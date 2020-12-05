В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
14:40 05.12.2020 (обновлено: 14:49 05.12.2020)
© Sputnik / Асатур ЕсаянцУчастники акции протеста оппозиции в Ереване. 5 декабря 2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 5 дек — РИА Новости. На площади Свободы в Ереване начался митинг оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Ранее бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян сообщил, что 17 оппозиционных партий предложили на пост главы правительства кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. Он сообщил, что Манукян в случае избрания пообещал провести внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.
Вчера, 12:04Президент Армении обратился к силовикам
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.