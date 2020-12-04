https://ria.ru/20201204/melikov-1587614201.html

Заболевшего COVID-19 врио главы Дагестана перевели в московскую больницу

Заболевшего COVID-19 врио главы Дагестана перевели в московскую больницу

Заболевший коронавирусом врио главы Дагестана Сергей Меликов после консилиума врачей переведен в одну из больниц Москвы, его состояние удовлетворительное, он... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:34

2020-12-04T09:34

2020-12-04T09:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика дагестан

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578653570_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_559a0fb70f0f9afc6892848623f31f79.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заболевший коронавирусом врио главы Дагестана Сергей Меликов после консилиума врачей переведен в одну из больниц Москвы, его состояние удовлетворительное, он продолжает работать дистанционно, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Неделю назад у Меликова после сдачи очередного теста подтвердился коронавирус. Руководитель республики самоизолировался и соблюдал рекомендации врачей, в среду он был переведен в стационар."Сегодня после консилиума дагестанских и московских врачей временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Сергей Меликов для дальнейшего лечения переведен в одну из больниц Москвы. Состояние главы региона удовлетворительное", - говорится в сообщении.Врио главы Дагестана по-прежнему продолжит работать в дистанционном режиме, соблюдая все рекомендации медиков, добавляет пресс-служба."Руководитель республики находится в постоянной связи с коллегами, рассматривает документы в соответствии с нормативными параметрами, принимает ключевые решения, держа важные вопросы на контроле. Все запланированные мероприятия с участием главы субъекта, как и сообщалось ранее, будут проведены после его выздоровления в обязательном порядке", - уточняют власти.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/lechenie-1585141589.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, москва