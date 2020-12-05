https://ria.ru/20201205/kukhnya-1587773456.html
Американка назвала самые уникальные блюда русской кухни
Американка назвала самые уникальные блюда русской кухни
Жительница Нью-Йорка Кэти Мачадо, автор блога на портале The Travel, перечислила самые уникальные, на ее взгляд, блюда русской кухни. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T03:32
2020-12-05T03:32
2020-12-05T03:32
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Жительница Нью-Йорка Кэти Мачадо, автор блога на портале The Travel, перечислила самые уникальные, на ее взгляд, блюда русской кухни.Россия является домом для уникальной и классической кухни, пишет она. "Как и многие восточноевропейские страны, Россия полна старинного колорита и традиционных блюд, которые пришли из рецептов, передаваемых из поколения в поколение", - отмечает Мачадо. Несмотря на то, что многие блюда русской кухни хорошо известны, среди них есть и такие, которые лучше пробовать непосредственно в самой стране.В списке оказались щи, борщ, окрошка, блины, каша, пельмени и вареники, котлеты по-киевски и селедка под шубой.Щи, как пишет Мачадо, являются одним из основных блюд русской кухни, при этом известны несколько вариантов данного супа: кислые щи, с щавелем или просто со свежей капустой. Борщ считается одним из самых популярных супов в стране, отмечает она. "Все знают этот суп из-за его глубокого пурпурно-розового оттенка, так как он готовится из свеклы и помидоров", - рассказывает автор.Окрошка является популярным у россиян блюдом, особенно в летнее время, продолжает Мачадо. По ее словам, это сытный холодный суп, насыщенный белком. А блины, в отличие от многих стран, в России едят вместе со многими другими продуктами, при этом в качестве начинки используя творог, мясной фарш, грибы и "даже капусту".Каша является одним из самых универсальных блюд в России, которое отлично подходит для завтрака, говорится в статье. Настолько же популярны в стране пельмени и вареники, которые легко готовятся и обычно хранятся в замороженном виде.Котлеты по-киевски, по словам автора, хорошо известны благодаря своему вкусу, однако не все знают, что блюдо происходит из России. Последнее из перечисленных – салат с "довольно необычным названием" селедка под шубой. Это блюдо вряд ли можно найти где-нибудь за пределами России, пишет она, однако те, кто его пробовал, знают, что название не должно сбивать с толку.
https://ria.ru/20200831/ukrop-1576533515.html
https://ria.ru/20201109/turisty-1583805559.html
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россия, нью-йорк (город), сша, в мире
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости.
Жительница Нью-Йорка
Кэти Мачадо, автор блога на портале The Travel
, перечислила самые уникальные, на ее взгляд, блюда русской кухни.
Россия
является домом для уникальной и классической кухни, пишет она. "Как и многие восточноевропейские страны, Россия полна старинного колорита и традиционных блюд, которые пришли из рецептов, передаваемых из поколения в поколение", - отмечает Мачадо. Несмотря на то, что многие блюда русской кухни хорошо известны, среди них есть и такие, которые лучше пробовать непосредственно в самой стране.
В списке оказались щи, борщ, окрошка, блины, каша, пельмени и вареники, котлеты по-киевски и селедка под шубой.
Щи, как пишет Мачадо, являются одним из основных блюд русской кухни, при этом известны несколько вариантов данного супа: кислые щи, с щавелем или просто со свежей капустой.
Борщ считается одним из самых популярных супов в стране, отмечает она. "Все знают этот суп из-за его глубокого пурпурно-розового оттенка, так как он готовится из свеклы и помидоров", - рассказывает автор.
Окрошка является популярным у россиян блюдом, особенно в летнее время, продолжает Мачадо. По ее словам, это сытный холодный суп, насыщенный белком. А блины, в отличие от многих стран, в России едят вместе со многими другими продуктами, при этом в качестве начинки используя творог, мясной фарш, грибы и "даже капусту".
Каша является одним из самых универсальных блюд в России, которое отлично подходит для завтрака, говорится в статье. Настолько же популярны в стране пельмени и вареники, которые легко готовятся и обычно хранятся в замороженном виде.
Котлеты по-киевски, по словам автора, хорошо известны благодаря своему вкусу, однако не все знают, что блюдо происходит из России. Последнее из перечисленных – салат с "довольно необычным названием" селедка под шубой. Это блюдо вряд ли можно найти где-нибудь за пределами России, пишет она, однако те, кто его пробовал, знают, что название не должно сбивать с толку.