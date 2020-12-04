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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201204/torgovlya-1587679303.html
Татарстан создал группу по продвижению товаров на электронные площадки
Татарстан создал группу по продвижению товаров на электронные площадки
Президент Татарстана Рустам Минниханов создал рабочую группу по продвижению производимой в республике продукции по каналам электронной торговли, сообщает... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:37
2020-12-04T14:37
республика татарстан
ozon
wildberries
фарид абдулганиев
протек
рустам минниханов
технологии
экономика
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КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов создал рабочую группу по продвижению производимой в республике продукции по каналам электронной торговли, сообщает аппарат регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей."Распоряжением президента Татарстана Рустама Минниханова образована рабочая группа по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в республике, по каналам электронной торговли. Руководителем рабочей группы назначен бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев", - говорится в сообщении.Рабочая группа, как отмечается, должна разработать и представить главе республики соответствующую концепцию, предусмотрев мероприятия организационного и финансового характера для ее реализации в рамках государственных программ Татарстана. В документе целью сознания концепции названо создание благоприятных условий для увеличения объемов несырьевого экспорта продукции, производимой в Татарстане. В рабочую группу вошли руководители ведущих республиканских министерств, банка "Ак Барс".Работа по продвижению татарстанской продукции на электронные торговые площадки была начата в республике в 2019 году. В прошлом году, в частности, были заключены договора о сотрудничестве с крупнейшими ритейлерами, такими как Ozon, Wildberries, Х5 Retail Group, "Протек". Все эти проекты в настоящее время либо уже реализованы, либо находятся в стадии завершения, несмотря на пандемию. Общий объем инвестиций в строительство региональных распределительных центров на территории Татарстана составляет более 12,5 миллиарда рублей.Ранее на встрече президента Татарстана с предпринимателями Минниханов отмечал, что выбранная республикой стратегия по развитию сферы электронной торговли оказалась своевременной. По его информации, за период режима самоизоляции зафиксирован десятикратный рост количества татарстанских продавцов на таких площадках, сейчас их уже более 3,5 тысячи. Обеспечение новых рынков сбыта, по словам Минниханова, является самой действенной поддержкой для татарстанских предпринимателей, для чего еще в прошлом году была достигнута договоренность о запуске в Татарстане логистических проектов ведущих федеральных маркетплейсов.Минниханов поручил подготовить перечень татарстанской продукции, которую республика хочет продвигать на электронные торговые площадки и в федеральные сети, а также создать единый центр обучения и консультирования предпринимателей, подключив к его работе экспертов в области продвижения в интернете, а также банки.
https://ria.ru/20201203/tatarstan-1587485322.html
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ozon, wildberries, фарид абдулганиев, протек , рустам минниханов, технологии, экономика

Татарстан создал группу по продвижению товаров на электронные площадки

14:37 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов создал рабочую группу по продвижению производимой в республике продукции по каналам электронной торговли, сообщает аппарат регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.
"Распоряжением президента Татарстана Рустама Минниханова образована рабочая группа по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в республике, по каналам электронной торговли. Руководителем рабочей группы назначен бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев", - говорится в сообщении.
Рабочая группа, как отмечается, должна разработать и представить главе республики соответствующую концепцию, предусмотрев мероприятия организационного и финансового характера для ее реализации в рамках государственных программ Татарстана. В документе целью сознания концепции названо создание благоприятных условий для увеличения объемов несырьевого экспорта продукции, производимой в Татарстане. В рабочую группу вошли руководители ведущих республиканских министерств, банка "Ак Барс".
Работа по продвижению татарстанской продукции на электронные торговые площадки была начата в республике в 2019 году. В прошлом году, в частности, были заключены договора о сотрудничестве с крупнейшими ритейлерами, такими как Ozon, Wildberries, Х5 Retail Group, "Протек". Все эти проекты в настоящее время либо уже реализованы, либо находятся в стадии завершения, несмотря на пандемию. Общий объем инвестиций в строительство региональных распределительных центров на территории Татарстана составляет более 12,5 миллиарда рублей.
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Ранее на встрече президента Татарстана с предпринимателями Минниханов отмечал, что выбранная республикой стратегия по развитию сферы электронной торговли оказалась своевременной. По его информации, за период режима самоизоляции зафиксирован десятикратный рост количества татарстанских продавцов на таких площадках, сейчас их уже более 3,5 тысячи. Обеспечение новых рынков сбыта, по словам Минниханова, является самой действенной поддержкой для татарстанских предпринимателей, для чего еще в прошлом году была достигнута договоренность о запуске в Татарстане логистических проектов ведущих федеральных маркетплейсов.
Минниханов поручил подготовить перечень татарстанской продукции, которую республика хочет продвигать на электронные торговые площадки и в федеральные сети, а также создать единый центр обучения и консультирования предпринимателей, подключив к его работе экспертов в области продвижения в интернете, а также банки.
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Республика ТатарстанOzonWildberriesФарид АбдулганиевПротекРустам МиннихановТехнологииЭкономика
 
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