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Ванты моста на остров Русский планируют очистить ото льда за пять дней
Ванты моста на остров Русский планируют очистить ото льда за пять дней
Альпинисты планируют в течение пяти дней завершить очистку ото льда вант моста на остров Русский во Владивостоке, закрытый после циклона, сообщает правительство РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T03:29
2020-12-03T03:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Альпинисты планируют в течение пяти дней завершить очистку ото льда вант моста на остров Русский во Владивостоке, закрытый после циклона, сообщает правительство Приморья.Отмечается, что значительное время занимает подъем альпинистов на конструкции и установка снаряжения.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.Открытие моста много раз переносили, в последний раз сообщалось, что при хорошей погоде очистку планируется завершить до конца текущей недели. Со среды десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров.Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), приморский край, общество

Ванты моста на остров Русский планируют очистить ото льда за пять дней

03:29 03.12.2020
 
© Фото : МЧС РоссииСпасатели-альпинисты Дальневосточного регионального отряда МЧС России во время очистки ото льда вант Русского моста во Владивостоке
Спасатели-альпинисты Дальневосточного регионального отряда МЧС России во время очистки ото льда вант Русского моста во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : МЧС России
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Альпинисты планируют в течение пяти дней завершить очистку ото льда вант моста на остров Русский во Владивостоке, закрытый после циклона, сообщает правительство Приморья.
"Как рассказали в ФКУ ДСД "Дальний Восток", борьба со льдом на конструкциях сооружения подходит к концу. По словам специалистов, завершить очистку вант планируется в течение пяти дней, более точную дату можно будет назвать к концу пятницы, 4 декабря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что значительное время занимает подъем альпинистов на конструкции и установка снаряжения.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.
Открытие моста много раз переносили, в последний раз сообщалось, что при хорошей погоде очистку планируется завершить до конца текущей недели. Со среды десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров.
Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
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