МВД Франции сообщило о 64 задержанных на акции протеста в Париже

ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. В Париже в ходе акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" задержали 64 человека, восемь силовиков получили ранения, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен."Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы", — написал Дарманен в твиттере.Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. К 15:00 (17:00 мск) обстановка накалилась: митингующие стали запускать в полицейских камни и петарды, зажигать файеры. Анархисты поджигали машины, крушили стеклянные окна офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения. Стражам порядка пришлось неоднократно применять слезоточивый газ.Как передавал телеканал BFMTV, по данным префектуры, в акции в Париже принимают участие от 400 до 500 человек. В этот раз на митинге мобилизовано большое число полицейских и жандармов. Беспорядки продолжаются на площади Республики — конечной точке маршрута протестующих.Митинги проходят и в других городах Франции. Как сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД, в субботу по всей стране на акции протеста вышли более 52 тысяч человек.Законопроект "О глобальной безопасности"Нацсобрание — нижняя палата французского парламента — 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Поджоги машин и разбитые окна: акция протеста в Париже переросла в погромы
В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности".
ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. В Париже в ходе акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" задержали 64 человека, восемь силовиков получили ранения, заявил глава МВД ФранцииЖеральд Дарманен.
"Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы", — написал Дарманен в твиттере.
Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. К 15:00 (17:00 мск) обстановка накалилась: митингующие стали запускать в полицейских камни и петарды, зажигать файеры. Анархисты поджигали машины, крушили стеклянные окна офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения. Стражам порядка пришлось неоднократно применять слезоточивый газ.
Как передавал телеканал BFMTV, по данным префектуры, в акции в Париже принимают участие от 400 до 500 человек. В этот раз на митинге мобилизовано большое число полицейских и жандармов. Беспорядки продолжаются на площади Республики — конечной точке маршрута протестующих.
Митинги проходят и в других городах Франции. Как сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД, в субботу по всей стране на акции протеста вышли более 52 тысяч человек.
Нацсобрание — нижняя палата французского парламента — 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
7 из 9
Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
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Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
9 из 9
Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
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