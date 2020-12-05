Ереван и Баку согласовали обмен пленными по принципу "всех на всех"
10:13 05.12.2020 (обновлено: 11:40 05.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе у населенного пункта Тоганалы
ЕРЕВАН, 5 дек — РИА Новости. В обмен включат и тех, кого пленили до недавних боев в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Важнейшая задача — возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена "всех на всех", — сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.
Другая проблема, на которую указал армянский премьер, — поиск без вести пропавших. С 9 ноября из зоны конфликта вывезли более 600 тел военных, 500 находятся на этапе опознания.
"С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников. <...> Опознания проводятся с помощью тестов ДНК. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших", — отметил Пашинян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.