https://ria.ru/20201204/melikov-1587614201.html
Заболевшего COVID-19 врио главы Дагестана перевели в московскую больницу
Заболевшего COVID-19 врио главы Дагестана перевели в московскую больницу
Заболевший коронавирусом врио главы Дагестана Сергей Меликов после консилиума врачей переведен в одну из больниц Москвы, его состояние удовлетворительное, он... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:34
2020-12-04T09:34
2020-12-04T09:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заболевший коронавирусом врио главы Дагестана Сергей Меликов после консилиума врачей переведен в одну из больниц Москвы, его состояние удовлетворительное, он продолжает работать дистанционно, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Неделю назад у Меликова после сдачи очередного теста подтвердился коронавирус. Руководитель республики самоизолировался и соблюдал рекомендации врачей, в среду он был переведен в стационар."Сегодня после консилиума дагестанских и московских врачей временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Сергей Меликов для дальнейшего лечения переведен в одну из больниц Москвы. Состояние главы региона удовлетворительное", - говорится в сообщении.Врио главы Дагестана по-прежнему продолжит работать в дистанционном режиме, соблюдая все рекомендации медиков, добавляет пресс-служба."Руководитель республики находится в постоянной связи с коллегами, рассматривает документы в соответствии с нормативными параметрами, принимает ключевые решения, держа важные вопросы на контроле. Все запланированные мероприятия с участием главы субъекта, как и сообщалось ранее, будут проведены после его выздоровления в обязательном порядке", - уточняют власти.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, москва
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Заболевший коронавирусом врио главы Дагестана Сергей Меликов
после консилиума врачей переведен в одну из больниц Москвы
, его состояние удовлетворительное, он продолжает работать дистанционно, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Неделю назад у Меликова после сдачи очередного теста подтвердился коронавирус. Руководитель республики самоизолировался и соблюдал рекомендации врачей, в среду он был переведен в стационар.
"Сегодня после консилиума дагестанских и московских врачей временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Сергей Меликов для дальнейшего лечения переведен в одну из больниц Москвы. Состояние главы региона удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Врио главы Дагестана по-прежнему продолжит работать в дистанционном режиме, соблюдая все рекомендации медиков, добавляет пресс-служба.
"Руководитель республики находится в постоянной связи с коллегами, рассматривает документы в соответствии с нормативными параметрами, принимает ключевые решения, держа важные вопросы на контроле. Все запланированные мероприятия с участием главы субъекта, как и сообщалось ранее, будут проведены после его выздоровления в обязательном порядке", - уточняют власти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.