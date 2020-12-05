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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201205/lavrov-1587806573.html
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ход выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху,... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:56
2020-12-05T14:00
джейхун байрамов
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей лавров
мид азербайджана
азербайджан
армения
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ход выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора."Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., включая взаимодействие сторон с российскими миротворцами, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные вопросы международной повестки дня", - отметили в МИД РФ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201205/obmen-1587785225.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
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Техника для российских миротворцев прибыла в Азербайджан по железной дороге
Российские миротворцы встречают технику, прибывшую в Азербайджан по железной дороге. После подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе наступил мир.
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джейхун байрамов, никол пашинян, россия, нагорный карабах, сергей лавров, мид азербайджана, азербайджан, армения, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе

13:56 05.12.2020 (обновлено: 14:00 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ход выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора.
"Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., включая взаимодействие сторон с российскими миротворцами, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные вопросы международной повестки дня", - отметили в МИД РФ.
Колонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе у населенного пункта Тоганалы - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 10:13Ситуация в Нагорном Карабахе
Ереван и Баку согласовали обмен пленными по принципу "всех на всех"
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеДжейхун БайрамовНикол ПашинянРоссияНагорный КарабахСергей ЛавровМИД АзербайджанаАзербайджанАрменияВ мире
 
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