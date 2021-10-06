Как избавиться от мошек в квартире: проверенные способы от экспертов. Архивное фото

Как избавиться от мошек в квартире: проверенные способы от экспертов

© Depositphotos.com / Mauro Rodrigues Как избавиться от мошек в квартире: проверенные способы от экспертов

Если в квартире завелись мошки, избавляться от них нужно быстро, не давая им шансов заполонить дом. Как бороться с насекомыми эффективно, что лучше — народные средства, аэрозоли или репелленты — в материале РИА Новости.

Виды домашних мошек и чем они опасны

Самый известный вид таких насекомых — дрозофилы. Именно эти плодовые мошки чаще роем кружат над продуктами. Они крайне плодовиты: от одной залетной особи может появиться полторы тысячи потомков.

Еще одна разновидность мошек — сциариды (почвенные комарики). Земляные мошки откладывают яйца во влажной почве горшков с комнатными растениями. Даже одна попавшая в дом мошка может быстро размножиться во влажной почве, и если у вас несколько растений с похожим режимом полива, проблема легко охватит все цветы в доме.

Также существуют сливные мошки, обитающие в канализационных трубах и на влажных грязных поверхностях. Чаще всего они живут в ванной комнате. А откладывают яйца в органических отложениях, слизи и налете внутри сифонов и труб.

Виды домашних мошек: где обитают и чем питаются Вид Место обитания Источник пищи Опасность Дрозофилы (плодовые мошки) Кухня, фруктовая корзина, мусорное ведро Гниющие фрукты, овощи, соки, пищевые отходы Загрязнение продуктов питания Сциариды (почвенные комарики, земляные мошки) Цветочные горшки, контейнеры с рассадой Органические остатки в грунте, грибковые споры Повреждение корневой системы растений Сливные мошки Канализационные трубы, сифон раковины, влажные помещения Органический налет внутри стоков Быстрое размножение в санитарных зонах Грибные комарики Подвалы, теплицы, переувлажненные помещения Плесень и грибковые споры Распространение спор грибов

Мошки могут быть не только неприятны, но и опасны. Во-первых, некоторые виды этих насекомых могут укусить. Место такого укуса чешется и отекает не меньше, чем от комара. Для людей с аллергией это может иметь еще более серьезные последствия.

Во-вторых, мошки могут механически переносить загрязнения и микроорганизмы с мест размножения на различные поверхности. Ведь места их обитания отличаются антисанитарией. В-третьих, продукты, зараженные личинками насекомых, могут стать причиной расстройства желудка и кишечника.

Причины появления мошек в квартире

Традиционно летающие насекомые начинают появляться в квартирах с приходом весны и лета. Однако мошки сезонам не подчиняются и могут стать непрошенными соседями в любое время года. Главное для них — найти благоприятное место, чтобы отложить яйца. Тогда число число мошек будет быстро расти. В этом случае избавиться от нашествия уже будет непросто.

Мошки могут поселиться в любом месте квартиры или дома. Частая причина появления — покупка овощей, фруктов или ягод с личинками. В подгнивших плодах они начинают активно расти и превращаться в полноценных особей. И ваза с фруктами становится рассадником незваных гостей.

© Pixabay / Photo Mix Корзина с фруктами © Pixabay / Photo Mix Корзина с фруктами

Насекомые быстро осваивают новые территории. Так, их будут привлекать остатки пищи или грязное липкое пятно. Мошки могут поселиться и в мусорном ведре.

Повышенная влажность в ванной также привлекает насекомых. Они могут обитать на мокрой швабре или тряпке, в сыром грязном белье. Даже даже засоры и налет в канализационных трубах становятся отличным жилищем для мошек.

Домашние животные тоже могут способствовать появлению в квартире насекомых. Они могут перенести яйца или личинок с улицы, а уже во влажной подстилке или в мисках те находят условия для размножения.

Мошки могут появляться в горшках с домашними растениями. К этому приводит частый полив и использование неподходящих для удобрения средств: заварки, очистков от овощей и фруктов, приводящих к гниению почвы. А это — благоприятная среда для размножения мелких насекомых.

Мошки могут залететь через вентиляцию от соседей или из подвала через щели в полу. Но если в квартире нет мест, где они могут удобно устроиться и производить потомство, то быстро покинут помещение сами.

Как избавиться от мошек в квартире и доме: пошаговая инструкция

Расплодившихся мошек не так просто выгнать из квартиры. Ликвидировать их поодиночке нецелесообразно из-за малого размера и высокой численности. Поэтому бороться надо комплексно.

Устранение источника размножения

В первую очередь важно определить место обитания мошек и навести там порядок.

На кухне нужно спрятать в закрытый шкаф или герметичную посуду фрукты и овощи. Также стоит отмыть липкие и грязные поверхности. Из раковины следует убрать мокрую губку и влажные тряпки. А канализационную трубу прочистить с помощью специальных средств, чтобы устранить грязь и неприятный запах. Мусорное ведро тоже необходимо отмыть и высушить.

Если источником заражения являются комнатные растения, рекомендуется проверить влажность грунта и наличие взрослых сциарид около цветочных горшков. Появление нескольких насекомых возле поверхности почвы обычно свидетельствует о наличии личинок в грунте.

Когда мошки лишатся дома, они могут начать искать себе новое пристанище. Главное — не дать им шанса обосноваться снова. Тогда они покинут квартиру. Но существуют способы ускорить это.

Народные средства и самодельные ловушки

Борьбу с вредителями можно вести при помощи народных средств. Их эффективность проверена временем и опытом хозяек.

Например, существует овощ, который не любят мошки. Это помидор. Рассада томата на подоконнике защитит комнатные растения.

Для избавления от насекомых используют сильные ароматы, например гвоздики или камфоры.

Гвоздику можно взять в виде засушенных бутонов. Они продаются в любом продуктовом магазине в отделе со специями. Пряность нужно высыпать в кастрюлю и довести до кипения. Аромат наполнит квартиру и прогонит мошек. Можно использовать и масло гвоздики — например, залив его в аромалампу. Однако стоит иметь в виду: резкий запах может быть неприятен и для людей, поэтому в небольших или плохо проветриваемых помещениях стоит быть осторожнее.

Также отпугивает мошек камфора. Если нагреть белые кристаллы, начнет выделяться яркий аромат. На практике часто используют не чистую камфору, а камфорное масло или камфорный спирт — их удобнее дозировать и безопаснее применять. Это вещество также входит в состав многих эфирных масел, которые допускается применять в аромалампах.

Другой безопасный способ избавиться от мошек — ловушки. Проще всего купить готовую в магазине. Она представляет собой липкую ленту, на поверхность которой нанесено привлекающее летающих насекомых вещество. Мушки садятся на нее и прилипают. Таким способом можно поймать целый рой. Но выглядит такое средство неэстетично. Сделать ловушку можно и самостоятельно.

Одним из самых популярных решений остается ловушка на основе яблочного уксуса.

Для приготовления потребуется:

яблочный уксус — 50 мл;

средство для мытья посуды — 3–5 капель;

небольшая стеклянная или пластиковая емкость.

Уксус привлекает дрозофил запахом брожения, а моющее средство снижает поверхностное натяжение жидкости. Попав внутрь раствора, насекомые не могут удержаться на поверхности и тонут.

Еще один распространенный вариант — ловушка с пищевой пленкой.

Для ее изготовления понадобятся:

пластиковый стакан объемом 200–250 мл;

кусочек банана или яблока массой 20–30 г;

пищевая пленка;

зубочистка.

Приманку помещают на дно стакана, сверху натягивают пленку и делают несколько небольших отверстий. Делать отверстия нужно не слишком большими — они должны быть достаточно узкими, чтобы мошка пролезла, но не смогла развернуться и вылететь.

Для изготовления еще одной эффективной ловушки используется бумажная воронка. Метод основан на том, что мошки легко находят источник запаха, но с трудом ориентируются при попытке покинуть ограниченное пространство.

Понадобятся:

стеклянная банка объемом 0,5–1 л;

приманка из фруктов массой 30–50 г;

лист плотной бумаги;

клейкая лента.

Из бумаги сворачивают конус с небольшим отверстием внизу и вставляют в горлышко банки. Рекомендуется закрепить воронку клейкой лентой — так конструкция не опрокинется, и мошки точно не найдут лазейку по краям. Попав внутрь на запах приманки, дрозофилы обычно остаются в емкости до удаления ловушки.

© Depositphotos.com / joshuarainey Ловушка для мошек © Depositphotos.com / joshuarainey Ловушка для мошек

Магазинные химические средства и фумигаторы

Еще эффективней бороться с насекомыми в квартире можно при помощи химических средств. Главное — обращать внимание на состав и на меры предосторожности. Не все варианты могут быть безопасны для людей и домашних животных. А некоторые вообще нельзя применять в квартирах.

Самое популярное средство — фумигатор. Это специальное устройство, которое включается в сеть и нагревает пластину или жидкость с инсектицидом. Вещество начинает испаряться и уничтожает насекомых. После этого, правда, придется убирать обездвиженных мошек с различных поверхностей.

Для более серьезной обработки можно купить специальные аэрозоли. Распылять такие спреи можно только в отсутствие людей и животных. Предварительно нужно подготовиться: убрать продукты, игрушки, одежду, чтобы на них не попала химия. Все открытые поверхности нужно закрыть пленкой или тканью. Также необходимо использовать средства для защиты глаз, органов дыхания и кожи.

Обработку проводят в закрытом помещении. Заканчивать ее важно около входной двери. Ведь определенное время в такой комнате нельзя находиться. Этот период обычно указан на упаковке.

Потом в квартире важно хорошо проветрить и провести уборку. Все поверхности нужно очистить от насекомых и отмыть от следов химии.

Формы инсектицидов Средство Скорость действия Безопасность Где применять Аэрозоль-инсектицид Высокая Требует строгого соблюдения мер безопасности Локальные очаги заражения Фумигатор Средняя При соблюдении инструкции считается относительно безопасным Жилые комнаты Липкая ловушка Низкая Максимально безопасна Кухня, подоконники, цветочные горшки

Как избавиться от мошек на комнатных растениях

С земляными мошками в горшках справиться сложно. Большое число насекомых около растений — сигнал того, что они уже заполнили цветы своим потомством.

Почти всегда проблема начинается с переувлажненного грунта. Когда земля долго остается мокрой, в ней активно развиваются грибки и микроорганизмы, которыми питаются личинки. Особенно часто такое происходит в холодное время года. Осенью и зимой почва просыхает медленнее, а солнечного света становится меньше. Поэтому первым делом стоит пересмотреть режим полива. Верхний слой грунта должен успевать подсыхать между поливами. Для большинства декоративных культур это вполне нормальные условия.

Полезным дополнением станут липкие ловушки возле горшков. Они помогают сократить количество взрослых мошек и одновременно показывают, насколько серьезной стала проблема.

Если вредителей уже довольно много, обычно применяют несколько мер одновременно:

снимают верхние 2–3 см грунта;

заменяют их свежей почвой;

дают субстрату просохнуть;

устанавливают липкие ловушки;

обрабатывают грунт разрешенными средствами.

Иногда и этого оказывается недостаточно. Если мошек становится все больше, лучше полностью заменить грунт. Старую землю следует выбросить, поскольку именно там находятся яйца и личинки. Горшок после этого тщательно моют горячей водой с моющим средством и дополнительно дезинфицируют.

После пересадки полезно некоторое время особенно внимательно следить за влажностью почвы. Есть еще один момент: чайная заварка, кофейная гуща, фруктовые очистки и другие бытовые отходы в горшке часто создают благоприятную среду для вредителей. От таких подкормок на время лучше отказаться.

Как избавиться от сливных мошек в ванной и канализации

Сливные мошки за несколько дней могут заполонить ванную комнату. Поэтому важно комплексно подойти к устранению проблемы. Начать надо с уборки.

В первую очередь стоит избавиться от всех грязных и мокрых тряпок, губок, швабр. Сырое грязное белье надо перестирать и убрать из помещения. Все поверхности, где скапливается вода, нужно вымыть и вытереть насухо. После этого этапа можно приступать к сантехнике.

Эффективнее сначала механически очистить сифоны с помощью щетки, вантуза или спирали, чтобы убрать основной источник. А уже после этого можно использовать средство — химическое, биологическое или даже народные методы (сода + уксус). Любое средство для очистки труб позволит ликвидировать место скопления мошек в канализации.

После уничтожения насекомых важно поддерживать в ванной комнате не подходящую для них среду.

Следует вовремя устранять засоры и следить за чистотой сантехники. Если в ванне влажно, можно чаще просушивать помещение обогревателями или держать дверь открытой для циркуляции воздуха. А под грязное белье лучше выделить корзину, воздух в которой не будет застаиваться и одежда не будет отсыревать.

Когда нужна профессиональная дезинсекция

Если прошло две–три недели после обработки, установки ловушек и наведения порядка, а проблема сохраняется, лучше не затягивать с обращением к специалистам.

Профессиональная дезинсекция отличается от домашней не только препаратами. У специалистов есть оборудование, которое помогает доставлять инсектицид туда, куда сложно добраться при обычной обработке.

Чаще всего используются два метода: холодный и горячий туман. При обработке холодным туманом препарат распыляется в виде очень мелких капель без нагревания. Такой аэрозоль некоторое время остается в воздухе и проникает в вентиляцию, щели и другие труднодоступные места. Горячий туман получают после нагрева рабочего раствора. Частицы становятся еще мельче и дольше удерживаются в воздухе. Но есть важная особенность: этот способ увеличивает влажность и может неблагоприятно сказаться на отдельных материалах и чувствительной технике. Поэтому его чаще используют в подвалах, технических помещениях, на производственных объектах или при сложных случаях заражения.

После профессиональной обработки помещение обычно оставляют закрытым на определенный срок. В это время находиться внутри людям и домашним животным нельзя.

На практике помощь специалистов чаще всего требуется тогда, когда мошки распространяются через вентиляцию, появляются сразу в нескольких квартирах или имеют источник в подвале либо других технических помещениях здания.

© Фото : Мосжилинспекция Подвал в доме © Фото : Мосжилинспекция Подвал в доме

Профилактика появления мошек в квартире

Избавившись от мошек в квартире важно предотвратить их дальнейшее появление. Для этого в первую очередь важно сохранять в чистоте дом. Еженедельная уборка станет залогом отсутствия насекомых.

На кухне не надо оставлять фрукты и овощи открытыми. Подгнившие продукты следует сразу выкидывать, а разлитые жидкости — немедленно вытирать.

Мусорное ведро тоже лучше выносить ежедневно. Появившиеся там мошки могут быстро переместиться для жизни на другие локации.

Регулярное проветривание в квартире не позволит воздуху застаиваться. Влажность станет меньше, а значит, и пригодных условий для жизни мошек уже не будет.

Дополнительными мерами профилактики считаются:

регулярная генеральная уборка;

очистка вентиляционных решеток;

своевременное устранение протечек;

обслуживание канализационных труб;

установка москитных сеток;

удаление стоячей воды.

Часто задаваемые вопросы

Перед выбором способа борьбы многие владельцы квартир сталкиваются с одними и теми же вопросами. Ответы на них помогают быстрее определить источник проблемы и подобрать эффективные меры воздействия.

Кусаются ли домашние мошки?

Большинство домашних дрозофил, сциарид и сливных мошек не кусаются. Их ротовой аппарат не приспособлен для повреждения кожи человека. Однако некоторые мелкие двукрылые насекомые (некоторые уличные гнусы), случайно попадающие в помещение с улицы, действительно способны вызывать раздражение кожи.

Откуда мошки берутся зимой?

Температура внутри квартиры позволяет насекомым размножаться круглый год. Источником могут стать продукты питания, цветочные горшки, канализационные трубы, вентиляционные каналы и даже покупной грунт для растений.

Безопасны ли мошки для человека?

В большинстве случаев серьезной угрозы здоровью они не представляют. Однако насекомые способны переносить загрязнения и микроорганизмы с мест размножения на продукты питания и кухонные поверхности. Кроме того, массовое появление мошек часто указывает на наличие санитарной проблемы, требующей устранения.

Почему мошки возвращаются после обработки?

Наиболее распространенная причина — сохранение источника размножения. Даже если все взрослые насекомые уничтожены, из оставшихся яиц и личинок через несколько дней появляется новое поколение. Именно поэтому обработка должна сочетаться с устранением очага заражения.

Помогают ли народные средства полностью избавиться от мошек?

Ловушки и отпугивающие средства способны заметно сократить численность взрослых особей. Однако при наличии большого количества личинок или скрытых мест размножения они редко обеспечивают полный результат без дополнительных санитарных мер.

© Depositphotos.com / Whitepointer Мошки на банане © Depositphotos.com / Whitepointer Мошки на банане

Главное о борьбе с мошками: мнение эксперта

Специалисты в области энтомологии и дезинсекции сходятся во мнении, что основой успешной борьбы остается устранение источника размножения. Уничтожение только взрослых насекомых обеспечивает временный эффект, поскольку жизненный цикл продолжается внутри продуктов, грунта или канализационной системы.

Энтомологи отмечают, что дрозофилы, сциариды и сливные мошки тесно связаны с условиями среды.

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин указывает: "Самое главное — узнать причины, по которым они появляются. Чаще всего мошки размножаются в цветочных горшках или в канализационных трубах. Оттуда они могут активно вылетать. Надо искать подобные влажные места".

Поэтому любые меры профилактики, направленные на снижение влажности, удаление органических отходов и поддержание чистоты, оказываются не менее важными, чем применение инсектицидов.

Профессиональные дезинсекторы также подчеркивают необходимость комплексного подхода. Максимальный результат достигается при сочетании санитарной обработки, механической очистки, ловушек и химических средств, подобранных под конкретный вид вредителя.