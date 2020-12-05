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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201205/parad-1587828547.html
В Баку 10 декабря пройдет военный парад
В Баку 10 декабря пройдет военный парад
Военный парад пройдет в Баку 10 декабря, в нем примут участие свыше 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники, сообщает пресс-служба минобороны... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T17:24
2020-12-05T17:37
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 5 дек - РИА Новости. Военный парад пройдет в Баку 10 декабря, в нем примут участие свыше 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.В минобороны уточнили, что на параде будет продемонстрирована и часть трофейной военной техники, захваченной у армянской стороны.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах, баку, азербайджан, в мире

В Баку 10 декабря пройдет военный парад

17:24 05.12.2020 (обновлено: 17:37 05.12.2020)
 
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БАКУ, 5 дек - РИА Новости. Военный парад пройдет в Баку 10 декабря, в нем примут участие свыше 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

"В военном параде, который пройдет 10 декабря, примут участие более 3 тысячи военнослужащих. Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе новейших принятых на вооружение ракетных установок и систем противовоздушной обороны", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

В минобороны уточнили, что на параде будет продемонстрирована и часть трофейной военной техники, захваченной у армянской стороны.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Колонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе у населенного пункта Тоганалы - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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