https://ria.ru/20201204/peterburg-1587683480.html
Туроператоры назвали альтернативы новогоднему отдыху в Санкт-Петербурге
Туроператоры назвали альтернативы новогоднему отдыху в Санкт-Петербурге
Туроператоры предлагают своим клиентам заменить туры в Санкт-Петербург, где были введены жесткие ограничения на период новогодних каникул, путешествиями в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:15
2020-12-04T15:15
2020-12-04T15:15
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Туроператоры предлагают своим клиентам заменить туры в Санкт-Петербург, где были введены жесткие ограничения на период новогодних каникул, путешествиями в другие регионы страны или возвращают деньги, сообщили в РСТ.В городе на Неве с 4 декабря введены ограничения на работу развлекательных заведений. Часть этих мер фактически ставит крест на турпоездках в Петербург. Так, с 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры, концертные залы, кафе и рестораны."Многие не хотят отказываться от поездок вообще, и туристические компании подбирают им подходящие альтернативные варианты. Вместо Петербурга клиенты отправятся в Карелию, Калининград, Вологду, на Кавказ, Байкал и на Камчатку. Просела только Центральная Россия, так как ехать туда надо через Москву. Кому-то заменяют обзорные автобусные экскурсии по городу пешеходными, предлагают вместо питерских музеев посетить дворцы Ленинградской области или просто возвращают деньги", — прокомментировала ситуацию представитель РСТ.Ленинградская область, которая является отдельным регионом, сохраняет спокойный эпидемический фон и практически не имеет ограничений."Там работают музеи. В конце концов, можно вместо Эрмитажа отправиться в Гатчинский дворец. Очевидно, что многие туристы предпочтут переориентироваться на отели и коттеджи в Ленинградской области, включая местные горнолыжные курорты", — пояснила эксперт.
https://ria.ru/20201201/kurorty-1587119087.html
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коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), москва, ленинградская область, санкт-петербург, калининград
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Туроператоры предлагают своим клиентам заменить туры в Санкт-Петербург, где были введены жесткие ограничения на период новогодних каникул, путешествиями в другие регионы страны или возвращают деньги, сообщили в РСТ.
В городе на Неве с 4 декабря введены ограничения на работу развлекательных заведений. Часть этих мер фактически ставит крест на турпоездках в Петербург. Так, с 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры, концертные залы, кафе и рестораны.
"Многие не хотят отказываться от поездок вообще, и туристические компании подбирают им подходящие альтернативные варианты. Вместо Петербурга клиенты отправятся в Карелию, Калининград, Вологду, на Кавказ, Байкал и на Камчатку. Просела только Центральная Россия, так как ехать туда надо через Москву. Кому-то заменяют обзорные автобусные экскурсии по городу пешеходными, предлагают вместо питерских музеев посетить дворцы Ленинградской области или просто возвращают деньги", — прокомментировала ситуацию представитель РСТ.
Ленинградская область, которая является отдельным регионом, сохраняет спокойный эпидемический фон и практически не имеет ограничений.
"Там работают музеи. В конце концов, можно вместо Эрмитажа отправиться в Гатчинский дворец. Очевидно, что многие туристы предпочтут переориентироваться на отели и коттеджи в Ленинградской области, включая местные горнолыжные курорты", — пояснила эксперт.