры, развилках ветвей и т.д. В среднем жизненный цикл паразита составляет 2,5-3 месяца с момента появления личинки”, — прокомментировал Егор Бурага.
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Также, по словам эксперта, жизнедеятельность мучнистого червеца губительна для комнатных растений. В момент поглощения сока самки впрыскивают пищеварительные ферменты, которые ослабляют цветок, вызывают пожелтение и опадание листвы. Также секрет, который оставляет после себя особь, вызывает сажистый грибок.
Условия обитания
Идеальными условиями для жизнедеятельности червеца является стабильное тепло — 25-27 градусов, высокая влажность — 70-80%, а также излишнее содержание азота в почве.
Полив рассады цветочных растений
“Вредитель предпочитает селиться на нижней поверхности листьев, молодых побегах, бутонах и цветах. Проще увидеть их на верхушках, где группируется большое количество особей, а новые листочки деформированы”, — добавил эксперт.
Чем опасен
Вредитель не сразу убивает растение — сначала насекомое замедляет рост домашнего цветка, повреждая и деформируя все органы, включая корни. Опадают листья. После чего декоративная культура вовсе перестает расти и “чахнет” на глазах. “Мучнистый червец опасен тем, что не останавливается, пока не уничтожит растение, поэтому важно вовремя заметить нападение и начать борьбу", — уточнил эксперт.
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Растения в зоне риска
Как утверждает Егор Бурага, червец чаще поражает цитрусовые, но может поселиться и на других растениях. Осмотр на предмет заражения проводят в межсезонье, особенно на фикусах, папоротниках, кактусах, суккулентах и орхидеях.
Девушка проверяет листья растения
Орхидея
Мучнистый червец, как правило, прячется на спящих почках орхидеи и в углах листьев. О присутствии вредителя сигнализируют пожелтевшие листья, которые периодически опадают. Поврежденные части необходимо удалить, снять белый налет с еще целых листьев и провести обработку.
Кактус
При заражении мучнистым червецом кактус стремительно высыхает и меняет свою форму. Самки образуют пушистый кокон между ребрами растения и могут отложить там до 600 яиц. Кроме этого, заметить вредителя на кактусе не всегда просто — возможно он скрывается в корнях, постепенно их разрушая.
Фикус
Фикусы не так часто поражаются мучнистыми червецами, однако если это произошло, то необходимо предпринимать те же самые меры по борьбе с паразитами, как и у других растений — отмывать налет и собирать видимые экземпляры, удалять пораженные части и обрабатывать специальными средствами.
Признаки заражения растений
По словам эксперта, не заметить нашествие вредителя практически невозможно:
“В процессе своей жизнедеятельности мучнистый червец оставляет восковые выделения, напоминающие грязную вату. Под этим налетом скрываются взрослые особи или яйца вредителя. Чаще червеца можно обнаружить на нижней стороне и в пазухах листьев. Самки выделяют концентрированную медвяную росу, которая вызывает ожоги на листьях и способствует развитию сажистого грибка (разновидности плесневого), тем самым провоцируя развитие нового заболевания”, — прокомментировал Егор Бурага.
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Вдобавок, на присутствие червеца указывают и другие признаки:
- —желтые и липкие пятна в местах высасывания сока насекомым;
- —деформация побегов, листьев, ветвей;
- —поникание растительности;
- —у древесных растений трескается кора;
- —бутоны и плоды перестают развиваться или вовсе не появляются.
Виды
Семейство полужесткокрылых объединяет более 2000 видов червеца, из-за чего это насекомое считают наиболее распространенным вредителем среди прочих. Однако для комнатных растений опасны лишь несколько — приморский, амариллисовый, виноградный, кактусовый и щетинистый.
Растение пораженное мучнистым червецом
Приморский
Приморский червец — один из самых распространенных видов, которому свойственен более толстый слой воска и длинные волокна на теле. Для этого насекомого наиболее привлекательны такие комнатные растения, как орхидея, фиалка, пассифлора и пеларгония. Размер самок составляет до 3-4 мм в длину и 2-2,5 мм в ширину, цвет тела — серовато-розовый.
Амариллисовый
Паразит этого вида выделяет тонкий слой воска. Вдобавок, амариллисовый червец опасен своей скрытностью — предпочитает плодится под чешуйками луковиц домашних растений, из-за чего его сложнее выявить. Однако заражение вредителем можно также проследить по внешнему виду цветка — листья желтеют, а само растение останавливается в росте.
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Виноградный
Личинки виноградного червеца располагаются по всему растению — особенно заметны на листьях и побегах. Цвет тела самки слегка розового или желтого оттенка. Наблюдается белый налет, так же как и у других видов.
Кактусовый
Поражает стебли и корни кактуса, образуя белые или светло-серые пятнышки на растении. При этом вредитель активно размножается — за короткий срок насекомые могут быстро расселиться по всем кактусам в помещении.
Щетинистый
Колонии паразита скапливаются на нижней стороне листа, ветках и в пазухах листьев. Излюбленными растениями у них являются фуксия, фикус, диффенбахия, цитрусовые и др.
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Другие виды
Кроме мучнистых червецов, которые встречаются на комнатных растениях, существуют виды, поражающие уличные культуры — яблоневый, люцерновый, еловый, айвовый, можжевельниковый, пшеничный, ячменный, кленовый, пальмовый и др.
Как избавиться от вредителя
Мучнистый червец — непростой вредитель, в борьбе с которым лучше всего использовать только проверенные методы и средства. Важно помимо основных мероприятий проводить закрепляющие обработки, чтобы не допустить повторного размножения вредителя.
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Под основными имеются в виду инсектицидные методы уничтожения насекомых, а также народные.
Инсектицидные методы
Инсектициды — вещества или широкая группа ядохимикатов, способные защитить растение, уничтожив вредителя. На их основе создаются препараты в различных формах против насекомых — спреи, порошки, растворы, гранулы и т.д. Кроме этого, средства делятся на разные группы ядовитости — от 1 до 4. Но независимо от класса важно соблюдать осторожность при использовании веществ и ограничить к ним доступ детей и домашних животных.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПропитка верхней части ствола пальмы раствором инсектицида
Пропитка верхней части ствола пальмы раствором инсектицида
Препараты и средства
Схемой борьбы с мучнистым червецом поделился Егор Бурага:
В первую очередь необходимо убрать видимых особей и их выделения. На растении может находиться несколько поколений насекомых, поэтому чисто механическое удаление не является гарантией полного избавления от вредителя. На следующем этапе нужно обработать растения химическими препаратами.
Однократное мероприятие тоже не даст эффекта. Молодые особи червеца не покрыты восковидным налетом, поэтому их легко уничтожить. Но есть опасность, что из отложенных яиц могут вылупиться новые особи, которые начнут развиваться. Также червецы более старшего поколения возможно не отреагируют на обработку, чем выше стадия развития личинок, тем сложнее с ними бороться.
Для каждой обработки понадобятся как минимум два инсектицида. Нужно пролить грунт системным (например, "Актара") и опрыскать само растение контактным (например, "Мовенто Энерджи", "Фуфанон", "Теппеки", "Моспилан", "Конфидор" и др.). Через 6-7 дней следует провести следующую обработку для закрепления результата.
По словам экспертов, системный инсектицид — это препарат универсальной группы, который поражает насекомых через контакт и пищеварительную систему. Контактный инсектицид действует только после прямого взаимодействия.
По словам экспертов, системный инсектицид — это препарат универсальной группы, который поражает насекомых через контакт и пищеварительную систему. Контактный инсектицид действует только после прямого взаимодействия.
Для второй обработки лучше выбрать контактный инсектицид с другим действующим веществом, чтобы не вызвать привыкания у вредителя. Рекомендуется проветрить помещение после обработки, а во время процедур использовать средства индивидуальной защиты — перчатки (во избежание контакта с химией), маску (чтобы не вдыхать частицы средства при распылении) и другие по необходимости.
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Народные методы
В борьбе с мучнистым червецом народные методы часто оказываются малоэффективными. Однако при небольшом поражении вредителями можно использовать некоторые варианты:
- —Мыльный раствор — необходимо смешать 1 ст. л натертого мыла со стаканом теплой воды. Готовой жидкостью протереть все растение и зону вокруг него — горшок, подоконник, стол, стены и др. Через 2-4 часа с цветка смывают раствор. Однако, по мнению садоводов, такой метод может навредить декоративной культуре и нарушить ее фотосинтез.
- —Лук среднего размера нарезать на мелкие кусочки, растереть и замочить в стакане воды на 2-3 часа. Готовый настой процедить и использовать для бережного протирания растения.
- —Чеснок — пять зубчиков измельчить и залить стаканом воды на двое суток. После процедура проводится так же, как и с луком.
- —Аптечная настойка календулы — смоченным ватным диском можно протереть пораженные части в течение трех-четырех дней один раз в сутки.
- —Табак — 80 г махорки необходимо залить литром воды и настоять в течение 24 часов. Затем нужно процедить, снова добавить литр воды и приступить к обработке — протереть, а после опрыскать.
Профилактические меры
На сегодня не существует еще ни одного растения, которому бы не грозило нападение мучнистого червеца. Поэтому для предупреждения любых болезней и необходимы профилактические меры.
“Этот вредитель боится влаги. Он предпочитает сухие и пыльные условия проживания. Поэтому основным средством профилактики считается промывание листьев растения, а также своевременное удаление засохших листьев. Осмотр на предмет заражения проводят в межсезонье на фикусах, папоротниках, кактусах, суккулентах, орхидеях и других культурах”, — пояснил эксперт.
Рекомендации садоводов
Опытные садоводы выделяют несколько рекомендаций, которых можно придерживаться при борьбе с мучнистым червецом:
- —для ополаскивания растения от насекомых важно использовать теплую или комнатной температуры воду;
- —чтобы снизить популяцию червеца, можно расположить вблизи света липкие полоски, для того чтобы поймать самцов насекомых (вредитель в ночное время стремится к свету);
- —лучшего всего, выбирая метод обработки растения, прибегать к протиранию — распыление препаратов не подходит для многих видов комнатных растений;
- —после покупки нового растения важно обеспечить ему месяц карантина (выделить отдельную комнату без других культур), чтобы убедиться в том, что оно не является переносчиком вредителей и не сможет заразить другие цветы.