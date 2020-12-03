https://ria.ru/20201203/karabakh-1587459481.html

В Карабахе считают, что размещение российской базы укрепит безопасность

В Карабахе считают, что размещение российской базы укрепит безопасность

Создание военной базы России в Нагорном Карабахе послужило бы укреплению безопасности и стабильности на территории непризнанной республики в долгосрочной... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:15

2020-12-03T10:15

2020-12-03T11:14

никол пашинян

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 3 дек – РИА Новости. Создание военной базы России в Нагорном Карабахе послужило бы укреплению безопасности и стабильности на территории непризнанной республики в долгосрочной перспективе, заявил в интервью РИА Новости советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян."Как эксперт, гражданин и политический деятель этой страны я считаю, что иметь здесь базу РФ было бы очень хорошо. Судите сами. У России очень мощный геополитический потенциал. Но что, если Турция начнет подталкивать Азербайджан на агрессию? А если боевики выйдут из подчинения Турции и решат что-то здесь делать? В таком случае они могут специально попытаться нанести удар по имиджу России, не говоря о том, чтобы поставить нас в очень сложное положение с точки зрения безопасности", - сказал Бабаян.В этой связи, рассуждает собеседник, размещение в Карабахе российской военной базы было бы уместным шагом."По крайней мере, это намного усилило бы безопасность и стабильность здесь, причем на долгосрочную перспективу", - указал политик.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201203/mirotvortsy-1587458744.html

https://ria.ru/20201201/karabakh-1587110943.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

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Прибытие российских военных медиков в Степанакерт Российские военные медики начали прибывать в Степанакерт, там уже находятся более 60 врачей, среди них хирурги, анестезиологи, терапевты и эпидемиологи. 2020-12-03T10:15 true PT0M38S

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никол пашинян, ильхам алиев, россия, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире