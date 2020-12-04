https://ria.ru/20201204/optimizatsiya-1587729383.html

Предприятия Ленобласти оптимизируют производство

Предприятия Ленобласти оптимизируют производство

В 2020 году в Ленинградской области в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" 17 предприятий региона приступили к... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:22

2020-12-04T18:22

2020-12-04T18:22

ленинградская область

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. В 2020 году в Ленинградской области в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" 17 предприятий региона приступили к оптимизации своей работы, к концу года получены первые позитивные результаты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. По его словам, первые результаты от участия в нацпроекте показало производство "Роскар". "За три месяца участия в нацпроекте на птицефабрике удалось сократить общее время протекания процесса по переработке мяса птицы на 61%, незавершенного производства на 40%, а время переналадки машины филетирования сократилось в четыре раза – с 40 до 10 минут. Благодаря введению системы адресного хранения на складе готовой продукции время отгрузки составляет 15 минут", — сказал собеседник агентства.На предприятии подготовлены тренеры по пяти основным программам по бережливому производству из числа сотрудников. Обучение уже прошли более 30 работников."На следующем этапе участия птицефабрики в нацпроекте, который займет три месяца, планируется тиражировать результаты, полученные на эталонном участке, на других процессах. На предприятии ожидают сокращение времени протекания процесса более чем на 50%, снижение объемов незавершенного производства в потоке более чем на 60%, увеличение выработки сотрудников в общей сложности на 30%", — заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201204/nagrada-1587701798.html

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ленинградская область, экономика