https://ria.ru/20201204/prigozhin-1587692188.html

Уволенного из проекта "Радио Свободы" журналиста позвали в "Патриот"

Уволенного из проекта "Радио Свободы" журналиста позвали в "Патриот"

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил уволенному после критики оппозиционера Алексея Навального журналисту Тимуру Олевскому пройти стажировку в медиахолдинге... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:25

2020-12-04T15:25

2020-12-04T15:25

евгений пригожин

алексей навальный

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин предложил уволенному после критики оппозиционера Алексея Навального журналисту Тимуру Олевскому пройти стажировку в медиахолдинге "Патриот", говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".Ранее в СМИ появилась информация, что Олевский покинет канал "Настоящее время", а его увольнение связано с участием в стриме журналиста Олега Кашина: в эфире он заявил, что Навальный презирает журналистов. Сам Олевский ранее сообщил РИА Новости, что не будет судиться из-за такого решения руководства, в дальнейшем планирует либо запустить новый проект, либо сотрудничать с уже действующей командой."Я как глава попечительского совета медиахолдинга "Патриот" обязательно переговорю с (руководителем медиагруппы – ред.) Николаем Столярчуком и попрошу его предложить Тимуру там постажироваться", - приводятся слова Пригожина в сообщении "Конкорда" на странице в соцсети "ВКонтакте".Редакция русскоязычного канала "Настоящее время" находится в Праге, его журналисты работают в РФ и других странах бывшего СССР. На официальном сайте "Настоящего времени" отмечено, что канал создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии "Голоса Америки". На сайте канала отмечается, что RFE/RL – независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).

https://ria.ru/20201120/navalnyy-1585546503.html

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евгений пригожин, алексей навальный, олег кашин, ссср, прага, сша, общество