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Bloomberg включил Путина в отдельный список главных людей 2020 года
Bloomberg включил Путина в отдельный список главных людей 2020 года
Bloomberg включил президента России Владимира Путина в список влиятельных персон, "предсказуемо достойных внимания". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T21:06
2020-12-04T22:16
илон маск
нэнси пелоси
tesla motors
си цзиньпин
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владимир путин
китай
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Bloomberg включил президента России Владимира Путина в список влиятельных персон, "предсказуемо достойных внимания".Ранее агентство представило рейтинг из 50 человек, которые определили "беспрецедентный" 2020 год и чьи достижения, как считает Bloomberg, заслуживают признания. Список разделили на пять категорий: бизнес, политика, развлечения, финансы, наука и технологии. Туда, в частности, попали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, главный инфекционист США Энтони Фаучи, сооснователи движения Black Lives Matter и певица Билли Айлиш."Включение определенных имен в Bloomberg-50 никого не удивит, поэтому мы составили для людей, наиболее предсказуемо достойных внимания, их собственный список", — говорится в сообщении агентства.Помимо Путина, в этот список также вошел ряд других мировых лидеров: действующий президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах главы государства Джо Байден, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, лидер КНДР Ким Чен Ын, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Индии Нарендра Моди, глава КНР Си Цзиньпин.Кроме того, в отдельный список Bloomberg попали главы Alphabet Сергей Брин и Ларри Пейдж, гендиректор Amazon Джефф Безос, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, гендиректор Apple Тим Кук, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а также основатель и глава Facebook Марк Цукерберг. Там также представлены имена генпрокурора США Уильяма Барра, баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконнелла и спикера палаты представителей Штатов Нэнси Пелоси.
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илон маск, нэнси пелоси, tesla motors, си цзиньпин, apple, spacex, владимир путин, китай, бразилия, сша, в мире

Bloomberg включил Путина в отдельный список главных людей 2020 года

21:06 04.12.2020 (обновлено: 22:16 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Bloomberg включил президента России Владимира Путина в список влиятельных персон, "предсказуемо достойных внимания".
Ранее агентство представило рейтинг из 50 человек, которые определили "беспрецедентный" 2020 год и чьи достижения, как считает Bloomberg, заслуживают признания. Список разделили на пять категорий: бизнес, политика, развлечения, финансы, наука и технологии. Туда, в частности, попали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, главный инфекционист США Энтони Фаучи, сооснователи движения Black Lives Matter и певица Билли Айлиш.
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В Госдуме отреагировали на публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
"Включение определенных имен в Bloomberg-50 никого не удивит, поэтому мы составили для людей, наиболее предсказуемо достойных внимания, их собственный список", — говорится в сообщении агентства.
Помимо Путина, в этот список также вошел ряд других мировых лидеров: действующий президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах главы государства Джо Байден, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, лидер КНДР Ким Чен Ын, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Индии Нарендра Моди, глава КНР Си Цзиньпин.
Кроме того, в отдельный список Bloomberg попали главы Alphabet Сергей Брин и Ларри Пейдж, гендиректор Amazon Джефф Безос, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, гендиректор Apple Тим Кук, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а также основатель и глава Facebook Марк Цукерберг. Там также представлены имена генпрокурора США Уильяма Барра, баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконнелла и спикера палаты представителей Штатов Нэнси Пелоси.
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