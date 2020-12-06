https://ria.ru/20201206/karabakh-1587868404.html

МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями

МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями

МЧС РФ направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями, среди них кинологи, горноспасатели, связисты и психологи, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T08:17

2020-12-06T08:17

2020-12-06T08:30

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. МЧС РФ направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями, среди них кинологи, горноспасатели, связисты и психологи, сообщает пресс-служба ведомства."Шестого декабря из Москвы вылетел спецборт Ил-76 МЧС России со спасателями. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра "Лидер", связистов Рузского ЦОПУ, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов. Весь убывающий личный состав прошел тестирование на отсутствие COVID-19", - говорится в сообщении.Также самолетом будут доставлены три пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование.Группировка ведомства продолжает оказывать гуманитарную помощь населению. В субботу сотрудники принимали участие в доставке мебели на склады Степанакерта для жителей пострадавших населенных пунктов. Перевезены шкафы, кровати, стулья и столы.Кроме того, около 300 детей приняли участие в уроках безопасности, организованных специалистами МЧС России в школах Степанакерта. Ученики получают знания и навыки оказания первой помощи, отрабатывают прием Хеймлиха, а также учатся проводить сердечно-легочную реанимацию.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201205/obmen-1587785225.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире