https://ria.ru/20201206/stepanakert-1587864956.html

Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте

Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) в Степанакерте начал оказывать помощь местному населению, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T05:02

2020-12-06T05:02

2020-12-06T05:03

степанакерт

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Медицинский отряд специального назначения (МОСН) в Степанакерте начал оказывать помощь местному населению, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что ранее подразделения МОСН были переброшены с аэродромов Хабаровска в Ереван, они совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт.Подчеркивается, что в составе первого подразделения медицинского отряда в Степанакерт прибыли свыше 60 медиков, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи."Накануне началось развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мардакерт", - добавляется в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201202/gumpomosch-1587269541.html

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