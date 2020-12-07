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МВД возбудило дело против мужчины, сломавшего руку подростку в Петербурге
МВД возбудило дело против мужчины, сломавшего руку подростку в Петербурге
Уголовное дело возбуждено против мужчины в Петербурге, вмешавшегося в драку подростков и применившего силу в отношении одного из них, после чего тот был... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:02
2020-12-07T21:02
2020-12-07T21:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против мужчины в Петербурге, вмешавшегося в драку подростков и применившего силу в отношении одного из них, после чего тот был госпитализирован с переломом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее в интернете разместили видео, где в драку двоих подростков на детской площадке вмешивается отец одного из них. Он с силой бросает подростка на землю, после чего другой продолжает наносить сверстнику удары. Мальчик был госпитализирован с переломом руки."Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, на детской площадке применившего физическую силу в отношении ребенка", - говорится в сообщении.Злоумышленником оказался 36-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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