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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587727233.html
Источник сообщил о скором открытии рейсов между Россией и Карабахом
Источник сообщил о скором открытии рейсов между Россией и Карабахом
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики и России обсуждают вопрос об открытии воздушного сообщения, первые рейсы из РФ могут приземлиться в аэропорту РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:12
2020-12-04T18:13
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
москва
армения
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики и России обсуждают вопрос об открытии воздушного сообщения, первые рейсы из РФ могут приземлиться в аэропорту Степанакерта уже в декабре, рассказал РИА Новости источник в администрации НКР."Сейчас обе стороны - наша и российская - прилагают усилия к тому, чтобы это случилось", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности возобновления работы в Степанакерте уже до конца года.Он добавил, что воздушная гавань будет обслуживать в том числе пассажирские рейсы, которые, как ожидается, будут прибывать в НКР не только из Москвы, но и из российских регионов.Другой источник подтвердил достоверность этих планов. По его словам, "вероятно, уже до конца текущего месяца мы будем свидетелями тому, как первые российские самолеты приземлятся в Нагорном Карабахе".О возможности скорого открытия аэропорта в Карабахе ранее РИА Новости сообщил и советник президента непризнанной республики Давид Бабаян. По его словам, открытие воздушного сообщения станет важным аспектом экономического восстановления региона после недавнего обострения армяно-азербайджанского военного конфликта.Аэропорт около Степанакерта был построен в 1974 году, в основном рейсы были в Ереван и Баку. В годы карабахского конфликта в начале 90-х годов аэропорт служил для военных нужд. Затем он не эксплуатировался. После реконструкции аэропорт был технически готов к эксплуатации уже в 2012 году, однако Баку предупредил, что будет рассматривать полеты в Степанакерт как нарушение воздушного пространства Азербайджана и не исключает, что будет принуждать самолеты к посадке. Регулярного гражданского авиасообщения не было.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201204/mirotvortsy-1587707198.html
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нагорно-карабахская республика
москва
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россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире

Источник сообщил о скором открытии рейсов между Россией и Карабахом

18:12 04.12.2020 (обновлено: 18:13 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики и России обсуждают вопрос об открытии воздушного сообщения, первые рейсы из РФ могут приземлиться в аэропорту Степанакерта уже в декабре, рассказал РИА Новости источник в администрации НКР.
"Сейчас обе стороны - наша и российская - прилагают усилия к тому, чтобы это случилось", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности возобновления работы в Степанакерте уже до конца года.
Он добавил, что воздушная гавань будет обслуживать в том числе пассажирские рейсы, которые, как ожидается, будут прибывать в НКР не только из Москвы, но и из российских регионов.
Другой источник подтвердил достоверность этих планов. По его словам, "вероятно, уже до конца текущего месяца мы будем свидетелями тому, как первые российские самолеты приземлятся в Нагорном Карабахе".
Российские миротворцы сопровождают азербайджанскую военную колонну из Шуши в сторону села Красный Базар - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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О возможности скорого открытия аэропорта в Карабахе ранее РИА Новости сообщил и советник президента непризнанной республики Давид Бабаян. По его словам, открытие воздушного сообщения станет важным аспектом экономического восстановления региона после недавнего обострения армяно-азербайджанского военного конфликта.
Аэропорт около Степанакерта был построен в 1974 году, в основном рейсы были в Ереван и Баку. В годы карабахского конфликта в начале 90-х годов аэропорт служил для военных нужд. Затем он не эксплуатировался. После реконструкции аэропорт был технически готов к эксплуатации уже в 2012 году, однако Баку предупредил, что будет рассматривать полеты в Степанакерт как нарушение воздушного пространства Азербайджана и не исключает, что будет принуждать самолеты к посадке. Регулярного гражданского авиасообщения не было.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАрменияВ мире
 
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