https://ria.ru/20201207/draka-1588107855.html

МВД возбудило дело против мужчины, сломавшего руку подростку в Петербурге

МВД возбудило дело против мужчины, сломавшего руку подростку в Петербурге

Уголовное дело возбуждено против мужчины в Петербурге, вмешавшегося в драку подростков и применившего силу в отношении одного из них, после чего тот был... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T21:02

2020-12-07T21:02

2020-12-07T21:02

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против мужчины в Петербурге, вмешавшегося в драку подростков и применившего силу в отношении одного из них, после чего тот был госпитализирован с переломом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее в интернете разместили видео, где в драку двоих подростков на детской площадке вмешивается отец одного из них. Он с силой бросает подростка на землю, после чего другой продолжает наносить сверстнику удары. Мальчик был госпитализирован с переломом руки."Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, на детской площадке применившего физическую силу в отношении ребенка", - говорится в сообщении.Злоумышленником оказался 36-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20200518/1571593456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия