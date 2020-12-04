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С Ледового дворца в Петербурге сняли запрет на проведение мероприятий
С Ледового дворца в Петербурге сняли запрет на проведение мероприятий
Невский районный суд подтвердил, что с Ледового дворца, где прошел концерт Басты, снят временный запрет на проведение массовых мероприятий, пояснили в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:05
2020-12-04T18:16
новости культуры
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
баста (василий вакуленко)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Невский районный суд подтвердил, что с Ледового дворца, где прошел концерт Басты, снят временный запрет на проведение массовых мероприятий, пояснили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее Роспотребнадзором был вынесен протокол о временном запрете деятельности Дворца Спорта, принимавшего концерт исполнителя."Запрет деятельности ОАО "Дворец спорта", вынесенный Роспотребнадзором, прекращает свое действие с момента вынесения судебного решения", - говорится в сообщении пресс-службы судов.По данному факту судом вынесено соответствующее определение.Ранее сообщалось, что Невский районный суд оштрафовал на 480 тысяч рублей ОАО "Дворец Спорта". Общество признало свою частично вину. Представители ответчика на суде пояснили, что толпа образовалась и произошла скученность зрителей в тот момент, когда певец исполнял последнюю песню "на бис". Представители Роспотребнадзора утверждали, что подобные проявления недопустимы в период пандемии и просили приостановить деятельность площадки до 16 января 2021 года.В материалах Роспотребнадзора о нарушениях на концерте Басты в Петербурге, которые составлялись в том числе и по фото и видео из соцсети, указано, что "Дворец спорта" не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места (они были только в партере), что привело к созданию толпы. Также на фото и видео с концерта видно, что не все зрители используют средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию.Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения.Председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19 после скандала с концертом Басты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения.Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что власти ждут возможного всплеска заболеваемости COVID-19 через две недели после концерта Басты. По его словам, город учел "уроки Басты" и ввел новые ограничения, связанные с профилактикой распространения вируса. В среду власти Петербурга ужесточили ограничительные меры по коронавирусу с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
https://ria.ru/20201203/basta-1587485975.html
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новости культуры, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург, общество

С Ледового дворца в Петербурге сняли запрет на проведение мероприятий

18:05 04.12.2020 (обновлено: 18:16 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРэпер Василий Вакуленко (Баста)
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Невский районный суд подтвердил, что с Ледового дворца, где прошел концерт Басты, снят временный запрет на проведение массовых мероприятий, пояснили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Ранее Роспотребнадзором был вынесен протокол о временном запрете деятельности Дворца Спорта, принимавшего концерт исполнителя.
"Запрет деятельности ОАО "Дворец спорта", вынесенный Роспотребнадзором, прекращает свое действие с момента вынесения судебного решения", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
По данному факту судом вынесено соответствующее определение.
Ранее сообщалось, что Невский районный суд оштрафовал на 480 тысяч рублей ОАО "Дворец Спорта". Общество признало свою частично вину. Представители ответчика на суде пояснили, что толпа образовалась и произошла скученность зрителей в тот момент, когда певец исполнял последнюю песню "на бис". Представители Роспотребнадзора утверждали, что подобные проявления недопустимы в период пандемии и просили приостановить деятельность площадки до 16 января 2021 года.
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:33Распространение нового коронавируса
В Петербурге объяснили новые ограничения по коронавирусу "уроком Басты"
В материалах Роспотребнадзора о нарушениях на концерте Басты в Петербурге, которые составлялись в том числе и по фото и видео из соцсети, указано, что "Дворец спорта" не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места (они были только в партере), что привело к созданию толпы. Также на фото и видео с концерта видно, что не все зрители используют средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения.
Председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19 после скандала с концертом Басты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения.
Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что власти ждут возможного всплеска заболеваемости COVID-19 через две недели после концерта Басты. По его словам, город учел "уроки Басты" и ввел новые ограничения, связанные с профилактикой распространения вируса. В среду власти Петербурга ужесточили ограничительные меры по коронавирусу с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 12:58
Глава комитета по культуре Петербурга получил выговор за концерт Басты
 
Новости культурыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Баста (Василий Вакуленко)Санкт-ПетербургОбщество
 
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