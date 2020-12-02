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https://ria.ru/20201202/zvezdy-1586626120.html
Звезды на море: куда "бежали" артисты от осенней хандры
Звезды на море: куда "бежали" артисты от осенней хандры
Пока одни представители российского шоу-бизнеса жаловались на безденежье из-за пандемии коронавируса, те, у кого есть такая возможность, отправлялись на теплые... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T06:24
2020-12-02T06:27
александр ревва
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
дубай (город)
шоубиз
куда можно лететь
шоу-бизнес
дубай
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Лариса Худикова. Пока одни представители российского шоу-бизнеса жаловались на безденежье из-за пандемии коронавируса, те, у кого есть такая возможность, отправлялись на теплые моря. О том, куда "бежали" от московского межсезонья и карантинных ограничений известные артисты, — в материале РИА Новости.ДубайЗдесь уже побывал целый "звездный десант" российских артистов, красочные фотографии которых появлялись в их соцсетях. Причем, некоторые в Эмиратах не только отдыхали со своими семьями и коллегами по эстраде, но и работали.В Дубае в начале ноября проходил знаменитый музыкальный фестиваль PaRUS, и артисты, которые уже долгое время не могут давать в России концерты из-за коронавирусных ограничений, в Эмиратах получили возможность выступить перед публикой вживую.В ноябре Филипп Киркоров делился с поклонниками фотографиями с отдыха в ОАЭ. Причем, на одном из снимков певец находится в компании Стаса Михайлова и его супруги. "Какие друзья, такие и каникулы! Вкусные, нарядные и изысканные", — подписал его Киркоров. Филипп сообщил поклонникам, что дал в Дубае большой концерт впервые за девять месяцев.Много ярких фотографий с этого курорта публиковали и Валерия с Иосифом Пригожиным. При этом певица, когда ей напомнили слова мужа-продюсера о безденежье артистов из-за коронавируса, ответила, что они здесь не только отдыхают, но и работают.В Дубай отправились этой осенью и Александр Ревва (Артур Пирожков) с женой. Судя по постам в соцсетях, там они провели некоторое время вместе со Светланой Лободой.На одной из фотографий супруга Реввы Анжелика позирует на камеру вместе с экс-солисткой "ВИА Гры", которая, кстати, именно в Эмиратах встретила свой 38-й день рождения.Щедро делился с поклонниками фотографиями у моря и Ревва, демонстрируя, в том числе, "втянутый живот".В Эмиратах в последние недели были замечены и другие известные артисты. В конце ноября оказался в Дубае Тимати: там телеканал ТНТ начал съемки шоу "Холостяк" с участием рэпера.Осенью здесь отдыхала и Елена Летучая. Впрочем, уже вскоре в Instagram телеведущей появились ее фото с Мальдивских островов.Мальдивы"Любые непогоды прекрасны, если это Мальдивы", — подписала снимок телеведущая.Сюда вместе с возлюбленным в ноябре "сбежала из холодной и промозглой Москвы" Анастасия Волочкова. Танцовщица призналась, что здесь она уже в 17-й раз, поскольку считает Мальдивы "раем на земле".В своем Instagram Анастасия публиковала фотографии и видео, начиная с момента "теплого приема", который ей устроили местные жители. Разумеется, демонстрировала Волочкова и свою знаменитую растяжку, в том числе у пальмы.На Мальдивах в ноябре отдыхала и еще одна звездная компания: Тимати, Джиган и Оксана Самойлова с детьми. В их соцсетях также появлялись совместные снимки на фоне океана, которые поклонники рэперов активно комментировали.На райских островах побывали этой осенью Настя Ивлеева с Элджеем. На одном из снимков, который он разместил в Instagram, Настя лежит на светлом диване, а через огромное панорамное окно виден океан.Как пишет StarHit, на Мальдивах снимался один из эпизодов программы "Орел и решка". После съемок телеведущая решила остаться здесь отдохнуть, а вскоре к ней приехал муж.В конце октября сюда прилетела и Глюкоза (Наталья Ионова). На одном из фото в ее Instagram певица позирует на фоне роскошной виллы, а на других снимках на фоне океана демонстрирует точеную фигуру в купальниках ярких цветов.СШАСюда этой осенью улетели две яркие звезды российской эстрады. Впрочем, их отъезд был связан, прежде всего, с тем, чтобы встретиться с самыми близкими людьми – со своей семьей.Кристина Орбакайте делится с поклонниками фотографиями прогулок с мужем и дочкой, а на одном из снимков публикует ребус: просит найти на нем ребенка.Улетел к семье за океан и Игорь Крутой. "Посреди всего предновогоднего съемочного сумасшествия сел в самолет и улетел в Майами по безапелляционному требованию моих девчонок", — сообщил он поклонникам в своем Instagram.На океане звездная семья отметила и день рождения супруги Игоря Крутого – Ольги."Отметили День рождения Олюшки в океане. Ощущение праздника, прекрасная компания, освежающий бриз и легкая качка сыграли свою роль — согласился поучаствовать в тик-токе", - признался композитор и разметил видео с яхты, на котором их семья "зажигает" ритмичным танцем.
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Звезды на море: куда "бежали" артисты от осенней хандры

06:24 02.12.2020 (обновлено: 06:27 02.12.2020)
 
© Фото : @lobodaofficialФотография из Instagram-аккаунта Светланы Лободы
Фотография из Instagram-аккаунта Светланы Лободы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : @lobodaofficial
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Лариса Худикова. Пока одни представители российского шоу-бизнеса жаловались на безденежье из-за пандемии коронавируса, те, у кого есть такая возможность, отправлялись на теплые моря. О том, куда "бежали" от московского межсезонья и карантинных ограничений известные артисты, — в материале РИА Новости.
Дубай
Здесь уже побывал целый "звездный десант" российских артистов, красочные фотографии которых появлялись в их соцсетях. Причем, некоторые в Эмиратах не только отдыхали со своими семьями и коллегами по эстраде, но и работали.
В Дубае в начале ноября проходил знаменитый музыкальный фестиваль PaRUS, и артисты, которые уже долгое время не могут давать в России концерты из-за коронавирусных ограничений, в Эмиратах получили возможность выступить перед публикой вживую.
В ноябре Филипп Киркоров делился с поклонниками фотографиями с отдыха в ОАЭ. Причем, на одном из снимков певец находится в компании Стаса Михайлова и его супруги. "Какие друзья, такие и каникулы! Вкусные, нарядные и изысканные", — подписал его Киркоров.
Филипп сообщил поклонникам, что дал в Дубае большой концерт впервые за девять месяцев.
Много ярких фотографий с этого курорта публиковали и Валерия с Иосифом Пригожиным. При этом певица, когда ей напомнили слова мужа-продюсера о безденежье артистов из-за коронавируса, ответила, что они здесь не только отдыхают, но и работают.
В Дубай отправились этой осенью и Александр Ревва (Артур Пирожков) с женой. Судя по постам в соцсетях, там они провели некоторое время вместе со Светланой Лободой.
На одной из фотографий супруга Реввы Анжелика позирует на камеру вместе с экс-солисткой "ВИА Гры", которая, кстати, именно в Эмиратах встретила свой 38-й день рождения.
Щедро делился с поклонниками фотографиями у моря и Ревва, демонстрируя, в том числе, "втянутый живот".
В Эмиратах в последние недели были замечены и другие известные артисты.
В конце ноября оказался в Дубае Тимати: там телеканал ТНТ начал съемки шоу "Холостяк" с участием рэпера.
Осенью здесь отдыхала и Елена Летучая. Впрочем, уже вскоре в Instagram телеведущей появились ее фото с Мальдивских островов.
Мальдивы
"Любые непогоды прекрасны, если это Мальдивы", — подписала снимок телеведущая.
Сюда вместе с возлюбленным в ноябре "сбежала из холодной и промозглой Москвы" Анастасия Волочкова. Танцовщица призналась, что здесь она уже в 17-й раз, поскольку считает Мальдивы "раем на земле".
В своем Instagram Анастасия публиковала фотографии и видео, начиная с момента "теплого приема", который ей устроили местные жители. Разумеется, демонстрировала Волочкова и свою знаменитую растяжку, в том числе у пальмы.
На Мальдивах в ноябре отдыхала и еще одна звездная компания: Тимати, Джиган и Оксана Самойлова с детьми. В их соцсетях также появлялись совместные снимки на фоне океана, которые поклонники рэперов активно комментировали.
На райских островах побывали этой осенью Настя Ивлеева с Элджеем. На одном из снимков, который он разместил в Instagram, Настя лежит на светлом диване, а через огромное панорамное окно виден океан.
Как пишет StarHit, на Мальдивах снимался один из эпизодов программы "Орел и решка". После съемок телеведущая решила остаться здесь отдохнуть, а вскоре к ней приехал муж.
В конце октября сюда прилетела и Глюкоза (Наталья Ионова). На одном из фото в ее Instagram певица позирует на фоне роскошной виллы, а на других снимках на фоне океана демонстрирует точеную фигуру в купальниках ярких цветов.
США
Сюда этой осенью улетели две яркие звезды российской эстрады. Впрочем, их отъезд был связан, прежде всего, с тем, чтобы встретиться с самыми близкими людьми – со своей семьей.
Кристина Орбакайте делится с поклонниками фотографиями прогулок с мужем и дочкой, а на одном из снимков публикует ребус: просит найти на нем ребенка.
Улетел к семье за океан и Игорь Крутой. "Посреди всего предновогоднего съемочного сумасшествия сел в самолет и улетел в Майами по безапелляционному требованию моих девчонок", — сообщил он поклонникам в своем Instagram.
На океане звездная семья отметила и день рождения супруги Игоря Крутого – Ольги.
"Отметили День рождения Олюшки в океане. Ощущение праздника, прекрасная компания, освежающий бриз и легкая качка сыграли свою роль — согласился поучаствовать в тик-токе", - признался композитор и разметил видео с яхты, на котором их семья "зажигает" ритмичным танцем.
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