Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/draka-1588107855.html
МВД возбудило дело против мужчины, сломавшего руку подростку в Петербурге
МВД возбудило дело против мужчины, сломавшего руку подростку в Петербурге
Уголовное дело возбуждено против мужчины в Петербурге, вмешавшегося в драку подростков и применившего силу в отношении одного из них, после чего тот был... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:02
2020-12-07T21:02
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587983141_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_8c3fed9415b804761181ea4727da0a15.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против мужчины в Петербурге, вмешавшегося в драку подростков и применившего силу в отношении одного из них, после чего тот был госпитализирован с переломом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее в интернете разместили видео, где в драку двоих подростков на детской площадке вмешивается отец одного из них. Он с силой бросает подростка на землю, после чего другой продолжает наносить сверстнику удары. Мальчик был госпитализирован с переломом руки."Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, на детской площадке применившего физическую силу в отношении ребенка", - говорится в сообщении.Злоумышленником оказался 36-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20200518/1571593456.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587983141_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_ca94514ed6b3ea6658a0db89a9377081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

МВД возбудило дело против мужчины, сломавшего руку подростку в Петербурге

21:02 07.12.2020
 
Кадр видео драки на детской площадке в Санкт-Петербурге
Кадр видео драки на детской площадке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против мужчины в Петербурге, вмешавшегося в драку подростков и применившего силу в отношении одного из них, после чего тот был госпитализирован с переломом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в интернете разместили видео, где в драку двоих подростков на детской площадке вмешивается отец одного из них. Он с силой бросает подростка на землю, после чего другой продолжает наносить сверстнику удары. Мальчик был госпитализирован с переломом руки.
"Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, на детской площадке применившего физическую силу в отношении ребенка", - говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался 36-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая, 08:36
В Башкирии подросток избил мужчину, вылившего воду на шумящих детей
 
ГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
07:38Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
07:35В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
07:07Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России
07:00Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы
Лента новостейМолния