https://ria.ru/20201205/erevan-1587828371.html

Протестующие в Ереване выдвинули ультиматум Пашиняну

Протестующие в Ереване выдвинули ультиматум Пашиняну

В Ереване протестующие потребовали от премьер-министра Армении Никола Пашиняна до 12:00 (11:00 мск) вторника покинуть свой пост, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T17:21

2020-12-05T17:21

2020-12-05T18:16

дашнакцутюн

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 5 дек — РИА Новости. В Ереване протестующие потребовали от премьер-министра Армении Никола Пашиняна до 12:00 (11:00 мск) вторника покинуть свой пост, передает корреспондент РИА Новости."Если он этого не сделает, по всей стране начнутся акции неповиновения. Если он не уйдет до вторника, мы сами его отстраним", — сказал собравшимся у резиденции премьер-министра представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.В субботу десятки тысяч протестующих собрались в центре Еревана, требуя отставки Пашиняна. После митинга демонстранты направились к его правительственному особняку, позднее они объявили о завершении акции.Ранее бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян сообщил, что 17 оппозиционных партий предложили на пост главы правительства кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. По его словам, в случае избрания Манукян пообещал провести внеочередные парламентские выборы, в которых он участвовать не будет.Перемирие в КарабахеВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца они предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. Стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20180517/1520731695.html

азербайджан

армения

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дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире