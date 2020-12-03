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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201203/karabakh-1587459481.html
В Карабахе считают, что размещение российской базы укрепит безопасность
В Карабахе считают, что размещение российской базы укрепит безопасность
Создание военной базы России в Нагорном Карабахе послужило бы укреплению безопасности и стабильности на территории непризнанной республики в долгосрочной... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:15
2020-12-03T11:14
никол пашинян
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 дек – РИА Новости. Создание военной базы России в Нагорном Карабахе послужило бы укреплению безопасности и стабильности на территории непризнанной республики в долгосрочной перспективе, заявил в интервью РИА Новости советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян."Как эксперт, гражданин и политический деятель этой страны я считаю, что иметь здесь базу РФ было бы очень хорошо. Судите сами. У России очень мощный геополитический потенциал. Но что, если Турция начнет подталкивать Азербайджан на агрессию? А если боевики выйдут из подчинения Турции и решат что-то здесь делать? В таком случае они могут специально попытаться нанести удар по имиджу России, не говоря о том, чтобы поставить нас в очень сложное положение с точки зрения безопасности", - сказал Бабаян.В этой связи, рассуждает собеседник, размещение в Карабахе российской военной базы было бы уместным шагом."По крайней мере, это намного усилило бы безопасность и стабильность здесь, причем на долгосрочную перспективу", - указал политик.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20201203/mirotvortsy-1587458744.html
https://ria.ru/20201201/karabakh-1587110943.html
россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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Прибытие российских военных медиков в Степанакерт
Российские военные медики начали прибывать в Степанакерт, там уже находятся более 60 врачей, среди них хирурги, анестезиологи, терапевты и эпидемиологи.
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никол пашинян, ильхам алиев, россия, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе считают, что размещение российской базы укрепит безопасность

10:15 03.12.2020 (обновлено: 11:14 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители Мартуни возвращаются в свои дома после объявления перемирия
Жители Мартуни возвращаются в свои дома после объявления перемирия - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 дек – РИА Новости. Создание военной базы России в Нагорном Карабахе послужило бы укреплению безопасности и стабильности на территории непризнанной республики в долгосрочной перспективе, заявил в интервью РИА Новости советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян.
"Как эксперт, гражданин и политический деятель этой страны я считаю, что иметь здесь базу РФ было бы очень хорошо. Судите сами. У России очень мощный геополитический потенциал. Но что, если Турция начнет подталкивать Азербайджан на агрессию? А если боевики выйдут из подчинения Турции и решат что-то здесь делать? В таком случае они могут специально попытаться нанести удар по имиджу России, не говоря о том, чтобы поставить нас в очень сложное положение с точки зрения безопасности", - сказал Бабаян.
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В этой связи, рассуждает собеседник, размещение в Карабахе российской военной базы было бы уместным шагом.
"По крайней мере, это намного усилило бы безопасность и стабильность здесь, причем на долгосрочную перспективу", - указал политик.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.
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При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Читайте полный текст интервью >>
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевРоссияНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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