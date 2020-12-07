https://ria.ru/20201207/dekabr-1587680580.html

Декабрь 2020: как пережить самый темный месяц года и не хандрить

Декабрь 2020: как пережить самый темный месяц года и не хандрить

Светает поздно, темнеет рано: дни все короче, а ночи длиннее. О том, как не впасть в уныние в этот самый темный месяц года и чем себя развлечь и поддержать, – в РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T06:05

2020-12-07T06:05

2020-12-07T06:15

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Лариса Худикова. Светает поздно, темнеет рано: дни все короче, а ночи длиннее. О том, как не впасть в уныние в этот самый темный месяц года и чем себя развлечь и поддержать, – в материале РИА Новости."Голодать зимой нужно сытым"Действовать нужно сразу в нескольких направлениях: это вкусная и полезная пища, и физическая активность, и хобби, считает президент нацпроекта "Здоровье нации", доктор медицинских наук Дмитрий Еделев."Голодать зимой нужно сытым", – шутит доктор Еделев. Впрочем, на самом деле это – не шутка. Особенно зимой необходимо разнообразное и сбалансированное питание."Если вы встали рано и есть время, приготовьте что-то горячее и вкусное (это может быть каша, цельнозерновой панкейк, горячий бутерброд, сырники). Есть люди, которые едят по утрам супы и считают это хорошим началом дня. Почему нет?Эксперт напоминает, что на столе всегда должны быть свежие овощи и фрукты."Потрите полморковки, кусочек свеклы, яблоко, пошинкуйте капусты. Гурманы могут сделать салат из авокадо с ананасом. Любой салат отлично дополнит основной прием пищи", – говорит эксперт.Любителям колбасы и других мясных полуфабрикатов доктор Еделев советует попробовать убрать их из рациона, заменив рыбой и натуральным нежирным мясом.Ну, а любителям кофе он советует не лениться и молоть его по утрам самим, ведь один только запах молотого кофе способен поднять настроение.Разумеется, добавляет Дмитрий Еделев, на столе всегда должна быть чистая питьевая вода.Среди других факторов, которые значительно влияют на бодрость духа даже в темное время года, он называет водные процедуры (если не бассейн, то хотя бы контрастный душ), налаженный режим работы, отдыха и сна (причем, ложиться спать надо не позже 23 часов), а также увлечение или хобби, которое не даст впасть в уныние."Попробуйте планировать день, не забывайте про спорт, книги, игры, познавательные курсы, театры (сейчас есть много онлайн площадок). Работа не всегда должна быть главным делом в жизни", – отмечает эксперт.Врач также напоминает, что в темное время года, когда солнечных дней крайне мало, надо хорошо освещать помещение искусственными приборами. Лучше использовать лампы "теплого света".Практикуем "терапию удовольствием"Психолог Оксана Фадеева советует в это время года, прежде всего, больше спать и не забывать про "терапию удовольствием"."Пробуем аккуратно перекроить расписание так, чтобы отбой был раньше на час, чем обычно, а подъем — раньше минут на пятнадцать, чтобы уберечь себя от утренней суеты. В идеале для утра должен быть особенный ритуал, настраивающий на хороший день: немного растяжек, кофе с кардамоном из любимой чашки или активная прогулка с собакой", – советует эксперт.Фадеева также рекомендует "терапию удовольствием", которая является хорошим антидепрессантом.Тренировки в спортклубе тоже хороши, но только если они приносят радость, а не воспринимаются как повинность, добавляет психолог.Помочь поддержать себя в позитивном состоянии может и любая медитативная практика.Она также советует по возвращении с улицы обратить внимание на свое состояние."Если почувствовали, что удалось перезагрузиться, поставьте себе "внутреннюю галочку", что этот способ работает. Тогда будет легче его повторить", – советует эксперт."Немного волонтерства — почему бы и нет? Тем более что время предпраздничное. Выступая из сильной позиции и делая чью-то жизнь немного лучше, мы повышаем свой тонус и самооценку. В результате выигрывают обе стороны", – уверяет Оксана Фадеева.Также она советует не забывать в зимнее время про максимально удобную одежду, поскольку сейчас наше тело нуждается в особом комфорте."И если его будет достаточно, он немного скомпенсирует психологический дискомфорт от холода и темноты. Термобелье, непромокаемая обувь, пуховик на размер свободнее обычного – все это нам в помощь", – отмечает Фадеева.Личный опыт: бодрые песни, яркая одеждаВ соцсетях пользователи также активно обсуждают, как можно поднять себе настроение в это темное время года, и делятся советами, которые действительно работают.Среди них – бодрые песни с позитивным содержанием и даже цвет одежды, который способен повлиять на психологическое состояние.Например, хорошо "работает" оранжевый цвет, близкий к солнечному, а также другие яркие оттенки одежды.Поднимает бодрость духа и плавание в бассейне, где голубая вода, яркий свет ламп и вся атмосфера напоминают отдых в летнее время года. Кстати, хорошая новость для жителей столичного региона от синоптиков: декабрь в этом году, по их прогнозам, может стать самым солнечным за всю историю метеонаблюдений. А это значит, хмурое утро не будет портить настроение и ввергать в уныние, несмотря на то, что сам световой день все еще короткий.Ну, а самое главное, пожалуй, – помнить о том, что и это время года тоже пройдет.Уже после 21 декабря пусть на пару минут, но световой день начнет увеличиваться. А это значит, что дело – к лету, и этот факт наверняка позитивно скажется на психологическом настрое многих.

https://ria.ru/20201115/eda-1584058009.html

https://realty.ria.ru/20190111/1549227700.html

https://ria.ru/20171221/1511332642.html

https://ria.ru/20201129/goroskop-1586671545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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