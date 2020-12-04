В Карабахе заявили, что не готовятся к новой войне
16:09 04.12.2020 (обновлено: 16:21 04.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии охраняют гидротехнические сооружения на плотине Суговушанского водохранилища, обеспечивающего подачу воды в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы Азербайджана
СТЕПАНАКЕРТ, 4 дек – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики считают, что после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном по Карабаху "однозначно нет причин" готовиться к новой войне, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.
"Сейчас таких причин однозначно нет", - сказал Погосян, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также рассказал, что в период недавнего обострения вооруженного конфликта Нагорный Карабах покинули большинство мирных жителей.
"К настоящему времени половина из них уже вернулись. Это означает, что у людей есть доверие. Доверие – это самое главное", - сообщил Погосян.
По его словам, ежедневно в родные города и селения здесь возвращаются две-три тысячи человек, однако серьезную проблему представляет нехватка жилого фонда.
"И все уже вернулись бы, если бы не было проблем с жильем. Почти все те, кто пока не вернулся, не имеют жилища, в основном это выходцы из оккупированных Азербайджаном районов", - рассказал он.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.