https://ria.ru/20201203/delfiny-1587574763.html

Российские ученые сочли хорошим здоровье черноморских дельфинов

Российские ученые сочли хорошим здоровье черноморских дельфинов

Уровень органических веществ-загрязнителей в организмах черноморских дельфинов не превышает допустимые показатели, а это свидетельствует о хорошем здоровье... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:16

2020-12-03T20:16

2020-12-03T20:16

дикие животные

дельфины

черное море

роснефть

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152479/90/1524799049_0:192:2048:1344_1400x0_80_0_0_b45556ff94f065c9e570f1f60f6795fa.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уровень органических веществ-загрязнителей в организмах черноморских дельфинов не превышает допустимые показатели, а это свидетельствует о хорошем здоровье животных - к такому выводу пришли российские ученые, подводя итоги трехлетнего проекта исследований этих животных.Итоги проекта, выполненного при поддержке Роснефти, были представлены в четверг в онлайн-формате на площадке Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук. Ученые в рамках проекта исследовали состояние черноморских дельфинов, поскольку эти животные считаются индикаторами состояния морских экосистем. Полноценные исследования этих животных в Черном море не проводились с 1980-х годов.Сейчас состоялись две полномасштабные морские экспедиции вдоль всего побережья Краснодарского края, каждая протяженностью около одной тысячи километров. Кроме того, впервые был применен метод автоматического фотоучета черноморских китообразных.В ходе экспедиций ученые, в том числе, брали пробы у дельфинов для оценки загрязненности их организмов вредными веществами. "Уровень содержания органических загрязнителей у животных находился в норме, а именно он говорит об общем состояния их здоровья", - сказала в ходе презентации руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института океанологии Вера Краснова.Поддержка проекта по изучению и мониторингу морских млекопитающих Черного моря является частью масштабной экологической программы Роснефти.

https://ria.ru/20201203/gaz-1587556817.html

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, дельфины, черное море, роснефть, экология