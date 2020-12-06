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Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
Медицинский отряд специального назначения (МОСН) в Степанакерте начал оказывать помощь местному населению, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T05:02
2020-12-06T05:03
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Медицинский отряд специального назначения (МОСН) в Степанакерте начал оказывать помощь местному населению, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что ранее подразделения МОСН были переброшены с аэродромов Хабаровска в Ереван, они совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт.Подчеркивается, что в составе первого подразделения медицинского отряда в Степанакерт прибыли свыше 60 медиков, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи."Накануне началось развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мардакерт", - добавляется в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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степанакерт, в мире

Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте

05:02 06.12.2020 (обновлено: 05:03 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач проводит прием пациента на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте
Врач проводит прием пациента на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Медицинский отряд специального назначения (МОСН) в Степанакерте начал оказывать помощь местному населению, сообщает Минобороны РФ.
"Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа оказывает помощь местному населению в столице Нагорного Карабаха – городе Степанакерт. В течение дня российские военные медики приняли около 40 местных жителей. Консультирование, осмотр и квалифицированная медицинская помощь оказывались терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее подразделения МОСН были переброшены с аэродромов Хабаровска в Ереван, они совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт.
Подчеркивается, что в составе первого подразделения медицинского отряда в Степанакерт прибыли свыше 60 медиков, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
"Накануне началось развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мардакерт", - добавляется в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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