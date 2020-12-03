https://ria.ru/20201203/koroleva-1587491214.html

Наташа Королева после измены Тарзана уехала к аборигенам

Наташа Королева после измены Тарзана уехала к аборигенам

Наташа Королева опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что решила провести эксперимент. Она бросила все и уехала из Москвы на остров, чтобы пожить в РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:44

2020-12-03T20:44

2020-12-03T20:44

сергей глушко (тарзан)

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наташа королева (наталия порывай)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Наташа Королева опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что решила провести эксперимент. Она бросила все и уехала из Москвы на остров, чтобы пожить в племени аборигенов.Певица не уточнила, где именно находится (предположительно, это Танзания), но подчеркнула, что она сейчас одна, "без всех" и "без цивилизации". "Я решила попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь. Именно здесь, вдали от привычного комфорта, вдали от неискренности и ложных ценностей я чувствую, как снова становлюсь собой — сильной Наташей, которая со всем справится", — объяснила Королева. "Устала от сфабрикованных скандалов, предательств "друзей", ошибок близких. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа. Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами. Я поняла, что мне нужна глобальная перезагрузка — и она только начинается", — признается Королева. В комментариях под этой публикацией многие поклонники поддерживают певицу: пишут, что она – "сильная, искренняя и настоящая", желают в новом году новых побед и сплоченности в семье. Другие отмечают, что "от себя не убежишь".Однако есть и те, кто не верит в ее искренность. Они напоминают, что в середине ноября супруг Наташи Тарзан (Сергей Глушко) размещал "такие же фото, на том же самом месте и с теми же ребятами". "Приехали с Тарзаном, кайфанули и уехали, а спустя 15 дней публикуешь свои фото", "Измены списать на неудачный год — очень умно", — пишут ей пользователи.В сентябре сообщалось, что пока Королева была на отдыхе, из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К Сергею Глушко в это время приходили в гости несколько девушек. Изначально муж певицы это отрицал, но позже публично признался в измене. На фоне скандала Королева тогда лишь отшутилась, написав, что "лучшая диета от любого стресса — это сладкий десерт".

https://ria.ru/20201129/koroleva-1586816922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), знаменитости, звезды, наташа королева (наталия порывай)