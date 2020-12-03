https://ria.ru/20201203/svyaz-1587509059.html

Российские миротворцы помогли восстановить связь в Карабахе

Российские миротворцы помогли восстановить связь в Карабахе

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил в четверг, что российские миротворцы помогли восстановить связь в... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:31

2020-12-03T14:31

2020-12-03T14:32

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

михаил погосян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил в четверг, что российские миротворцы помогли восстановить связь в Карабахе."В результате ежедневных работ почти в 24-часовом режиме в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) наконец восстановлена связь. Работы были проведены при непосредственном содействии российских миротворцев", - написал Погосян в Facebook.Он также сообщил, что с начала 2021 года ожидается выход на карабахский рынок операторов связи Армении, которые планируют предоставлять безроуминговые услуги одинакового качества и по одинаковой цене.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201203/mirotvortsy-1587458744.html

https://ria.ru/20201202/aliev-1587230510.html

нагорно-карабахская республика

армения

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никол пашинян, михаил погосян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, армения, в мире