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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201203/svyaz-1587509059.html
Российские миротворцы помогли восстановить связь в Карабахе
Российские миротворцы помогли восстановить связь в Карабахе
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил в четверг, что российские миротворцы помогли восстановить связь в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:31
2020-12-03T14:32
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
михаил погосян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил в четверг, что российские миротворцы помогли восстановить связь в Карабахе."В результате ежедневных работ почти в 24-часовом режиме в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) наконец восстановлена связь. Работы были проведены при непосредственном содействии российских миротворцев", - написал Погосян в Facebook.Он также сообщил, что с начала 2021 года ожидается выход на карабахский рынок операторов связи Армении, которые планируют предоставлять безроуминговые услуги одинакового качества и по одинаковой цене.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201203/mirotvortsy-1587458744.html
https://ria.ru/20201202/aliev-1587230510.html
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никол пашинян, михаил погосян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Российские миротворцы помогли восстановить связь в Карабахе

14:31 03.12.2020 (обновлено: 14:32 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники Международного комитета Красного Креста, азербайджанские военные и российские миротворцы возле блокпоста на дороге Степанакерт - Шуша
Сотрудники Международного комитета Красного Креста, азербайджанские военные и российские миротворцы возле блокпоста на дороге Степанакерт - Шуша - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил в четверг, что российские миротворцы помогли восстановить связь в Карабахе.
"В результате ежедневных работ почти в 24-часовом режиме в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) наконец восстановлена связь. Работы были проведены при непосредственном содействии российских миротворцев", - написал Погосян в Facebook.
Он также сообщил, что с начала 2021 года ожидается выход на карабахский рынок операторов связи Армении, которые планируют предоставлять безроуминговые услуги одинакового качества и по одинаковой цене.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.
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При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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