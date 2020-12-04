https://ria.ru/20201204/karabakh-1587727233.html

Источник сообщил о скором открытии рейсов между Россией и Карабахом

Источник сообщил о скором открытии рейсов между Россией и Карабахом

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики и России обсуждают вопрос об открытии воздушного сообщения, первые рейсы из РФ могут приземлиться в аэропорту РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:12

2020-12-04T18:12

2020-12-04T18:13

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

москва

армения

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики и России обсуждают вопрос об открытии воздушного сообщения, первые рейсы из РФ могут приземлиться в аэропорту Степанакерта уже в декабре, рассказал РИА Новости источник в администрации НКР."Сейчас обе стороны - наша и российская - прилагают усилия к тому, чтобы это случилось", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности возобновления работы в Степанакерте уже до конца года.Он добавил, что воздушная гавань будет обслуживать в том числе пассажирские рейсы, которые, как ожидается, будут прибывать в НКР не только из Москвы, но и из российских регионов.Другой источник подтвердил достоверность этих планов. По его словам, "вероятно, уже до конца текущего месяца мы будем свидетелями тому, как первые российские самолеты приземлятся в Нагорном Карабахе".О возможности скорого открытия аэропорта в Карабахе ранее РИА Новости сообщил и советник президента непризнанной республики Давид Бабаян. По его словам, открытие воздушного сообщения станет важным аспектом экономического восстановления региона после недавнего обострения армяно-азербайджанского военного конфликта.Аэропорт около Степанакерта был построен в 1974 году, в основном рейсы были в Ереван и Баку. В годы карабахского конфликта в начале 90-х годов аэропорт служил для военных нужд. Затем он не эксплуатировался. После реконструкции аэропорт был технически готов к эксплуатации уже в 2012 году, однако Баку предупредил, что будет рассматривать полеты в Степанакерт как нарушение воздушного пространства Азербайджана и не исключает, что будет принуждать самолеты к посадке. Регулярного гражданского авиасообщения не было.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201204/mirotvortsy-1587707198.html

россия

нагорно-карабахская республика

москва

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире