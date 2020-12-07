https://ria.ru/20201207/elektromobili-1588091690.html

Власти Ленобласти освободят владельцев электромобилей от налогов

Власти Ленобласти освободят владельцев электромобилей от налогов

Власти Ленинградской области намерены на три года освободить владельцев автомобилей с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога в регионе,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:25

2020-12-07T19:25

2020-12-07T19:25

ленинградская область

россия

авто

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены на три года освободить владельцев автомобилей с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, таким образом регион стремится стимулировать использование транспорта на альтернативном виде топлива для улучшения экологической обстановки."Отдельно предусматривается возможность пролонгации такого вида поддержки и после 2023 года. Соответствующий законопроект был принят сегодня региональным Заксобранием в первом чтении", — сказал собеседник агентства.По данным дорожного комитета Ленинградской области, основанием для получения льготы станет паспорт транспортного средства либо свидетельство о регистрации машины, подтверждающие, что автомобиль приводится в движение исключительно электрическим двигателем.С 2018 года в Ленинградской области вполовину снижена ставка налога для транспорта, работающего на природном газе. А согласно Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года приоритетными направлениями инновационного развития автомобилестроения в России, в том числе, является улучшение энергоэффективности, повышение экологических показателей транспортных средств, технологии электрификации транспортных средств (электромобили, гибриды), напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201207/aktsiya-1588068609.html

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россия, авто, ленинградская область