https://ria.ru/20201203/germaniya-1587499994.html

В Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в Карабахе

В Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в Карабахе

Германия считает Минскую группу ОБСЕ подходящим инструментом для достижения устойчивого урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:48

2020-12-03T13:48

2020-12-03T13:48

ситуация в нагорном карабахе

обсе

хайко маас

нагорный карабах

мид германии

германия

азербайджан

армения

в мире

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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Германия считает Минскую группу ОБСЕ подходящим инструментом для достижения устойчивого урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Европа за последние 30 лет стала более демократичной, свободной и богатой. Но сегодня мы снова должны иметь дело с растущим числом кризисов и конфликтов, в том числе в Европе", - заявил он на совете глав МИД ОБСЕ.Поэтому, по его словам, роль ОБСЕ востребована как международный, многосторонний форум для урегулирования конфликтов, в том числе в сфере контроля над обычными вооружениями.Говоря о конкретных конфликтных точках, он отметил Украину, где в текущем году удалось достичь долгосрочного перемирия. "Это давно ожидавшееся облегчение для гражданского населения на местах, и это не в последнюю очередь заслуга ОБСЕ", - добавил он.Также он упомянул недавнюю эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. "С нашей точки зрения, Минская группа, как и прежде, остается подходящей рамкой для обеспечения политического разрешения и устойчивого мира для местного населения. У Минской группы есть мандат, есть потенциал участвовать в выстраивании доверия, восстановлении инфраструктуры. К тому же необходимо усиливать присутствие уполномоченного председателя ОБСЕ на месте", - заявил Маас.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201112/karabakh-1584283389.html

https://ria.ru/20201203/mirotvortsy-1587458744.html

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Саперы метр за метром осматривают местность и находят снаряды в Карабахе Российские саперы продолжают работы по разминированию в Карабахе. 2020-12-03T13:48 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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