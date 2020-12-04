https://ria.ru/20201204/orkhideya-1587661151.html
Орхидея: все о выращивании и размножении капризного цветка
Орхидея: все о выращивании и размножении капризного цветка
Орхидея – это тропический цветок, который в последние годы полюбился россиянам. Как ухаживать за растением в домашних условиях – в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:36
2020-12-04T13:36
2020-12-04T13:39
цветы
растениеводство
растения
в мире
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Орхидея – это тропический цветок, который в последние годы полюбился россиянам. Как ухаживать за растением в домашних условиях – в материале РИА Новости.По легенде, орхидея появилась на земле "из осколка радуги". Более 90% видов этого растения произрастают в тропическом климате Южной Америки. Но самый популярный комнатный цветок – орхидея фаленопсис – родом из Юго-Восточной Азии. С греческого название переводится как "похожий на бабочку".- Декоративный тропический цветок орхидея фаленопсис больше всего подходит для оформления гостиной. А вот держать ее в спальне, особенно молодых людей или новобрачных, нежелательно. Считается, что именно этот цветок мешает молодым парам, - рассказала РИА Новости мастер-флорист Серафима Агеенко.Особенности ухода за орхидеейОсвещенностьНесмотря на то, что фаленопсис считается самой неприхотливой из всех орхидей, он все равно требует соблюдения определенных правил в домашних условиях произрастания.В солнечных субтропиках растение привыкло жить в полутени деревьев, потому в домах его лучше ставить на подоконниках, но без прямых солнечных лучей. Оно очень быстро привыкает к своему месту и не любит переездов даже на другой, настолько же освещенный, подоконник.Также стоит учесть, что орхидее нужен прозрачный горшок. Ее корни должны получать свет, так как в природе они пребывают на воздухе - прикрепляются к коре деревьев, зарываются в мох. Кроме того, их не стоит полностью погружать в емкость. Можно частично оставить на поверхности.Температурный режимКомнатная орхидея будет комфортно себя чувствовать при температуре воздуха от 20 до 27 градусов в помещении днем, ночью от 14 до 24 градусов.Полив и влажность воздухаЭтому растению требуется достаточно высокая влажность воздуха в доме, потому будет полезным поставить рядом с горшком аквариум, поддон или банку с водой или увлажнитель воздуха.Активно поливать орхидею не стоит. Раза в неделю будет достаточно, иначе корни могут загнить. После полива они не должны оставаться в воде, поэтому не забывайте сливать ее из поддона.Удобрение орхидеиСуществует два вида подкормки орхидей – внекорневая и корневая. Суть первой в опрыскивании раствором удобрения листьев, второй – в смачивании корней.Перед периодом ожидаемого цветения лучше всего подкармливать растение удобрением с высоким содержанием калия и фосфора. Это обеспечит яркость и пышность бутонов и правильное развитие корневой системы. Применять подкормку следует примерно 4 раза с интервалом в две недели.Если удобрения не применялись до цветения, то и после их использовать нельзя, так как из-за этого растение быстрее отцветет.В момент отдыха орхидеи лучше давать ей удобрения с азотом. Он нужен для наращивания листовой массы. Определить недостаток азота можно по замедленному росту и мелким листовым пластинам. Дозировка подкормки рассчитывается в строгом соответствии с инструкцией на упаковке. Необходимо помнить, что орхидеи очень чувствительны к переизбытку азота и могут погибнуть даже из-за небольшого превышения концентрации.Пересадка орхидеи в домашних условияхПересаживают растение по мере разрушения субстрата из коры сосны, мха сфагнума, торфа и угля. Через 2-3 года после покупки орхидеи корневая система успевает сильно разрастись в горшке, а сосновая кора превратиться почти в труху.Начинать процесс "переезда" во время цветения нельзя. Лучше сделать это через две недели после того, как цветы опадут.Пересадку орхидеи не любят, потому эту процедуру стоит повторять не чаще чем раз в 2-3 года.Субстрат для растения можно приобрести в готовом виде в магазине. А при выборе нового прозрачного горшка стоит учесть, что он должен быть на 1-2 размера больше предыдущего.Перед пересадкой орхидею необходимо полить, разбередить субстрат и аккуратно вынуть растение. Затем нужно промыть корни водой, удалить сгнившие части секатором. Срезы присыпать молотой корицей или углем.После этого нужно дать орхидее просохнуть около шести часов, а по прошествии этого времени поместить в горшок, на дно которого уложен для устойчивости груз, например, небольшой камень. Корни растения нужно расправить, пустоты заполнить субстратом. Если некоторые корни не улеглись в горшок, оставьте их на поверхности. Затем стоит полить растение, чтобы кора просела.Пересаженную орхидею оставляют в притененном месте на две недели, чтобы уберечь ее от излишнего света и перегрева.Способы размножения в домашних условияхОрхидею размножают после цветения при влажности примерно 80% и температуре около 30 градусов. При этом у растения не должно быть признаков заболевания.Первый способ - размножить орхидею семенами. Однако это сложно, да и получится сделать только в условиях теплицы. Дома же пользуются более простым способом – рассаживают стебелек с воздушными корнями. Он вырастает на цветоносе после завершения цветения. Будущее самостоятельное растение отделяют от основного, сажают в привычный для него субстрат и создают для комфорта необходимую влажность.Есть и третий способ – черенкование стебля цветоноса. Его разрезают на фрагменты так, чтобы в центре каждого осталась спящая почка. Затем черенки укладывают в контейнер с влажным мхом сфагнумом, а сверху затягивают целлофановым пакетом или пленкой. Вскоре почки прорастут и образуют деток - небольшие отростки, которые можно выращивать.Самый долгий способ размножения орхидей - выращивание деток на самом растении. Для этого "будят" спящую почку в температуре до 29 градусов. После этого около основания чешуи надрезают кору цветоноса. Почку оголяют при помощи пинцета и обрабатывают цитокиновой пастой для защиты от болезней, затем прикрывают кусочком сфагнума на месяц-полтора. За это время на месте почки образуется один или два "детеныша" с маленькими листами. Через три-четыре месяца у них появятся корешки. Как только они вырастут до двух сантиметров, деток нужно отрезать с куском материнского цветоноса и высадить в субстрат. Чтобы не пересохли, их можно закрыть пленкой.Вредители и заболеванияДомашняя орхидея может начать болеть из-за неправильного ухода. При недостатке тепла, света и влаги листья желтеют и вытягиваются. Пятна на них, а также мозаика на стволах появляются из-за вирусов, которые ничем не победить. Останется только выбросить растение вместе с горшком.Размягчившиеся листья и корни - работа бактерий. В таком случае нужно удалить пораженные места, обработать йодом и обсыпать углем. В запущенном виде - обработать купленным спецраствором с фунгицидами.Страдают орхидеи и от грибков. Для профилактики таких болезней необходимо проветривать помещение и избегать избыточной влажности, вытирать капли воды с листьев.Гнить растение начинает из-за нарушения температурного режима. Чаще всего это возникает при парниковом эффекте.Поражают орхидею и насекомые - мошки, клещи, тля, щитовка, трипсы, блошки, мучнистый червец. Для избавления от них стоит приобрести специализированные препараты.Часто от мошек на растении помогает водка. 20 миллилитров спиртного напитка разбавляют одним литром воды и поливают раствором почву. Также водкой протирают и листья. Такая процедура помогает от клещей.- Орхидея, и правда, растение-алкоголик. Стоит добавить буквально 20 грамм водки в воду, и срезанные цветы будут стоять дольше. А вот сахар – это питательная среда для бактерий, которые будут убивать цветок. Аспирин же вообще неэффективен, - отмечает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
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цветы, растениеводство, растения, в мире
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Орхидея – это тропический цветок, который в последние годы полюбился россиянам. Как ухаживать за растением
в домашних условиях – в материале РИА Новости.
По легенде, орхидея появилась на земле "из осколка радуги". Более 90% видов этого растения произрастают в тропическом климате Южной Америки. Но самый популярный комнатный цветок – орхидея фаленопсис – родом из Юго-Восточной Азии. С греческого название переводится как "похожий на бабочку".
- Декоративный тропический цветок орхидея фаленопсис больше всего подходит для оформления гостиной. А вот держать ее в спальне, особенно молодых людей или новобрачных, нежелательно. Считается, что именно этот цветок мешает молодым парам, - рассказала РИА Новости мастер-флорист Серафима Агеенко.
Особенности ухода за орхидеей
Освещенность
Несмотря на то, что фаленопсис считается самой неприхотливой из всех орхидей, он все равно требует соблюдения определенных правил в домашних условиях произрастания.
В солнечных субтропиках растение привыкло жить в полутени деревьев, потому в домах его лучше ставить на подоконниках, но без прямых солнечных лучей. Оно очень быстро привыкает к своему месту и не любит переездов даже на другой, настолько же освещенный, подоконник.
Также стоит учесть, что орхидее нужен прозрачный горшок. Ее корни должны получать свет, так как в природе они пребывают на воздухе - прикрепляются к коре деревьев, зарываются в мох. Кроме того, их не стоит полностью погружать в емкость. Можно частично оставить на поверхности.
Температурный режим
Комнатная орхидея будет комфортно себя чувствовать при температуре воздуха от 20 до 27 градусов в помещении днем, ночью от 14 до 24 градусов.
Полив и влажность воздуха
Этому растению требуется достаточно высокая влажность воздуха в доме, потому будет полезным поставить рядом с горшком аквариум, поддон или банку с водой или увлажнитель воздуха.
Активно поливать орхидею не стоит. Раза в неделю будет достаточно, иначе корни могут загнить. После полива они не должны оставаться в воде, поэтому не забывайте сливать ее из поддона.
Удобрение орхидеи
Существует два вида подкормки орхидей – внекорневая и корневая. Суть первой в опрыскивании раствором удобрения листьев, второй – в смачивании корней.
Перед периодом ожидаемого цветения лучше всего подкармливать растение удобрением с высоким содержанием калия и фосфора. Это обеспечит яркость и пышность бутонов и правильное развитие корневой системы. Применять подкормку следует примерно 4 раза с интервалом в две недели.
Если удобрения не применялись до цветения, то и после их использовать нельзя, так как из-за этого растение быстрее отцветет.
В момент отдыха орхидеи лучше давать ей удобрения с азотом. Он нужен для наращивания листовой массы. Определить недостаток азота можно по замедленному росту и мелким листовым пластинам. Дозировка подкормки рассчитывается в строгом соответствии с инструкцией на упаковке. Необходимо помнить, что орхидеи очень чувствительны к переизбытку азота и могут погибнуть даже из-за небольшого превышения концентрации.
Пересадка орхидеи в домашних условиях
Пересаживают растение по мере разрушения субстрата из коры сосны, мха сфагнума, торфа и угля. Через 2-3 года после покупки орхидеи корневая система успевает сильно разрастись в горшке, а сосновая кора превратиться почти в труху.
Начинать процесс "переезда" во время цветения нельзя. Лучше сделать это через две недели после того, как цветы опадут.
Пересадку орхидеи не любят, потому эту процедуру стоит повторять не чаще чем раз в 2-3 года.
Субстрат для растения можно приобрести в готовом виде в магазине. А при выборе нового прозрачного горшка стоит учесть, что он должен быть на 1-2 размера больше предыдущего.
Перед пересадкой орхидею необходимо полить, разбередить субстрат и аккуратно вынуть растение. Затем нужно промыть корни водой, удалить сгнившие части секатором. Срезы присыпать молотой корицей или углем.
После этого нужно дать орхидее просохнуть около шести часов, а по прошествии этого времени поместить в горшок, на дно которого уложен для устойчивости груз, например, небольшой камень. Корни растения нужно расправить, пустоты заполнить субстратом. Если некоторые корни не улеглись в горшок, оставьте их на поверхности. Затем стоит полить растение, чтобы кора просела.
Пересаженную орхидею оставляют в притененном месте на две недели, чтобы уберечь ее от излишнего света и перегрева.
Способы размножения в домашних условиях
Орхидею размножают после цветения при влажности примерно 80% и температуре около 30 градусов. При этом у растения не должно быть признаков заболевания.
Первый способ - размножить орхидею семенами. Однако это сложно, да и получится сделать только в условиях теплицы. Дома же пользуются более простым способом – рассаживают стебелек с воздушными корнями. Он вырастает на цветоносе после завершения цветения. Будущее самостоятельное растение отделяют от основного, сажают в привычный для него субстрат и создают для комфорта необходимую влажность.
Есть и третий способ – черенкование стебля цветоноса. Его разрезают на фрагменты так, чтобы в центре каждого осталась спящая почка. Затем черенки укладывают в контейнер с влажным мхом сфагнумом, а сверху затягивают целлофановым пакетом или пленкой. Вскоре почки прорастут и образуют деток - небольшие отростки, которые можно выращивать.
Самый долгий способ размножения орхидей - выращивание деток на самом растении. Для этого "будят" спящую почку в температуре до 29 градусов. После этого около основания чешуи надрезают кору цветоноса. Почку оголяют при помощи пинцета и обрабатывают цитокиновой пастой для защиты от болезней, затем прикрывают кусочком сфагнума на месяц-полтора. За это время на месте почки образуется один или два "детеныша" с маленькими листами. Через три-четыре месяца у них появятся корешки. Как только они вырастут до двух сантиметров, деток нужно отрезать с куском материнского цветоноса и высадить в субстрат. Чтобы не пересохли, их можно закрыть пленкой.
Вредители и заболевания
Домашняя орхидея может начать болеть из-за неправильного ухода. При недостатке тепла, света и влаги листья желтеют и вытягиваются. Пятна на них, а также мозаика на стволах появляются из-за вирусов, которые ничем не победить. Останется только выбросить растение вместе с горшком.
Размягчившиеся листья и корни - работа бактерий. В таком случае нужно удалить пораженные места, обработать йодом и обсыпать углем. В запущенном виде - обработать купленным спецраствором с фунгицидами.
Страдают орхидеи и от грибков. Для профилактики таких болезней необходимо проветривать помещение и избегать избыточной влажности, вытирать капли воды с листьев.
Гнить растение начинает из-за нарушения температурного режима. Чаще всего это возникает при парниковом эффекте.
Поражают орхидею и насекомые - мошки, клещи, тля, щитовка, трипсы, блошки, мучнистый червец. Для избавления от них стоит приобрести специализированные препараты.
Часто от мошек на растении помогает водка. 20 миллилитров спиртного напитка разбавляют одним литром воды и поливают раствором почву. Также водкой протирают и листья. Такая процедура помогает от клещей.
- Орхидея, и правда, растение-алкоголик. Стоит добавить буквально 20 грамм водки в воду, и срезанные цветы будут стоять дольше. А вот сахар – это питательная среда для бактерий, которые будут убивать цветок. Аспирин же вообще неэффективен, - отмечает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.