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МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
План Китая по созданию международного механизма взаимного признания "кодов здоровья" для упрощения трансграничных поездок предусматривает использование... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:15
2020-12-03T08:15
си цзиньпин
большая двадцатка
мид кнр
китай
в мире
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ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. План Китая по созданию международного механизма взаимного признания "кодов здоровья" для упрощения трансграничных поездок предусматривает использование унифицированного QR-кода, это не требует использования единой платформы или соединения баз данных разных стран, таким образом личная информация граждан будет защищена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР."Председатель КНР Си Цзиньпин на прошедших саммитах G20 и АТЭС выступил с инициативой создания международного механизма взаимного признания "кодов здоровья" и представил план Китая по выстраиванию нового порядка безопасного, здорового и упорядоченного передвижения людей. Китайская сторона по двусторонним каналам предоставила заинтересованным странам конкретные идеи и технические решения, мы поддерживаем контакты с соответствующими странами по данному вопросу", - сообщили в МИД.При этом в МИД не уточнили, какие именно страны уже проявили интерес к китайской инициативе.В ведомстве указали, что в основе предложенного Китаем механизма будет взаимно признаваемая разными странами информация, включая данные ПЦР-тестов, "зашитая" в персональный QR-код, который будет действителен во всех государствах-участниках механизма.Согласно предложенному Китаем плану, правительственные учреждения разных стран должны будут предоставлять унифицированный код выезжающим за границу людям, он может быть как в бумажном, так и в электронном виде. QR-код будут проверять при посадке в самолет, на границе, при въезде в другую страну. Так, контролирующим органам в разных странах нужно будет только отсканировать код, чтобы узнать необходимую информацию, а пассажирам не нужно будет дополнительно предоставлять документы о результатах тестов и когда они были проведены."Договоренность о взаимном признании "кодов здоровья" должна быть основана на полноценных двусторонних переговорах, стороны (для функционирования механизма – ред.) не должны использовать единую платформу, и их базы данных не будут связаны", - пояснили в ведомстве.Подчеркивается, что в процессе реализации этого механизма персональная информация граждан будет в полной мере защищена."Китай готов работать с заинтересованными странами над созданием порядка здорового, безопасного и упорядоченного передвижения людей", - добавили в министерстве иностранных дел КНР.Как ранее заявил РИА Новости профессор Института международных отношений Народного университета Китая Ван Ивэй, основным препятствием для создания предложенного Китаем механизма является взаимное недоверие стран, хотя этот механизм может значительно упростить условия для передвижения людей и грузов.По мнению аналитика, взаимное признание "кодов здоровья" означает доверие к медицинской системе, противоэпидемиологическим мерам и стандартам друг друга, что способствует глобальному противоэпидемиологическому сотрудничеству и закладывает основу для окончательной победы в борьбе с эпидемией.
https://ria.ru/20201122/kody-1585765593.html
https://ria.ru/20201127/vich-1586612582.html
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си цзиньпин, большая двадцатка, мид кнр, китай, в мире

МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"

08:15 03.12.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. План Китая по созданию международного механизма взаимного признания "кодов здоровья" для упрощения трансграничных поездок предусматривает использование унифицированного QR-кода, это не требует использования единой платформы или соединения баз данных разных стран, таким образом личная информация граждан будет защищена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
"Председатель КНР Си Цзиньпин на прошедших саммитах G20 и АТЭС выступил с инициативой создания международного механизма взаимного признания "кодов здоровья" и представил план Китая по выстраиванию нового порядка безопасного, здорового и упорядоченного передвижения людей. Китайская сторона по двусторонним каналам предоставила заинтересованным странам конкретные идеи и технические решения, мы поддерживаем контакты с соответствующими странами по данному вопросу", - сообщили в МИД.
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При этом в МИД не уточнили, какие именно страны уже проявили интерес к китайской инициативе.
В ведомстве указали, что в основе предложенного Китаем механизма будет взаимно признаваемая разными странами информация, включая данные ПЦР-тестов, "зашитая" в персональный QR-код, который будет действителен во всех государствах-участниках механизма.
Согласно предложенному Китаем плану, правительственные учреждения разных стран должны будут предоставлять унифицированный код выезжающим за границу людям, он может быть как в бумажном, так и в электронном виде. QR-код будут проверять при посадке в самолет, на границе, при въезде в другую страну. Так, контролирующим органам в разных странах нужно будет только отсканировать код, чтобы узнать необходимую информацию, а пассажирам не нужно будет дополнительно предоставлять документы о результатах тестов и когда они были проведены.
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"Договоренность о взаимном признании "кодов здоровья" должна быть основана на полноценных двусторонних переговорах, стороны (для функционирования механизма – ред.) не должны использовать единую платформу, и их базы данных не будут связаны", - пояснили в ведомстве.
Подчеркивается, что в процессе реализации этого механизма персональная информация граждан будет в полной мере защищена.
"Китай готов работать с заинтересованными странами над созданием порядка здорового, безопасного и упорядоченного передвижения людей", - добавили в министерстве иностранных дел КНР.
Как ранее заявил РИА Новости профессор Института международных отношений Народного университета Китая Ван Ивэй, основным препятствием для создания предложенного Китаем механизма является взаимное недоверие стран, хотя этот механизм может значительно упростить условия для передвижения людей и грузов.
По мнению аналитика, взаимное признание "кодов здоровья" означает доверие к медицинской системе, противоэпидемиологическим мерам и стандартам друг друга, что способствует глобальному противоэпидемиологическому сотрудничеству и закладывает основу для окончательной победы в борьбе с эпидемией.
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