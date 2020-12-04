Предприятия Ленобласти оптимизируют производство
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. В 2020 году в Ленинградской области в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" 17 предприятий региона приступили к оптимизации своей работы, к концу года получены первые позитивные результаты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, первые результаты от участия в нацпроекте показало производство "Роскар".
"За три месяца участия в нацпроекте на птицефабрике удалось сократить общее время протекания процесса по переработке мяса птицы на 61%, незавершенного производства на 40%, а время переналадки машины филетирования сократилось в четыре раза – с 40 до 10 минут. Благодаря введению системы адресного хранения на складе готовой продукции время отгрузки составляет 15 минут", — сказал собеседник агентства.
По его словам, первые результаты от участия в нацпроекте показало производство "Роскар".
"За три месяца участия в нацпроекте на птицефабрике удалось сократить общее время протекания процесса по переработке мяса птицы на 61%, незавершенного производства на 40%, а время переналадки машины филетирования сократилось в четыре раза – с 40 до 10 минут. Благодаря введению системы адресного хранения на складе готовой продукции время отгрузки составляет 15 минут", — сказал собеседник агентства.
На предприятии подготовлены тренеры по пяти основным программам по бережливому производству из числа сотрудников. Обучение уже прошли более 30 работников.
"На следующем этапе участия птицефабрики в нацпроекте, который займет три месяца, планируется тиражировать результаты, полученные на эталонном участке, на других процессах. На предприятии ожидают сокращение времени протекания процесса более чем на 50%, снижение объемов незавершенного производства в потоке более чем на 60%, увеличение выработки сотрудников в общей сложности на 30%", — заключили в пресс-службе.