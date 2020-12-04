https://ria.ru/20201204/peterburg-1587736357.html
Умерла старейшая жительница Петербурга
Умерла старейшая жительница Петербурга
Старейшая жительница Петербурга Клавдия Селюженок скончалась на 109 году жизни, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:49
2020-12-04T18:49
2020-12-04T18:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Старейшая жительница Петербурга Клавдия Селюженок скончалась на 109 году жизни, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города."Клавдия Павловна скончалась на 109 году жизни, 2 декабря, у себя дома", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ноябре старейшей жительнице Петербурга исполнилось 108 лет. Клавдия Селюженок, родившаяся ещё при Николае ll, пережила блокаду Ленинграда.В администрации Невского района не подтвердили и не опровергли сообщения некоторых СМИ, что женщина скончалась от COVID-19.
https://ria.ru/20201025/velikobritaniya-1581483573.html
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