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https://ria.ru/20201205/kuzgtu-1587701127.html
Роботизированные самосвалы для работы в карьерах создают в России
Роботизированные самосвалы для работы в карьерах создают в России
Многотонные роботы-самосвалы для карьерной горнодобычи разрабатывают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T09:00
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риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
технологии
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Многотонные роботы-самосвалы для карьерной горнодобычи разрабатывают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана). Как отметили специалисты ведущих российских вузов, новые самосвалы позволят серьезно снизить транспортные издержки и экологическую нагрузку. Об этом сообщили в пресс-службе КузГТУ.Карьерная добыча полезных ископаемых — стратегическая отрасль для многих регионов и стран мира. Как уверены специалисты, она имеет большой потенциал автоматизации, которая поможет сильно повысить энергоэффективность и экологичность производства.Для развития этого направления ученые КузГТУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана разрабатывают семейство роботизированных карьерных самосвалов, производство которых планируется развернуть на базе ПАО "КАМАЗ"."Запланированы две модели робота-самосвала: с электромеханической трансмиссией с накопителем энергии грузоподъемностью 90 тонн и с электромеханической трансмиссией, выполненной по схеме последовательного гибрида, грузоподъемностью 60 тонн. Их задача – работа в условиях открытых карьеров", — рассказал руководитель Научного центра "Цифровые технологии" КузГТУ Дмитрий Дубинкин. Самосвалы, как сообщили разработчики, будут оснащены системой автономного управления, включающей около десятка модулей и подпрограмм: построение 2D-карты дороги, удаленное управление, модуль следования к целевой точке маршрута и другие. Добиться повышения эффективности и экологичности производства ученые намерены за счет применения специально разрабатываемых электродвигателей. По их словам, это позволит заметно снизить затраты на транспортировку, составляющие значительную часть в общей себестоимости добычи. "Самосвалы с электродвигателями могут иметь различные источники энергии, но применение накопителей энергии – батарей или конденсаторов – приведет к наиболее значительной экономии по сравнению с двигателями внутреннего сгорания, а также позитивно скажется на экологической обстановке. Кроме того, выбор в пользу накопителей позволит снизить затраты на монтаж энергосети и облегчит эксплуатацию при неблагоприятных погодных условиях", — отметил директор Научно-образовательного центра "КАМАЗ — МГТУ им. Н.Э. Баумана" Александр Карташов. Испытания опытных образцов роботизированных карьерных самосвалов КАМАЗ пройдут в российских компаниях "СДС-Уголь" и СУЭК. По их завершении в 2022 году планируется запуск новых моделей в серийное производство. Разработки в области автоматизации промышленных систем и внедрения современных методов контроля производства ведутся специалистами Научного центра "Цифровые технологии" КузГТУ. В работу центра активно вовлечены лучшие студенты и молодые ученые университета.
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мгту имени баумана, университетская наука, навигатор абитуриента, технологии

Роботизированные самосвалы для работы в карьерах создают в России

09:00 05.12.2020
 
© Фото : КузГТУРазработка роботов-самосвалов для карьерной горнодобычи учеными КузГТУ
Разработка роботов-самосвалов для карьерной горнодобычи учеными КузГТУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : КузГТУ
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Многотонные роботы-самосвалы для карьерной горнодобычи разрабатывают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана). Как отметили специалисты ведущих российских вузов, новые самосвалы позволят серьезно снизить транспортные издержки и экологическую нагрузку. Об этом сообщили в пресс-службе КузГТУ.
Карьерная добыча полезных ископаемых — стратегическая отрасль для многих регионов и стран мира. Как уверены специалисты, она имеет большой потенциал автоматизации, которая поможет сильно повысить энергоэффективность и экологичность производства.
Для развития этого направления ученые КузГТУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана разрабатывают семейство роботизированных карьерных самосвалов, производство которых планируется развернуть на базе ПАО "КАМАЗ".
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"Запланированы две модели робота-самосвала: с электромеханической трансмиссией с накопителем энергии грузоподъемностью 90 тонн и с электромеханической трансмиссией, выполненной по схеме последовательного гибрида, грузоподъемностью 60 тонн. Их задача – работа в условиях открытых карьеров", — рассказал руководитель Научного центра "Цифровые технологии" КузГТУ Дмитрий Дубинкин.
Самосвалы, как сообщили разработчики, будут оснащены системой автономного управления, включающей около десятка модулей и подпрограмм: построение 2D-карты дороги, удаленное управление, модуль следования к целевой точке маршрута и другие.
Добиться повышения эффективности и экологичности производства ученые намерены за счет применения специально разрабатываемых электродвигателей. По их словам, это позволит заметно снизить затраты на транспортировку, составляющие значительную часть в общей себестоимости добычи.
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"Самосвалы с электродвигателями могут иметь различные источники энергии, но применение накопителей энергии – батарей или конденсаторов – приведет к наиболее значительной экономии по сравнению с двигателями внутреннего сгорания, а также позитивно скажется на экологической обстановке. Кроме того, выбор в пользу накопителей позволит снизить затраты на монтаж энергосети и облегчит эксплуатацию при неблагоприятных погодных условиях", — отметил директор Научно-образовательного центра "КАМАЗ — МГТУ им. Н.Э. Баумана" Александр Карташов.
Испытания опытных образцов роботизированных карьерных самосвалов КАМАЗ пройдут в российских компаниях "СДС-Уголь" и СУЭК. По их завершении в 2022 году планируется запуск новых моделей в серийное производство.
Разработки в области автоматизации промышленных систем и внедрения современных методов контроля производства ведутся специалистами Научного центра "Цифровые технологии" КузГТУ.

"Центр "Цифровые технологии" — это не просто проект по созданию новых технологий, это новая практико-ориентированная образовательная платформа, на которой мы будем вести подготовку уникальных специалистов, сочетающих компетенции в области машиностроения, горного инжиниринга и цифровизации", — подчеркнул врио ректора КузГТУ Алексей Яковлев.

В работу центра активно вовлечены лучшие студенты и молодые ученые университета.
 
РИА НаукаМГТУ имени БауманаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТехнологии
 
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