https://ria.ru/20201204/armeniya-1587765396.html

Экс-глава Армении заявил, что власти сделали войну в Карабахе неизбежной

Экс-глава Армении заявил, что власти сделали войну в Карабахе неизбежной

Власти Армении предприняли все, чтобы сделать вооруженный конфликт в Карабахе неизбежным, заявил в интервью армянскому Пятому каналу бывший президент страны... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T22:57

2020-12-04T22:57

2020-12-05T00:17

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

давид тоноян

нагорный карабах

роберт кочарян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 4 дек — РИА Новости. Власти Армении предприняли все, чтобы сделать вооруженный конфликт в Карабахе неизбежным, заявил в интервью армянскому Пятому каналу бывший президент страны Роберт Кочарян.При этом он добавил, что Ереван мог поступить так "осознанно или неосознанно"."Несомненно, можно было избежать войны", — сказал Кочарян.По его словам, складывалось впечатление, что Ереван "придумывает разные поводы", чтобы загнать переговорный процесс в тупик."Противоречивыми заявлениями была создана ситуация, при которой даже сопредседатели не знали, чего хочет армянская сторона". <...> Война началась в момент, когда никто не сомневался, что переговорный процесс срывается по причине армянской стороны", — отметил бывший президент.Как считает Кочарян, власти Армении "легитимизировали азербайджанскую агрессию" против непризнанной НКР. Он указал, что "правовой основой существования Нагорного Карабаха был принцип самоопределения наций", однако Ереван "перевел вопрос в плоскость территориальной целостности", в контексте восстановления которой эту проблему стало рассматривать мировое сообщество."Сколько человек осудило Азербайджан за развязывание войны? Это просто дипломатический крах", — отметил Кочарян, добавив, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна "Карабах — это Армения, и все" сделало карабахскую проблему частью отношений Баку и Еревана.Еще одним фактором эскалации конфликта в Карабахе стал "спровоцированный в июле пограничный конфликт" между Арменией и Азербайджаном, уверен бывший президент."Когда 12 июня начальник Генерального штаба заявляет, что Армения не готова к войне, а через месяц провоцируется инцидент, преувеличивается значение этого инцидента. <…> Делаются заявления, что мы победили Азербайджан и Турцию. <…> Если ты знаешь, что не готов, почему идти на такой шаг? Неужели думали, что Турция и Азербайджан это проглотят?" — добавил Кочарян.Он также раскритиковал тезис бывшего министра обороны Давида Тонояна "Новая война — новые территории". По словам Кочаряна, это заявление, на реализацию которого у армянской стороны не было сил, подтолкнуло Азербайджан на более интегрированное сотрудничество с Турцией."Зачем заниматься пустословием, если под этим ничего нет?" — спросил Кочарян.В конце сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось лишь соглашение, принятое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201202/armeniya-1587318600.html

https://ria.ru/20201203/armeniya-1587517716.html

https://ria.ru/20201204/pashinyan-1587679495.html

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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