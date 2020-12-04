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В Минпросвещения назвали число обучающихся дистанционно школьников
В Минпросвещения назвали число обучающихся дистанционно школьников
Российская система образования столкнулась с серьёзными вызовами, на сегодняшний день 20% школьников обучаются дистанционно, заявил статс-секретарь -... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:15
2020-12-04T12:29
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российская система образования столкнулась с серьёзными вызовами, на сегодняшний день 20% школьников обучаются дистанционно, заявил статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев."Система общего образования столкнулась сегодня с серьёзными вызовами. В настоящее время 20% обучающихся в школах вынуждены обучаться с применением дистанционных образовательных технологий", - сказал Корнеев на ежегодном совещании председателя Совфеда со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), совет федерации рф, общество

В Минпросвещения назвали число обучающихся дистанционно школьников

12:15 04.12.2020 (обновлено: 12:29 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДистанционный урок
Дистанционный урок - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российская система образования столкнулась с серьёзными вызовами, на сегодняшний день 20% школьников обучаются дистанционно, заявил статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев.
"Система общего образования столкнулась сегодня с серьёзными вызовами. В настоящее время 20% обучающихся в школах вынуждены обучаться с применением дистанционных образовательных технологий", - сказал Корнеев на ежегодном совещании председателя Совфеда со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Ученик школы №1580 8 Д класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 11:35Распространение нового коронавируса
В Минпросвещения рассказали о перспективах дистанционного обучения
 
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