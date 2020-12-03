https://ria.ru/20201203/tsiklon-1587440933.html

Ванты моста на остров Русский планируют очистить ото льда за пять дней

Ванты моста на остров Русский планируют очистить ото льда за пять дней

Альпинисты планируют в течение пяти дней завершить очистку ото льда вант моста на остров Русский во Владивостоке, закрытый после циклона, сообщает правительство РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T03:29

2020-12-03T03:29

2020-12-03T03:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русский (остров)

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Альпинисты планируют в течение пяти дней завершить очистку ото льда вант моста на остров Русский во Владивостоке, закрытый после циклона, сообщает правительство Приморья.Отмечается, что значительное время занимает подъем альпинистов на конструкции и установка снаряжения.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.Открытие моста много раз переносили, в последний раз сообщалось, что при хорошей погоде очистку планируется завершить до конца текущей недели. Со среды десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров.Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.

https://ria.ru/20201202/tsiklon-1587302223.html

русский (остров)

приморский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), приморский край, общество