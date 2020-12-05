https://ria.ru/20201205/miting-1587811357.html

В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

На площади Свободы в Ереване начался митинг оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T14:40

2020-12-05T14:40

2020-12-05T14:49

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 5 дек — РИА Новости. На площади Свободы в Ереване начался митинг оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Ранее бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян сообщил, что 17 оппозиционных партий предложили на пост главы правительства кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. Он сообщил, что Манукян в случае избрания пообещал провести внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201205/armeniya-1587795151.html

https://ria.ru/20201202/armeniya-1587318600.html

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ереван, армения, в мире