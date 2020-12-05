Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201205/protesty-1587855144.html
МВД Франции сообщило о 64 задержанных на акции протеста в Париже
МВД Франции сообщило о 64 задержанных на акции протеста в Париже
В Париже в ходе акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" задержали 64 человека, восемь силовиков получили ранения, заявил глава МВД... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T21:50
2020-12-05T23:00
министерство внутренних дел франции
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587833226_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_efd0223568f4b2c960db15643abe6265.jpg
ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. В Париже в ходе акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" задержали 64 человека, восемь силовиков получили ранения, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен."Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы", — написал Дарманен в твиттере.Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. К 15:00 (17:00 мск) обстановка накалилась: митингующие стали запускать в полицейских камни и петарды, зажигать файеры. Анархисты поджигали машины, крушили стеклянные окна офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения. Стражам порядка пришлось неоднократно применять слезоточивый газ.Как передавал телеканал BFMTV, по данным префектуры, в акции в Париже принимают участие от 400 до 500 человек. В этот раз на митинге мобилизовано большое число полицейских и жандармов. Беспорядки продолжаются на площади Республики — конечной точке маршрута протестующих.Митинги проходят и в других городах Франции. Как сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД, в субботу по всей стране на акции протеста вышли более 52 тысяч человек.Законопроект "О глобальной безопасности"Нацсобрание — нижняя палата французского парламента — 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
https://ria.ru/20201120/parizh-1585379121.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Поджоги машин и разбитые окна: акция протеста в Париже переросла в погромы
В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности".
2020-12-05T21:50
true
PT0M56S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587833226_313:0:3044:2048_1400x0_80_0_0_4b4d00570b27caa51d4c6353cfd24a73.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел франции, франция, париж, в мире

МВД Франции сообщило о 64 задержанных на акции протеста в Париже

21:50 05.12.2020 (обновлено: 23:00 05.12.2020)
 
© REUTERS / Gonzalo FuentesСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. В Париже в ходе акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" задержали 64 человека, восемь силовиков получили ранения, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы", — написал Дарманен в твиттере.
Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. К 15:00 (17:00 мск) обстановка накалилась: митингующие стали запускать в полицейских камни и петарды, зажигать файеры. Анархисты поджигали машины, крушили стеклянные окна офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения. Стражам порядка пришлось неоднократно применять слезоточивый газ.
Как передавал телеканал BFMTV, по данным префектуры, в акции в Париже принимают участие от 400 до 500 человек. В этот раз на митинге мобилизовано большое число полицейских и жандармов. Беспорядки продолжаются на площади Республики — конечной точке маршрута протестующих.
Митинги проходят и в других городах Франции. Как сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД, в субботу по всей стране на акции протеста вышли более 52 тысяч человек.
Акция протестного движения желтые жилеты в Нормандии. 18 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 08:00
Штраф за наличие масок и их отсутствие. Как Париж борется с протестами

Законопроект "О глобальной безопасности"

Нацсобрание — нижняя палата французского парламента — 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
Разбитые витрины и горящие автомобили: беспорядки на акции в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
1 из 9

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.

Протесты в Париже
2 из 9

Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Francois Mori

В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
3 из 9

В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.

Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
4 из 9

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.

Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori

Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
5 из 9

Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.

© AP Photo / Francois Mori
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Погромщики подожгли несколько автомобилей.

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
6 из 9

Погромщики подожгли несколько автомобилей.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
7 из 9

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Francois Mori

Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.

Пожарные на акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
8 из 9

Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori

Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

Полиция на акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже
9 из 9

Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

© AP Photo / Francois Mori
1 из 9

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
2 из 9

Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
3 из 9

В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).

© AP Photo / Francois Mori
4 из 9

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.

Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

© AP Photo / Francois Mori
5 из 9

Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.

© AP Photo / Francois Mori
6 из 9

Погромщики подожгли несколько автомобилей.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
7 из 9

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
8 из 9

Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.

© AP Photo / Francois Mori
9 из 9

Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

© AP Photo / Francois Mori
 
Министерство внутренних дел ФранцииФранцияПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Трамп заявил о наличии у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений
08:43Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
08:17МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями
08:15В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
08:14Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
08:13Власти не намерены сокращать плановую медицинскую помощь в Москве
08:08Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России
07:49В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
07:46В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
07:43На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
07:17Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
06:54В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
06:03Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
05:53В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
05:49Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
05:42Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
05:02Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
04:53США признали уроженцев Курил японцами
04:21Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
04:20Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
Лента новостейМолния