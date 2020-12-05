https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587790603.html
Названы регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки
Названы регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском АО (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:10
2020-12-05T11:10
2020-12-05T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
кабардино-балкарская республика (кбр)
республика дагестан
республика марий эл
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском АО (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,5%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан - 0,6%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский край - 0,7%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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