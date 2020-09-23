https://ria.ru/20200923/koroleva-1577631796.html

Королева нецензурно выругалась на фоне скандала с изменой Тарзана

Певица Наташа Королева нецензурно выругалась на фоне скандала с ее мужем, артистом Сергеем Глушко (Тарзан), признавшимся в измене. Видео опубликованы в ее... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T01:29

2020-09-23T01:29

2020-09-23T09:45

сергей глушко (тарзан)

россия

шоу-бизнес

наташа королева (наталия порывай)

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> нецензурно выругалась на фоне скандала с ее мужем, артистом <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Глушко</a> (Тарзан), признавшимся в измене. Видео опубликованы в ее <a href="https://www.instagram.com/" target="_blank">Instagram-stories</a>.На видео Королева со своей подругой сидит в заведении в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. "С кем еще можно бухнуть, посидеть и <...> перетереть весь тот (нецензурное слово. – прим. ред.), который… Ладно", - говорит певица, тяжело вздыхая.Королева также пропела отрывок из своей песни, посвященной друзьям, которые приходят на помощь в трудную минуту, и съела пирожное, заметив, что лучшая диета от любого стресса — это сладкий десерт.Ранее некоторые СМИ сообщили, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. К ее супругу Тарзану, как отмечается, приходили в гости несколько девушек.Артистка и ее муж написали в полицию заявление "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений". Позднее о том, что у нее на протяжении некоторого времени были отношения с Тарзаном, рассказала актриса Анастасия Шульженко, а также заявила, что беременна от него.Через некоторое время шоумен записал видео, в котором признался в измене своей супруге. Позднее Тарзан удалил ролик.

https://ria.ru/20200922/sadalskiy-1577578712.html

https://ria.ru/20200920/tarzan-1577498215.html

Mz Во как у них в творческой среде... Был мальчиком по вызову и вдруг Артист. А вообще нас рать. Если бы с Борисом Джонсоном изменил, было бы интересно. 11

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), россия, шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)