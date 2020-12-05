https://ria.ru/20201205/protesty-1587855144.html

МВД Франции сообщило о 64 задержанных на акции протеста в Париже

МВД Франции сообщило о 64 задержанных на акции протеста в Париже

В Париже в ходе акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" задержали 64 человека, восемь силовиков получили ранения, заявил глава МВД... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T21:50

2020-12-05T21:50

2020-12-05T23:00

министерство внутренних дел франции

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ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. В Париже в ходе акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" задержали 64 человека, восемь силовиков получили ранения, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен."Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы", — написал Дарманен в твиттере.Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. К 15:00 (17:00 мск) обстановка накалилась: митингующие стали запускать в полицейских камни и петарды, зажигать файеры. Анархисты поджигали машины, крушили стеклянные окна офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения. Стражам порядка пришлось неоднократно применять слезоточивый газ.Как передавал телеканал BFMTV, по данным префектуры, в акции в Париже принимают участие от 400 до 500 человек. В этот раз на митинге мобилизовано большое число полицейских и жандармов. Беспорядки продолжаются на площади Республики — конечной точке маршрута протестующих.Митинги проходят и в других городах Франции. Как сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД, в субботу по всей стране на акции протеста вышли более 52 тысяч человек.Законопроект "О глобальной безопасности"Нацсобрание — нижняя палата французского парламента — 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

https://ria.ru/20201120/parizh-1585379121.html

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Поджоги машин и разбитые окна: акция протеста в Париже переросла в погромы В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". 2020-12-05T21:50 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел франции, франция, париж, в мире