Разбитые витрины и горящие автомобили: беспорядки на акции в Париже

Две недели назад Нацсобрание приняло в первом чтении проект "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".