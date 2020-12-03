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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201203/germaniya-1587499994.html
В Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в Карабахе
В Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в Карабахе
Германия считает Минскую группу ОБСЕ подходящим инструментом для достижения устойчивого урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:48
2020-12-03T13:48
ситуация в нагорном карабахе
обсе
хайко маас
нагорный карабах
мид германии
германия
азербайджан
армения
в мире
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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Германия считает Минскую группу ОБСЕ подходящим инструментом для достижения устойчивого урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Европа за последние 30 лет стала более демократичной, свободной и богатой. Но сегодня мы снова должны иметь дело с растущим числом кризисов и конфликтов, в том числе в Европе", - заявил он на совете глав МИД ОБСЕ.Поэтому, по его словам, роль ОБСЕ востребована как международный, многосторонний форум для урегулирования конфликтов, в том числе в сфере контроля над обычными вооружениями.Говоря о конкретных конфликтных точках, он отметил Украину, где в текущем году удалось достичь долгосрочного перемирия. "Это давно ожидавшееся облегчение для гражданского населения на местах, и это не в последнюю очередь заслуга ОБСЕ", - добавил он.Также он упомянул недавнюю эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. "С нашей точки зрения, Минская группа, как и прежде, остается подходящей рамкой для обеспечения политического разрешения и устойчивого мира для местного населения. У Минской группы есть мандат, есть потенциал участвовать в выстраивании доверия, восстановлении инфраструктуры. К тому же необходимо усиливать присутствие уполномоченного председателя ОБСЕ на месте", - заявил Маас.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201112/karabakh-1584283389.html
https://ria.ru/20201203/mirotvortsy-1587458744.html
нагорный карабах
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Саперы метр за метром осматривают местность и находят снаряды в Карабахе
Российские саперы продолжают работы по разминированию в Карабахе.
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обсе, хайко маас, нагорный карабах, мид германии, германия, азербайджан, армения, в мире

В Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в Карабахе

13:48 03.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Германия считает Минскую группу ОБСЕ подходящим инструментом для достижения устойчивого урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Европа за последние 30 лет стала более демократичной, свободной и богатой. Но сегодня мы снова должны иметь дело с растущим числом кризисов и конфликтов, в том числе в Европе", - заявил он на совете глав МИД ОБСЕ.
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Поэтому, по его словам, роль ОБСЕ востребована как международный, многосторонний форум для урегулирования конфликтов, в том числе в сфере контроля над обычными вооружениями.
Говоря о конкретных конфликтных точках, он отметил Украину, где в текущем году удалось достичь долгосрочного перемирия. "Это давно ожидавшееся облегчение для гражданского населения на местах, и это не в последнюю очередь заслуга ОБСЕ", - добавил он.
Также он упомянул недавнюю эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. "С нашей точки зрения, Минская группа, как и прежде, остается подходящей рамкой для обеспечения политического разрешения и устойчивого мира для местного населения. У Минской группы есть мандат, есть потенциал участвовать в выстраивании доверия, восстановлении инфраструктуры. К тому же необходимо усиливать присутствие уполномоченного председателя ОБСЕ на месте", - заявил Маас.
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеОБСЕХайко МаасНагорный КарабахМИД ГерманииГерманияАзербайджанАрменияВ мире
 
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