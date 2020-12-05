https://ria.ru/20201205/lavrov-1587806573.html
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ход выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху,... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:56
2020-12-05T13:56
2020-12-05T14:00
джейхун байрамов
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей лавров
мид азербайджана
азербайджан
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ход выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора."Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., включая взаимодействие сторон с российскими миротворцами, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные вопросы международной повестки дня", - отметили в МИД РФ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201205/obmen-1587785225.html
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Техника для российских миротворцев прибыла в Азербайджан по железной дороге
Российские миротворцы встречают технику, прибывшую в Азербайджан по железной дороге. После подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе наступил мир.
2020-12-05T13:56
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джейхун байрамов, никол пашинян, россия, нагорный карабах, сергей лавров, мид азербайджана, азербайджан, армения, в мире