https://ria.ru/20201205/parad-1587828547.html

В Баку 10 декабря пройдет военный парад

В Баку 10 декабря пройдет военный парад

Военный парад пройдет в Баку 10 декабря, в нем примут участие свыше 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники, сообщает пресс-служба минобороны... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T17:24

2020-12-05T17:24

2020-12-05T17:37

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

баку

азербайджан

в мире

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БАКУ, 5 дек - РИА Новости. Военный парад пройдет в Баку 10 декабря, в нем примут участие свыше 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.В минобороны уточнили, что на параде будет продемонстрирована и часть трофейной военной техники, захваченной у армянской стороны.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201205/obmen-1587785225.html

нагорный карабах

баку

азербайджан

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нагорный карабах, баку, азербайджан, в мире