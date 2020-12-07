Лавров прокомментировал заявления Борреля по Карабаху
15:21 07.12.2020 (обновлено: 15:28 07.12.2020)
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Современный мир не стоит рассматривать как подлежащий разделению на сферы влияния, всем хватит места, если участвовать в урегулировании конфликтов честно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс- конференции с армянским коллегой.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу заявил, что "астанизация" (от названия астанинского формата по сирийскому урегулированию) отношений России и Турции позволила этим странам разделить сферы влияния в Сирии, Ливии и на Кавказе.
"Я очень надеюсь, что Евросоюз будет вести себя по-современному и не пытаться представлять современный мир как подлежащий разделению на сферы влияния. Всем хватит места, если в урегулировании того или иного конфликта участвовать честно, а не ради получения каких-то геополитических выгод и сторонних преимуществ", - сказал Лавров.
По его мнению, Боррель озабочен тем, что кто-то другой, кроме ЕС, может делать инициативные шаги по Карабаху. "Я так понимаю, он немножко озабочен тем, что кто-то другой, кроме Евросоюза, может делать какие-то инициативные шаги в современном мире", - отметил министр.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.