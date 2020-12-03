https://ria.ru/20201203/erdogan-1587501948.html

Эрдоган планирует посетить военный парад в Азербайджане

Эрдоган планирует посетить военный парад в Азербайджане

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует совершить визит в Азербайджан 9-10 декабря, заявила пресс-служба турецкого лидера в четверг. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:03

2020-12-03T14:03

2020-12-03T14:03

нагорный карабах

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

в мире

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АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует совершить визит в Азербайджан 9-10 декабря, заявила пресс-служба турецкого лидера в четверг.Ранее источник в Баку сообщил РИА Новости, что Эрдоган прибудет в Азербайджан 10 декабря для участия в военном параде."Планируется, что наш уважаемый президент посетит Азербайджан с визитом 9-10 декабря", - говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы турецкого лидера.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201203/azerbaydzhan-1587498413.html

https://ria.ru/20201202/aliev-1587230510.html

нагорный карабах

турция

азербайджан

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нагорный карабах, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, в мире