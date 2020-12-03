https://ria.ru/20201203/delfiny-1587575227.html

Рыболовные сети стали основной причиной гибели черноморских дельфинов

Рыболовные сети стали основной причиной гибели черноморских дельфинов

Черноморские дельфины гибнут в основном из-за того, что запутываются в рыболовных сетях и задыхаются, выяснили российские ученые, в течение трех лет выполнявшие РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:20

2020-12-03T20:20

2020-12-03T20:20

дикие животные

дельфины

черное море

роснефть

экология

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Черноморские дельфины гибнут в основном из-за того, что запутываются в рыболовных сетях и задыхаются, выяснили российские ученые, в течение трех лет выполнявшие проект по исследованию этих животных.Итоги проекта, выполненного при поддержке Роснефти, были представлены в четверг в онлайн-формате на площадке Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук. Ученые в рамках проекта исследовали состояние черноморских дельфинов, поскольку эти животные считаются индикаторами состояния морских экосистем. Полноценные исследования этих животных в Черном море не проводились с 1980-х годов.Сейчас состоялись две полномасштабные морские экспедиции вдоль всего побережья Краснодарского края, каждая протяженностью около одной тысячи километров. В ходе экспедиций ученые выясняли причины гибели дельфинов, тела которых находят на берегу Черного моря."На нас была возложена миссия исследовать случаи нахождения погибших млекопитающих на берегу Черного моря, понять, от чего зависит их гибель, есть ли закономерности", - сказал в ходе презентации генеральный директор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов.По словам ученого, выяснилось, что виноваты главным образом рыболовные сети, причем в них больше всего гибнут морские свиньи. "Они наиболее уязвимы, это мелкий дельфин и он быстрее гибнет в сетях, чем другие млекопитающие", - пояснил Болтунов.Как отмечали ранее ученые, основной вид орудий лова, который вызывает высокую смертность морских млекопитающих - это придонные сети, которые ставят на черноморскую камбалу-калкан. Дельфин, стремясь добыть рыбу из сетей, сам запутывается и задыхается. Морская свинья, например, всего 10-12 минут может пробыть под водой без воздуха.Поддержка проекта по изучению и мониторингу морских млекопитающих Черного моря является частью масштабной экологической программы Роснефти.

https://ria.ru/20201126/burenie-1586437113.html

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, дельфины, черное море, роснефть, экология