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Российские ученые сочли хорошим здоровье черноморских дельфинов
Российские ученые сочли хорошим здоровье черноморских дельфинов
Уровень органических веществ-загрязнителей в организмах черноморских дельфинов не превышает допустимые показатели, а это свидетельствует о хорошем здоровье... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:16
2020-12-03T20:16
дикие животные
дельфины
черное море
роснефть
экология
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уровень органических веществ-загрязнителей в организмах черноморских дельфинов не превышает допустимые показатели, а это свидетельствует о хорошем здоровье животных - к такому выводу пришли российские ученые, подводя итоги трехлетнего проекта исследований этих животных.Итоги проекта, выполненного при поддержке Роснефти, были представлены в четверг в онлайн-формате на площадке Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук. Ученые в рамках проекта исследовали состояние черноморских дельфинов, поскольку эти животные считаются индикаторами состояния морских экосистем. Полноценные исследования этих животных в Черном море не проводились с 1980-х годов.Сейчас состоялись две полномасштабные морские экспедиции вдоль всего побережья Краснодарского края, каждая протяженностью около одной тысячи километров. Кроме того, впервые был применен метод автоматического фотоучета черноморских китообразных.В ходе экспедиций ученые, в том числе, брали пробы у дельфинов для оценки загрязненности их организмов вредными веществами. "Уровень содержания органических загрязнителей у животных находился в норме, а именно он говорит об общем состояния их здоровья", - сказала в ходе презентации руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института океанологии Вера Краснова.Поддержка проекта по изучению и мониторингу морских млекопитающих Черного моря является частью масштабной экологической программы Роснефти.
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дикие животные, дельфины, черное море, роснефть, экология

Российские ученые сочли хорошим здоровье черноморских дельфинов

20:16 03.12.2020
 
© CC BY 2.0 / Kimb0leneСамка дельфина с детенышем
Самка дельфина с детенышем - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© CC BY 2.0 / Kimb0lene
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уровень органических веществ-загрязнителей в организмах черноморских дельфинов не превышает допустимые показатели, а это свидетельствует о хорошем здоровье животных - к такому выводу пришли российские ученые, подводя итоги трехлетнего проекта исследований этих животных.
Итоги проекта, выполненного при поддержке Роснефти, были представлены в четверг в онлайн-формате на площадке Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук. Ученые в рамках проекта исследовали состояние черноморских дельфинов, поскольку эти животные считаются индикаторами состояния морских экосистем. Полноценные исследования этих животных в Черном море не проводились с 1980-х годов.
Сейчас состоялись две полномасштабные морские экспедиции вдоль всего побережья Краснодарского края, каждая протяженностью около одной тысячи километров. Кроме того, впервые был применен метод автоматического фотоучета черноморских китообразных.
В ходе экспедиций ученые, в том числе, брали пробы у дельфинов для оценки загрязненности их организмов вредными веществами. "Уровень содержания органических загрязнителей у животных находился в норме, а именно он говорит об общем состояния их здоровья", - сказала в ходе презентации руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института океанологии Вера Краснова.
Поддержка проекта по изучению и мониторингу морских млекопитающих Черного моря является частью масштабной экологической программы Роснефти.
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Дикие животныедельфиныЧерное мореРоснефтьЭкология
 
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