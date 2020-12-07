Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201207/elektromobili-1588091690.html
Власти Ленобласти освободят владельцев электромобилей от налогов
Власти Ленобласти освободят владельцев электромобилей от налогов
Власти Ленинградской области намерены на три года освободить владельцев автомобилей с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога в регионе,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:25
2020-12-07T19:25
ленинградская область
россия
авто
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585950106_0:0:1082:608_1920x0_80_0_0_3bbc8f560571d35b0639d328bf1d0741.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены на три года освободить владельцев автомобилей с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, таким образом регион стремится стимулировать использование транспорта на альтернативном виде топлива для улучшения экологической обстановки."Отдельно предусматривается возможность пролонгации такого вида поддержки и после 2023 года. Соответствующий законопроект был принят сегодня региональным Заксобранием в первом чтении", — сказал собеседник агентства.По данным дорожного комитета Ленинградской области, основанием для получения льготы станет паспорт транспортного средства либо свидетельство о регистрации машины, подтверждающие, что автомобиль приводится в движение исключительно электрическим двигателем.С 2018 года в Ленинградской области вполовину снижена ставка налога для транспорта, работающего на природном газе. А согласно Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года приоритетными направлениями инновационного развития автомобилестроения в России, в том числе, является улучшение энергоэффективности, повышение экологических показателей транспортных средств, технологии электрификации транспортных средств (электромобили, гибриды), напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201207/aktsiya-1588068609.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585950106_98:0:951:640_1920x0_80_0_0_ed954090668c74e15014d03f1b11a135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, ленинградская область

Власти Ленобласти освободят владельцев электромобилей от налогов

19:25 07.12.2020
 
© Фото : ЦК НТИ СПбПУПервый полноценный отечественный электромобиль "КАМА-1"
Первый полноценный отечественный электромобиль КАМА-1 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : ЦК НТИ СПбПУ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены на три года освободить владельцев автомобилей с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, таким образом регион стремится стимулировать использование транспорта на альтернативном виде топлива для улучшения экологической обстановки.
"Отдельно предусматривается возможность пролонгации такого вида поддержки и после 2023 года. Соответствующий законопроект был принят сегодня региональным Заксобранием в первом чтении", — сказал собеседник агентства.
По данным дорожного комитета Ленинградской области, основанием для получения льготы станет паспорт транспортного средства либо свидетельство о регистрации машины, подтверждающие, что автомобиль приводится в движение исключительно электрическим двигателем.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 17:22Ленинградская область
Глава Ленобласти дал старт предновогодней акции "Елка желаний"
С 2018 года в Ленинградской области вполовину снижена ставка налога для транспорта, работающего на природном газе. А согласно Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года приоритетными направлениями инновационного развития автомобилестроения в России, в том числе, является улучшение энергоэффективности, повышение экологических показателей транспортных средств, технологии электрификации транспортных средств (электромобили, гибриды), напомнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьРоссияАвтоЛенинградская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
07:38Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
07:35В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
07:07Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России
07:00Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы
Лента новостейМолния