Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201205/piter-1587768245.html
В РПЦ сочли неуместным ограничение числа людей на службах в Петербурге
В РПЦ сочли неуместным ограничение числа людей на службах в Петербурге
Ограничения числа людей, которые могут принять участие в богослужениях в Петербурге, неуместны и не соответствуют эпидемиологической обстановке, заявил РИА... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T10:10
2020-12-05T10:10
религия и мировоззрение
религия
вахтанг кипшидзе
евгений елин
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
здоровье - общество
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587089234_0:250:2583:1703_1400x0_80_0_0_8bd27fb7d41cc2868ddc579ce087d082.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Ограничения числа людей, которые могут принять участие в богослужениях в Петербурге, неуместны и не соответствуют эпидемиологической обстановке, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что сокращение числа возможных участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений. По его словам, власти города ожидают соответствующее постановление РПЦ."Сейчас другая эпидемическая обстановка чем весной, когда система здравоохранения была не готова к эпидемии. Принятые меры и весной вызвали смущение и сомнение многих прихожан, а сейчас и вовсе несоразмерны и неуместны", - сказал епископ Савва.Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви встретят праздник Рождества Христова – 7 января –в любой эпидемиологической обстановке.В ноябре председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что храмы Русской православной церкви не могут закрыть, пока не введен режим ЧС. Он напомнил также, что в РПЦ ранее пошли на "беспрецедентные меры безопасности". Так, весной 2020 года в Церкви утвердили особый порядок исповеди, причасти и помазания, ужесточили санитарные правила, обязали прихожан, духовенство и сотрудников носить перчатки и маски в храмах. Также в некоторых регионах России по требованию санитарных властей, богослужения на Пасху прошли без участия прихожан.В октябре патриарх московский и вся Руси Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях уже известные правила", поскольку "это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил".В Петербурге с 25 декабря до 10 января рестораны будут работать только до 7 вечера, а с 30 декабря до 3 января вообще будут закрыты. С 30 декабря до 10 января будут закрыты музеи, театры и запрещены автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.
https://ria.ru/20201203/bogosluzheniya-1587498945.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587089234_0:0:2583:1938_1400x0_80_0_0_16ee948e5e23b93b365b363cfccbaf3c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, вахтанг кипшидзе, евгений елин, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, здоровье - общество, санкт-петербург

В РПЦ сочли неуместным ограничение числа людей на службах в Петербурге

10:10 05.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовКазанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге
Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Ограничения числа людей, которые могут принять участие в богослужениях в Петербурге, неуместны и не соответствуют эпидемиологической обстановке, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что сокращение числа возможных участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений. По его словам, власти города ожидают соответствующее постановление РПЦ.
"Сейчас другая эпидемическая обстановка чем весной, когда система здравоохранения была не готова к эпидемии. Принятые меры и весной вызвали смущение и сомнение многих прихожан, а сейчас и вовсе несоразмерны и неуместны", - сказал епископ Савва.
Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви встретят праздник Рождества Христова – 7 января –в любой эпидемиологической обстановке.
В ноябре председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что храмы Русской православной церкви не могут закрыть, пока не введен режим ЧС. Он напомнил также, что в РПЦ ранее пошли на "беспрецедентные меры безопасности". Так, весной 2020 года в Церкви утвердили особый порядок исповеди, причасти и помазания, ужесточили санитарные правила, обязали прихожан, духовенство и сотрудников носить перчатки и маски в храмах. Также в некоторых регионах России по требованию санитарных властей, богослужения на Пасху прошли без участия прихожан.
В октябре патриарх московский и вся Руси Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях уже известные правила", поскольку "это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил".
В Петербурге с 25 декабря до 10 января рестораны будут работать только до 7 вечера, а с 30 декабря до 3 января вообще будут закрыты. С 30 декабря до 10 января будут закрыты музеи, театры и запрещены автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.
храм Ксении Блаженной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 13:46Религия и мировоззрение
Власти Петербурга ограничили число участников богослужений в храмах
 
Религия и мировоззрениеРелигияВахтанг КипшидзеЕвгений ЕлинНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаЗдоровье - ОбществоСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
08:17МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями
08:15В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
08:14Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
08:13Власти не намерены сокращать плановую медицинскую помощь в Москве
08:08Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России
07:49В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
07:46В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
07:43На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
07:17Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
06:54В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
06:03Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
05:53В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
05:49Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
05:42Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
05:02Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
04:53США признали уроженцев Курил японцами
04:21Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
04:20Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
03:59Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"
Лента новостейМолния