https://ria.ru/20201205/piter-1587768245.html

В РПЦ сочли неуместным ограничение числа людей на службах в Петербурге

В РПЦ сочли неуместным ограничение числа людей на службах в Петербурге

Ограничения числа людей, которые могут принять участие в богослужениях в Петербурге, неуместны и не соответствуют эпидемиологической обстановке, заявил РИА... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T10:10

2020-12-05T10:10

2020-12-05T10:10

религия и мировоззрение

религия

вахтанг кипшидзе

евгений елин

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владимир легойда

здоровье - общество

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Ограничения числа людей, которые могут принять участие в богослужениях в Петербурге, неуместны и не соответствуют эпидемиологической обстановке, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что сокращение числа возможных участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений. По его словам, власти города ожидают соответствующее постановление РПЦ."Сейчас другая эпидемическая обстановка чем весной, когда система здравоохранения была не готова к эпидемии. Принятые меры и весной вызвали смущение и сомнение многих прихожан, а сейчас и вовсе несоразмерны и неуместны", - сказал епископ Савва.Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви встретят праздник Рождества Христова – 7 января –в любой эпидемиологической обстановке.В ноябре председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что храмы Русской православной церкви не могут закрыть, пока не введен режим ЧС. Он напомнил также, что в РПЦ ранее пошли на "беспрецедентные меры безопасности". Так, весной 2020 года в Церкви утвердили особый порядок исповеди, причасти и помазания, ужесточили санитарные правила, обязали прихожан, духовенство и сотрудников носить перчатки и маски в храмах. Также в некоторых регионах России по требованию санитарных властей, богослужения на Пасху прошли без участия прихожан.В октябре патриарх московский и вся Руси Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях уже известные правила", поскольку "это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил".В Петербурге с 25 декабря до 10 января рестораны будут работать только до 7 вечера, а с 30 декабря до 3 января вообще будут закрыты. С 30 декабря до 10 января будут закрыты музеи, театры и запрещены автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.

https://ria.ru/20201203/bogosluzheniya-1587498945.html

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религия, вахтанг кипшидзе, евгений елин, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, здоровье - общество, санкт-петербург