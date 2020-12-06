https://ria.ru/20201206/otstavka-1587927770.html

Экс-глава Армении Тер-Петросян призвал Пашиняна уйти в отставку

Экс-глава Армении Тер-Петросян призвал Пашиняна уйти в отставку

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян заявил о необходимости отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, но исключительно конституционным путем, а... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T20:12

2020-12-06T20:12

2020-12-06T20:12

никол пашинян

левон тер-петросян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 дек – РИА Новости. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян заявил о необходимости отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, но исключительно конституционным путем, а не в результате "внутринациональных столкновений".В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна,В этой связи он призвал сограждан не участвовать в массовых акциях властей и оппозиции, которые, на его взгляд, не только содержат риски гражданской войны, но и могут сделать неуправляемым распространение коронавирусаВ конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

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Протестующих начали задерживать на проспекте Тигран Мец в Ереване Протестующих начали задерживать на проспекте Тигран Мец в Ереване 2020-12-06T20:12 true PT0M42S

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никол пашинян, левон тер-петросян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире