https://ria.ru/20201204/monument-1587688115.html

На мемориале "Разорванное кольцо" в Ленобласти установят монумент

На мемориале "Разорванное кольцо" в Ленобласти установят монумент

Монумент, посвященный прорыву энергетической блокады Ленинграда, будет создан на мемориале "Разорванное кольцо", который входит в "Зелёный пояс Славы", и... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:09

2020-12-04T15:09

2020-12-04T15:09

ленинградская область

ладожское озеро

ленинград

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Монумент, посвященный прорыву энергетической блокады Ленинграда, будет создан на мемориале "Разорванное кольцо", который входит в "Зелёный пояс Славы", и расположен на западном берегу Ладожского озера, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.По его словам, строительство памятника начнётся в 2021 году. Проект нового монумента был выбран по итогам конкурса "Прорыв энергетической блокады", организованного в этом году "Россети Ленэнерго"."Это важная часть истории, которую мы не имеем права забывать. Совместно с губернатором Ленинградской области было отсмотрено большое количество проектов, каждый из которых по-своему ценен и значим", — отметил Цой.Автор проекта-победителя — заведующий кафедрой средового дизайна СПГХПА им. А. Л. Штиглица, профессор, кандидат искусствоведения, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров Олег Веселицкий.Как уточнил Цой, конкурс проектов памятника "Прорыв энергетической блокады" стартовал в феврале этого года. В нем приняли участие архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники и творческие коллективы. На суд экспертного жюри было представлено 24 эскизных предложения. Проекты-финалисты конкурса будут представлены в одном из музеев Ленинградской области.

https://realty.ria.ru/20201203/afera-1587452158.html

ладожское озеро

ленинградская область

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ладожское озеро, ленинград, ленинградская область