https://ria.ru/20201205/obmen-1587785225.html

Ереван и Баку согласовали обмен пленными по принципу "всех на всех"

Ереван и Баку согласовали обмен пленными по принципу "всех на всех"

В обмен включат и тех, кого пленили до недавних боев в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T10:13

2020-12-05T10:13

2020-12-05T11:40

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 5 дек — РИА Новости. В обмен включат и тех, кого пленили до недавних боев в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.Другая проблема, на которую указал армянский премьер, — поиск без вести пропавших. С 9 ноября из зоны конфликта вывезли более 600 тел военных, 500 находятся на этапе опознания."С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников. <...> Опознания проводятся с помощью тестов ДНК. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших", — отметил Пашинян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201202/aliev-1587230510.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире