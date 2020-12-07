https://ria.ru/20201207/borrel-1588037695.html

Лавров прокомментировал заявления Борреля по Карабаху

Лавров прокомментировал заявления Борреля по Карабаху

Современный мир не стоит рассматривать как подлежащий разделению на сферы влияния, всем хватит места, если участвовать в урегулировании конфликтов честно,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:21

2020-12-07T15:21

2020-12-07T15:28

ситуация в нагорном карабахе

россия

жозеп боррель

нагорный карабах

сергей лавров

турция

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Современный мир не стоит рассматривать как подлежащий разделению на сферы влияния, всем хватит места, если участвовать в урегулировании конфликтов честно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс- конференции с армянским коллегой.Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу заявил, что "астанизация" (от названия астанинского формата по сирийскому урегулированию) отношений России и Турции позволила этим странам разделить сферы влияния в Сирии, Ливии и на Кавказе.По его мнению, Боррель озабочен тем, что кто-то другой, кроме ЕС, может делать инициативные шаги по Карабаху. "Я так понимаю, он немножко озабочен тем, что кто-то другой, кроме Евросоюза, может делать какие-то инициативные шаги в современном мире", - отметил министр.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

россия

нагорный карабах

турция

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россия, жозеп боррель, нагорный карабах, сергей лавров, турция