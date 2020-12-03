https://ria.ru/20201203/karabakh-1587478251.html

Министр обороны Азербайджана встретился с командующим миротворцев

Министр обороны Азербайджана встретился с командующим миротворцев

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с командующим российских миротворцев Русланом Мурадовым вопросы выполнения положений заявления по Карабаху,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:56

2020-12-03T11:56

2020-12-03T11:58

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

никол пашинян

закир гасанов

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с командующим российских миротворцев Русланом Мурадовым вопросы выполнения положений заявления по Карабаху, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского военного ведомства."Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим российскими миротворческими силами, размещёнными в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. В ходе встречи обсуждались вопросы выполнения положений совместного заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении", - сообщили в пресс-службе.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201203/mirotvortsy-1587458744.html

москва

азербайджан

армения

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Техника для российских миротворцев прибыла в Азербайджан по железной дороге Российские миротворцы встречают технику, прибывшую в Азербайджан по железной дороге. После подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе наступил мир. 2020-12-03T11:56 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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рустам мурадов, никол пашинян, закир гасанов, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире