Уволенного из проекта "Радио Свободы" журналиста позвали в "Патриот"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин предложил уволенному после критики оппозиционера Алексея Навального журналисту Тимуру Олевскому пройти стажировку в медиахолдинге "Патриот", говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".
Ранее в СМИ появилась информация, что Олевский покинет канал "Настоящее время", а его увольнение связано с участием в стриме журналиста Олега Кашина: в эфире он заявил, что Навальный презирает журналистов. Сам Олевский ранее сообщил РИА Новости, что не будет судиться из-за такого решения руководства, в дальнейшем планирует либо запустить новый проект, либо сотрудничать с уже действующей командой.
"Я как глава попечительского совета медиахолдинга "Патриот" обязательно переговорю с (руководителем медиагруппы – ред.) Николаем Столярчуком и попрошу его предложить Тимуру там постажироваться", - приводятся слова Пригожина в сообщении "Конкорда" на странице в соцсети "ВКонтакте".
Редакция русскоязычного канала "Настоящее время" находится в Праге, его журналисты работают в РФ и других странах бывшего СССР. На официальном сайте "Настоящего времени" отмечено, что канал создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии "Голоса Америки". На сайте канала отмечается, что RFE/RL – независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).
20 ноября, 16:03Пригожин подал новый иск к Навальному и Милову