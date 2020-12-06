Экс-глава Армении Тер-Петросян призвал Пашиняна уйти в отставку
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи делегации РФ с властями Армении в Ереване
ЕРЕВАН, 6 дек – РИА Новости. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян заявил о необходимости отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, но исключительно конституционным путем, а не в результате "внутринациональных столкновений".
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна,
"Учитывая выпавшее на долю Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) позорное и унизительное поражение, администрация Пашиняна обязательно и незамедлительно должна уйти, но не в результате внутринациональных столкновений, а исключительно конституционным путем, что сделает честь двум противоборствующим сторонам", - говорится в статье Тер-Петросяна, опубликованной на онлайн-ресурсе ilur.am.
В этой связи он призвал сограждан не участвовать в массовых акциях властей и оппозиции, которые, на его взгляд, не только содержат риски гражданской войны, но и могут сделать неуправляемым распространение коронавируса
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.