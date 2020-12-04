https://ria.ru/20201204/obrazovanie-1587645800.html

В Минпросвещения назвали число обучающихся дистанционно школьников

В Минпросвещения назвали число обучающихся дистанционно школьников

Российская система образования столкнулась с серьёзными вызовами, на сегодняшний день 20% школьников обучаются дистанционно, заявил статс-секретарь -... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:15

2020-12-04T12:15

2020-12-04T12:29

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российская система образования столкнулась с серьёзными вызовами, на сегодняшний день 20% школьников обучаются дистанционно, заявил статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев."Система общего образования столкнулась сегодня с серьёзными вызовами. В настоящее время 20% обучающихся в школах вынуждены обучаться с применением дистанционных образовательных технологий", - сказал Корнеев на ежегодном совещании председателя Совфеда со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

https://ria.ru/20201203/distant-1587474495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), совет федерации рф, общество