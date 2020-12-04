https://ria.ru/20201204/karabakh-1587701978.html

В Карабахе заявили, что не готовятся к новой войне

В Карабахе заявили, что не готовятся к новой войне

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики считают, что после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном по Карабаху... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:09

2020-12-04T16:09

2020-12-04T16:21

никол пашинян

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 4 дек – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики считают, что после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном по Карабаху "однозначно нет причин" готовиться к новой войне, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян."Сейчас таких причин однозначно нет", - сказал Погосян, отвечая на соответствующий вопрос.Он также рассказал, что в период недавнего обострения вооруженного конфликта Нагорный Карабах покинули большинство мирных жителей."К настоящему времени половина из них уже вернулись. Это означает, что у людей есть доверие. Доверие – это самое главное", - сообщил Погосян.По его словам, ежедневно в родные города и селения здесь возвращаются две-три тысячи человек, однако серьезную проблему представляет нехватка жилого фонда."И все уже вернулись бы, если бы не было проблем с жильем. Почти все те, кто пока не вернулся, не имеют жилища, в основном это выходцы из оккупированных Азербайджаном районов", - рассказал он.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201203/karabakh-1587551249.html

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587655878.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Прибытие российских военных медиков в Степанакерт Российские военные медики начали прибывать в Степанакерт, там уже находятся более 60 врачей, среди них хирурги, анестезиологи, терапевты и эпидемиологи. 2020-12-04T16:09 true PT0M38S

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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире