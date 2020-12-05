Разбитые витрины и горящие автомобили: беспорядки на акции в Париже

В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".
В Париже стартовала акция протетса против законопроекта "О глобальной безопасности".
Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.
Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики.
В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).
В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. Обстановка обострилась к 15.00 по местному времени (17.00 по мск).
С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.
Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.
С криками "Все ненавидят полицию" протестующие начали запускать камни и петарды в стражей порядка, зажигать файеры.
Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.
Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.
Протестующие начали громить витрины, окна, строить баррикады и попытались вывести из строя камеры наружного наблюдения.
Погромщики подожгли несколько автомобилей.
Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что он нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.