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Народные средства, ловушки или химия: как избавиться от мошек в квартире
Как избавиться от мошек в квартире: быстро, народными и химическими средствами
Народные средства, ловушки или химия: как избавиться от мошек в квартире
Если в квартире завелись мошки, избавляться от них нужно быстро, не давая им шансов заполонить дом. Как бороться с насекомыми эффективно, что лучше — народные... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:41
2021-10-06T18:23
насекомые
в мире
аллергия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Если в квартире завелись мошки, избавляться от них нужно быстро, не давая им шансов заполонить дом. Как бороться с насекомыми эффективно, что лучше — народные средства, аэрозоли или репелленты — в материале РИА Новости.Мошки в квартиреТрадиционно летающие насекомые начинают появляться в квартирах с приходом весны и лета. Однако мошки сезонам не подчиняются и могут стать непрошенными соседями в любое время года. Главное для них — найти благоприятное место, чтобы отложить яйца. Тогда число мошек начнет расти в геометрической прогрессии. В этом случае избавиться от нашествия уже будет непросто.Причины появленияМошки могут поселиться в любом месте квартиры или дома. Частая причина появления — покупка овощей, фруктов или ягод с личинками. В подгнивших плодах они начинают активно расти и превращаться в полноценных особей. И ваза с фруктами становится рассадником незваных гостей.Повышенная влажность в ванной также привлекает насекомых. Они могут обитать на мокрой швабре или тряпке, в сыром грязном белье. Даже забитые канализационные трубы становятся отличным жилищем для мошек.Домашние животные тоже могут способствовать появлению в квартире насекомых, которые начинают плодиться во влажной подстилке, лотке, в мисках с остатками корма и несвежей водой.Мошки могут залететь через вентиляцию от соседей или из подвала через щели в полу. Но если в квартире нет мест, где они могут удобно устроиться и производить потомство, то быстро покинут помещение сами.Виды мошекСамый известный вид таких насекомых — дрозофилы. Именно эти плодовые мошки чаще роем кружат над продуктами. Они крайне плодовиты: от одной залетной особи может появиться полторы тысячи потомков.Еще одна разновидность мошек — сциариды (почвенные комарики). Земляные мошки откладывают яйца во влажной почве горшков с комнатными растениями. Даже одно насекомое способно оставить личинки во всех цветах в доме.Также существуют сливные мошки, обитающие в канализационных трубах и на влажных грязных поверхностях. Чаще всего они живут в ванной комнате. А откладывают яйца прямо в трубах.Чем опасныМошки могут быть не только неприятны, но и опасны. Во-первых, некоторые виды этих насекомых могут укусить. Место такого укуса чешется и отекает не меньше, чем от комара. Для людей с аллергией это может иметь еще более серьезные последствия.Во-вторых, мошки переносят инфекционные заболевания. Ведь места их обитания отличаются антисанитарией. В-третьих, продукты, зараженные личинками насекомых, могут стать причиной расстройства желудка и кишечника.Как избавиться от мошекРасплодившихся мошек не так просто выгнать из квартиры. Ликвидировать их поодиночке нецелесообразно из-за малого размера и высокой численности. Поэтому бороться надо комплексно.Устраняем источникВ первую очередь важно определить место обитания мошек и навести там порядок.На кухне нужно спрятать в закрытый шкаф или герметичную посуду фрукты и овощи. Также стоит отмыть липкие и грязные поверхности. Из раковины следует убрать мокрую губку и влажные тряпки. А канализационную трубу прочистить с помощью специальных средств, чтобы устранить грязь и неприятный запах. Мусорное ведро тоже необходимо отмыть и высушить.Когда мошки лишатся дома, они могут начать искать себе новое пристанище. Главное — не дать им шанса обосноваться снова. Тогда они покинут квартиру. Но существуют способы ускорить это.Народные средстваБорьбу с вредителями можно вести при помощи народных средств. Их эффективность проверена временем и опытом хозяек.Например, существует овощ, который не любят мошки. Это помидор. Рассада томата на подоконнике защитит комнатные растения. А этот красный овощ в корзине с фруктами на столе отпугнет мошек.Для избавления от насекомых используют сильные ароматы, например гвоздики или камфоры.Также отпугивает мошек камфора. Если нагреть белые кристаллы, начнет выделяться яркий аромат. Это вещество также входит в состав многих эфирных масел, которые допускается применять в аромалампах.ЛовушкиДругой безопасный способ избавиться от мошек — ловушки. Проще всего купить готовую в магазине. Она представляет собой липкую ленту, на поверхность которой нанесено привлекающее летающих насекомых вещество. Мушки садятся на нее и прилипают. Таким способом можно поймать целый рой. Но выглядит такое средство неэстетично.Сделать ловушку можно и самостоятельно. Для самой простой понадобится пластиковый стакан и пищевая пленка.На дно емкости нужно положить приманку. Это может быть кусочек фрукта, сок, сладкий сироп. Сверху следует закрыть стакан пленкой и сделать небольшую дырочку. Ставить такую ловушку нужно в место, где много мошек. Через какое-то время стакан наполнится насекомыми. Нужно завязать его в пакет и выбросить в мусоропровод.Еще можно сделать ловушку с помощью воронки из листа бумаги. На дно стеклянной банки нужно положить приманку, потом вставить бумажный конус и закрепить липкой лентой. Через отверстие в воронке мошки проникнут к угощению. Но обратно вылететь не смогут.Также избавиться от насекомых поможет средство для мытья посуды. В любую емкость нужно налить сладкую жидкость. А потом добавить несколько капель моющего средства. Попав в раствор, мошки уже не смогут взлететь.Химические средстваЕще эффективней бороться с насекомыми в квартире можно при помощи химических средств. Главное — обращать внимание на состав и на меры предосторожности. Не все варианты могут быть безопасны для людей и домашних животных. А некоторые вообще нельзя применять в квартирах.Самое популярное средство — фумигатор. Это специальное устройство, которое включается в сеть и нагревает пластину или жидкость с инсектицидом. Вещество начинает испаряться и уничтожает насекомых. После этого, правда, придется убирать обездвиженных мошек с различных поверхностей.Для более серьезной обработки можно купить специальные аэрозоли. Распылять такие спреи можно только в отсутствие людей и животных. Предварительно нужно подготовиться: убрать продукты, игрушки, одежду, чтобы на них не попала химия. Все открытые поверхности нужно закрыть пленкой или тканью. Также необходимо использовать средства для защиты глаз, органов дыхания и кожи.Обработку проводят в закрытом помещении. Заканчивать ее важно около входной двери. Ведь определенное время в такой комнате нельзя находиться. Этот период обычно указан на упаковке.Потом в квартире важно хорошо проветрить и провести уборку. Все поверхности нужно очистить от насекомых и отмыть от следов химии.Как избавиться от мошек на растенияхС земляными мошками в горшках справиться сложно. Большое число насекомых около растений — сигнал того, что они уже заполнили цветы своим потомством. Самый эффективный способ — полностью заменить почву и отмыть растения и сами горшки. При этом сначала нужно выбросить старую землю и обработать от насекомых подоконник. Потом можно заново высаживать цветы. А впредь не заливать растения, чтобы мошки не вернулись.Как избавиться от мошек из канализацииСливные мошки за несколько дней могут заполонить ванную комнату. Поэтому важно комплексно подойти к устранению проблемы. Начать надо с уборки.В первую очередь стоит избавиться от всех грязных и мокрых тряпок, губок, швабр. Сырое грязное белье надо перестирать и убрать из помещения. Все поверхности, где скапливается вода, нужно вымыть и вытереть насухо. После этого этапа можно приступать к сантехнике.Любое средство для очистки труб позволит ликвидировать место скопления мошек в канализации. Залить его нужно во все сливные отверстия и в унитаз.После уничтожения насекомых важно поддерживать в ванной комнате не подходящую для них среду.Следует вовремя устранять засоры и следить за чистотой сантехники. Если в ванне влажно, можно чаще просушивать помещение обогревателями или держать дверь открытой для циркуляции воздуха. А под грязное белье лучше выделить корзину, воздух в которой не будет застаиваться и одежда не будет отсыревать.Профилактика появленияИзбавившись от мошек в квартире важно предотвратить их дальнейшее появление. Для этого в первую очередь важно сохранять в чистоте дом. Еженедельная уборка станет залогом отсутствия насекомых.На кухне не надо оставлять фрукты и овощи открытыми. Подгнившие продукты следует сразу выкидывать, а разлитые жидкости — немедленно вытирать.Мусорное ведро тоже лучше выносить ежедневно. Появившиеся там мошки могут быстро переместиться для жизни на другие локации.Регулярное проветривание в квартире не позволит воздуху застаиваться. Влажность станет меньше, а значит, и пригодных условий для жизни мошек уже не будет.
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насекомые, в мире, аллергия
17:41 06.10.2021 (обновлено: 18:23 06.10.2021)
 

Народные средства, ловушки или химия: как избавиться от мошек в квартире

© Depositphotos / Mauro RodriguesПлодовая муха
Плодовая муха - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Depositphotos / Mauro Rodrigues
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Если в квартире завелись мошки, избавляться от них нужно быстро, не давая им шансов заполонить дом. Как бороться с насекомыми эффективно, что лучше — народные средства, аэрозоли или репелленты — в материале РИА Новости.

Мошки в квартире

Традиционно летающие насекомые начинают появляться в квартирах с приходом весны и лета. Однако мошки сезонам не подчиняются и могут стать непрошенными соседями в любое время года. Главное для них — найти благоприятное место, чтобы отложить яйца. Тогда число мошек начнет расти в геометрической прогрессии. В этом случае избавиться от нашествия уже будет непросто.
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Причины появления

Мошки могут поселиться в любом месте квартиры или дома. Частая причина появления — покупка овощей, фруктов или ягод с личинками. В подгнивших плодах они начинают активно расти и превращаться в полноценных особей. И ваза с фруктами становится рассадником незваных гостей.
Насекомые быстро осваивают новые территории. Так, их будут привлекать остатки пищи или грязное липкое пятно. Мошки могут поселиться и в мусорном ведре.
Повышенная влажность в ванной также привлекает насекомых. Они могут обитать на мокрой швабре или тряпке, в сыром грязном белье. Даже забитые канализационные трубы становятся отличным жилищем для мошек.
© Pixabay / Photo MixКорзина с фруктами
Корзина с фруктами - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Pixabay / Photo Mix
Корзина с фруктами
Домашние животные тоже могут способствовать появлению в квартире насекомых, которые начинают плодиться во влажной подстилке, лотке, в мисках с остатками корма и несвежей водой.
Мошки могут появляться в горшках с домашними растениями. К этому приводит частый полив и использование неподходящих для удобрения средств: заварки, очистков от овощей и фруктов, приводящих к гниению почвы. А это — благоприятная среда для размножения мелких насекомых.
Мошки могут залететь через вентиляцию от соседей или из подвала через щели в полу. Но если в квартире нет мест, где они могут удобно устроиться и производить потомство, то быстро покинут помещение сами.
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Виды мошек

Самый известный вид таких насекомых — дрозофилы. Именно эти плодовые мошки чаще роем кружат над продуктами. Они крайне плодовиты: от одной залетной особи может появиться полторы тысячи потомков.
Еще одна разновидность мошек — сциариды (почвенные комарики). Земляные мошки откладывают яйца во влажной почве горшков с комнатными растениями. Даже одно насекомое способно оставить личинки во всех цветах в доме.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОкно жилого дома
Окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Окно жилого дома
Также существуют сливные мошки, обитающие в канализационных трубах и на влажных грязных поверхностях. Чаще всего они живут в ванной комнате. А откладывают яйца прямо в трубах.

Чем опасны

Мошки могут быть не только неприятны, но и опасны. Во-первых, некоторые виды этих насекомых могут укусить. Место такого укуса чешется и отекает не меньше, чем от комара. Для людей с аллергией это может иметь еще более серьезные последствия.
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Во-вторых, мошки переносят инфекционные заболевания. Ведь места их обитания отличаются антисанитарией. В-третьих, продукты, зараженные личинками насекомых, могут стать причиной расстройства желудка и кишечника.

Как избавиться от мошек

Расплодившихся мошек не так просто выгнать из квартиры. Ликвидировать их поодиночке нецелесообразно из-за малого размера и высокой численности. Поэтому бороться надо комплексно.
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Устраняем источник

В первую очередь важно определить место обитания мошек и навести там порядок.
На кухне нужно спрятать в закрытый шкаф или герметичную посуду фрукты и овощи. Также стоит отмыть липкие и грязные поверхности. Из раковины следует убрать мокрую губку и влажные тряпки. А канализационную трубу прочистить с помощью специальных средств, чтобы устранить грязь и неприятный запах. Мусорное ведро тоже необходимо отмыть и высушить.
© Depositphotos / WhitepointerМошки на банане
Мошки на банане - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Depositphotos / Whitepointer
Мошки на банане
Когда мошки лишатся дома, они могут начать искать себе новое пристанище. Главное — не дать им шанса обосноваться снова. Тогда они покинут квартиру. Но существуют способы ускорить это.

Народные средства

Борьбу с вредителями можно вести при помощи народных средств. Их эффективность проверена временем и опытом хозяек.
Например, существует овощ, который не любят мошки. Это помидор. Рассада томата на подоконнике защитит комнатные растения. А этот красный овощ в корзине с фруктами на столе отпугнет мошек.
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Для избавления от насекомых используют сильные ароматы, например гвоздики или камфоры.

Гвоздику можно взять в виде засушенных бутонов. Они продаются в любом продуктовом магазине в отделе со специями. Пряность нужно высыпать в кастрюлю и довести до кипения. Аромат наполнит квартиру и прогонит мошек. Можно использовать и масло гвоздики — например, залив его в аромалампу.

Также отпугивает мошек камфора. Если нагреть белые кристаллы, начнет выделяться яркий аромат. Это вещество также входит в состав многих эфирных масел, которые допускается применять в аромалампах.
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Ловушки

Другой безопасный способ избавиться от мошек — ловушки. Проще всего купить готовую в магазине. Она представляет собой липкую ленту, на поверхность которой нанесено привлекающее летающих насекомых вещество. Мушки садятся на нее и прилипают. Таким способом можно поймать целый рой. Но выглядит такое средство неэстетично.
Сделать ловушку можно и самостоятельно. Для самой простой понадобится пластиковый стакан и пищевая пленка.
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На дно емкости нужно положить приманку. Это может быть кусочек фрукта, сок, сладкий сироп. Сверху следует закрыть стакан пленкой и сделать небольшую дырочку. Ставить такую ловушку нужно в место, где много мошек. Через какое-то время стакан наполнится насекомыми. Нужно завязать его в пакет и выбросить в мусоропровод.
Еще можно сделать ловушку с помощью воронки из листа бумаги. На дно стеклянной банки нужно положить приманку, потом вставить бумажный конус и закрепить липкой лентой. Через отверстие в воронке мошки проникнут к угощению. Но обратно вылететь не смогут.
© Depositphotos / joshuaraineyЛовушка для мошек
Ловушка для мошек - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Depositphotos / joshuarainey
Ловушка для мошек
Также избавиться от насекомых поможет средство для мытья посуды. В любую емкость нужно налить сладкую жидкость. А потом добавить несколько капель моющего средства. Попав в раствор, мошки уже не смогут взлететь.

Химические средства

Еще эффективней бороться с насекомыми в квартире можно при помощи химических средств. Главное — обращать внимание на состав и на меры предосторожности. Не все варианты могут быть безопасны для людей и домашних животных. А некоторые вообще нельзя применять в квартирах.
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Самое популярное средство — фумигатор. Это специальное устройство, которое включается в сеть и нагревает пластину или жидкость с инсектицидом. Вещество начинает испаряться и уничтожает насекомых. После этого, правда, придется убирать обездвиженных мошек с различных поверхностей.
Для более серьезной обработки можно купить специальные аэрозоли. Распылять такие спреи можно только в отсутствие людей и животных. Предварительно нужно подготовиться: убрать продукты, игрушки, одежду, чтобы на них не попала химия. Все открытые поверхности нужно закрыть пленкой или тканью. Также необходимо использовать средства для защиты глаз, органов дыхания и кожи.
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Обработку проводят в закрытом помещении. Заканчивать ее важно около входной двери. Ведь определенное время в такой комнате нельзя находиться. Этот период обычно указан на упаковке.
Потом в квартире важно хорошо проветрить и провести уборку. Все поверхности нужно очистить от насекомых и отмыть от следов химии.

Ведущий специалист по дезинфекции "Единой городской службы дезинфекции" Александр Иванов рассказал РИА Новости: "Большинство препаратов, которые продаются в магазинах, не имеют в составе той концентрации активного вещества, которая может эффективно и с первого раза уничтожить насекомых. Специалисты с профессиональным оборудованием, нетоксичными и сертифицированными препаратами — это не только гарантия быстрого избавления от насекомых, но и залог того, что дезинфекция пройдет безопасно. Ведь неправильное применение ядов для насекомых может иметь серьезные последствия для здоровья людей и домашних любимцев".

Как избавиться от мошек на растениях

С земляными мошками в горшках справиться сложно. Большое число насекомых около растений — сигнал того, что они уже заполнили цветы своим потомством. Самый эффективный способ — полностью заменить почву и отмыть растения и сами горшки. При этом сначала нужно выбросить старую землю и обработать от насекомых подоконник. Потом можно заново высаживать цветы. А впредь не заливать растения, чтобы мошки не вернулись.
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Как избавиться от мошек из канализации

Сливные мошки за несколько дней могут заполонить ванную комнату. Поэтому важно комплексно подойти к устранению проблемы. Начать надо с уборки.
В первую очередь стоит избавиться от всех грязных и мокрых тряпок, губок, швабр. Сырое грязное белье надо перестирать и убрать из помещения. Все поверхности, где скапливается вода, нужно вымыть и вытереть насухо. После этого этапа можно приступать к сантехнике.
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Любое средство для очистки труб позволит ликвидировать место скопления мошек в канализации. Залить его нужно во все сливные отверстия и в унитаз.
После уничтожения насекомых важно поддерживать в ванной комнате не подходящую для них среду.
Следует вовремя устранять засоры и следить за чистотой сантехники. Если в ванне влажно, можно чаще просушивать помещение обогревателями или держать дверь открытой для циркуляции воздуха. А под грязное белье лучше выделить корзину, воздух в которой не будет застаиваться и одежда не будет отсыревать.
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Профилактика появления

Избавившись от мошек в квартире важно предотвратить их дальнейшее появление. Для этого в первую очередь важно сохранять в чистоте дом. Еженедельная уборка станет залогом отсутствия насекомых.
На кухне не надо оставлять фрукты и овощи открытыми. Подгнившие продукты следует сразу выкидывать, а разлитые жидкости — немедленно вытирать.
© Pixabay / Alexey MarcovФрукты, овощи и орехи
Фрукты, овощи и орехи - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Pixabay / Alexey Marcov
Фрукты, овощи и орехи
Мусорное ведро тоже лучше выносить ежедневно. Появившиеся там мошки могут быстро переместиться для жизни на другие локации.
Регулярное проветривание в квартире не позволит воздуху застаиваться. Влажность станет меньше, а значит, и пригодных условий для жизни мошек уже не будет.
 
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