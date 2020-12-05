В Баку 10 декабря пройдет военный парад
17:24 05.12.2020 (обновлено: 17:37 05.12.2020)
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкПразднования на улице в Баку возвращение Лачинского района
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 5 дек - РИА Новости. Военный парад пройдет в Баку 10 декабря, в нем примут участие свыше 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
"В военном параде, который пройдет 10 декабря, примут участие более 3 тысячи военнослужащих. Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе новейших принятых на вооружение ракетных установок и систем противовоздушной обороны", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
В минобороны уточнили, что на параде будет продемонстрирована и часть трофейной военной техники, захваченной у армянской стороны.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.