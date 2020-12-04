https://ria.ru/20201204/orkhideya-1587661151.html

Орхидея: все о выращивании и размножении капризного цветка

Орхидея: все о выращивании и размножении капризного цветка

Орхидея – это тропический цветок, который в последние годы полюбился россиянам. Как ухаживать за растением в домашних условиях – в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:36

2020-12-04T13:36

2020-12-04T13:39

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Орхидея – это тропический цветок, который в последние годы полюбился россиянам. Как ухаживать за растением в домашних условиях – в материале РИА Новости.По легенде, орхидея появилась на земле "из осколка радуги". Более 90% видов этого растения произрастают в тропическом климате Южной Америки. Но самый популярный комнатный цветок – орхидея фаленопсис – родом из Юго-Восточной Азии. С греческого название переводится как "похожий на бабочку".- Декоративный тропический цветок орхидея фаленопсис больше всего подходит для оформления гостиной. А вот держать ее в спальне, особенно молодых людей или новобрачных, нежелательно. Считается, что именно этот цветок мешает молодым парам, - рассказала РИА Новости мастер-флорист Серафима Агеенко.Особенности ухода за орхидеейОсвещенностьНесмотря на то, что фаленопсис считается самой неприхотливой из всех орхидей, он все равно требует соблюдения определенных правил в домашних условиях произрастания.В солнечных субтропиках растение привыкло жить в полутени деревьев, потому в домах его лучше ставить на подоконниках, но без прямых солнечных лучей. Оно очень быстро привыкает к своему месту и не любит переездов даже на другой, настолько же освещенный, подоконник.Также стоит учесть, что орхидее нужен прозрачный горшок. Ее корни должны получать свет, так как в природе они пребывают на воздухе - прикрепляются к коре деревьев, зарываются в мох. Кроме того, их не стоит полностью погружать в емкость. Можно частично оставить на поверхности.Температурный режимКомнатная орхидея будет комфортно себя чувствовать при температуре воздуха от 20 до 27 градусов в помещении днем, ночью от 14 до 24 градусов.Полив и влажность воздухаЭтому растению требуется достаточно высокая влажность воздуха в доме, потому будет полезным поставить рядом с горшком аквариум, поддон или банку с водой или увлажнитель воздуха.Активно поливать орхидею не стоит. Раза в неделю будет достаточно, иначе корни могут загнить. После полива они не должны оставаться в воде, поэтому не забывайте сливать ее из поддона.Удобрение орхидеиСуществует два вида подкормки орхидей – внекорневая и корневая. Суть первой в опрыскивании раствором удобрения листьев, второй – в смачивании корней.Перед периодом ожидаемого цветения лучше всего подкармливать растение удобрением с высоким содержанием калия и фосфора. Это обеспечит яркость и пышность бутонов и правильное развитие корневой системы. Применять подкормку следует примерно 4 раза с интервалом в две недели.Если удобрения не применялись до цветения, то и после их использовать нельзя, так как из-за этого растение быстрее отцветет.В момент отдыха орхидеи лучше давать ей удобрения с азотом. Он нужен для наращивания листовой массы. Определить недостаток азота можно по замедленному росту и мелким листовым пластинам. Дозировка подкормки рассчитывается в строгом соответствии с инструкцией на упаковке. Необходимо помнить, что орхидеи очень чувствительны к переизбытку азота и могут погибнуть даже из-за небольшого превышения концентрации.Пересадка орхидеи в домашних условияхПересаживают растение по мере разрушения субстрата из коры сосны, мха сфагнума, торфа и угля. Через 2-3 года после покупки орхидеи корневая система успевает сильно разрастись в горшке, а сосновая кора превратиться почти в труху.Начинать процесс "переезда" во время цветения нельзя. Лучше сделать это через две недели после того, как цветы опадут.Пересадку орхидеи не любят, потому эту процедуру стоит повторять не чаще чем раз в 2-3 года.Субстрат для растения можно приобрести в готовом виде в магазине. А при выборе нового прозрачного горшка стоит учесть, что он должен быть на 1-2 размера больше предыдущего.Перед пересадкой орхидею необходимо полить, разбередить субстрат и аккуратно вынуть растение. Затем нужно промыть корни водой, удалить сгнившие части секатором. Срезы присыпать молотой корицей или углем.После этого нужно дать орхидее просохнуть около шести часов, а по прошествии этого времени поместить в горшок, на дно которого уложен для устойчивости груз, например, небольшой камень. Корни растения нужно расправить, пустоты заполнить субстратом. Если некоторые корни не улеглись в горшок, оставьте их на поверхности. Затем стоит полить растение, чтобы кора просела.Пересаженную орхидею оставляют в притененном месте на две недели, чтобы уберечь ее от излишнего света и перегрева.Способы размножения в домашних условияхОрхидею размножают после цветения при влажности примерно 80% и температуре около 30 градусов. При этом у растения не должно быть признаков заболевания.Первый способ - размножить орхидею семенами. Однако это сложно, да и получится сделать только в условиях теплицы. Дома же пользуются более простым способом – рассаживают стебелек с воздушными корнями. Он вырастает на цветоносе после завершения цветения. Будущее самостоятельное растение отделяют от основного, сажают в привычный для него субстрат и создают для комфорта необходимую влажность.Есть и третий способ – черенкование стебля цветоноса. Его разрезают на фрагменты так, чтобы в центре каждого осталась спящая почка. Затем черенки укладывают в контейнер с влажным мхом сфагнумом, а сверху затягивают целлофановым пакетом или пленкой. Вскоре почки прорастут и образуют деток - небольшие отростки, которые можно выращивать.Самый долгий способ размножения орхидей - выращивание деток на самом растении. Для этого "будят" спящую почку в температуре до 29 градусов. После этого около основания чешуи надрезают кору цветоноса. Почку оголяют при помощи пинцета и обрабатывают цитокиновой пастой для защиты от болезней, затем прикрывают кусочком сфагнума на месяц-полтора. За это время на месте почки образуется один или два "детеныша" с маленькими листами. Через три-четыре месяца у них появятся корешки. Как только они вырастут до двух сантиметров, деток нужно отрезать с куском материнского цветоноса и высадить в субстрат. Чтобы не пересохли, их можно закрыть пленкой.Вредители и заболеванияДомашняя орхидея может начать болеть из-за неправильного ухода. При недостатке тепла, света и влаги листья желтеют и вытягиваются. Пятна на них, а также мозаика на стволах появляются из-за вирусов, которые ничем не победить. Останется только выбросить растение вместе с горшком.Размягчившиеся листья и корни - работа бактерий. В таком случае нужно удалить пораженные места, обработать йодом и обсыпать углем. В запущенном виде - обработать купленным спецраствором с фунгицидами.Страдают орхидеи и от грибков. Для профилактики таких болезней необходимо проветривать помещение и избегать избыточной влажности, вытирать капли воды с листьев.Гнить растение начинает из-за нарушения температурного режима. Чаще всего это возникает при парниковом эффекте.Поражают орхидею и насекомые - мошки, клещи, тля, щитовка, трипсы, блошки, мучнистый червец. Для избавления от них стоит приобрести специализированные препараты.Часто от мошек на растении помогает водка. 20 миллилитров спиртного напитка разбавляют одним литром воды и поливают раствором почву. Также водкой протирают и листья. Такая процедура помогает от клещей.- Орхидея, и правда, растение-алкоголик. Стоит добавить буквально 20 грамм водки в воду, и срезанные цветы будут стоять дольше. А вот сахар – это питательная среда для бактерий, которые будут убивать цветок. Аспирин же вообще неэффективен, - отмечает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

https://ria.ru/20201123/kitay-1585768536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цветы, растениеводство, растения, в мире