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Волочкова сбежала на Мальдивы
Волочкова сбежала на Мальдивы
Анастасия Волочкова в своем Instagram поделилась с подписчиками красочными снимками отдыха на райском острове. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:34
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мальдивы
шоубиз
инстаграм
знаменитости
звезды
анастасия волочкова
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Анастасия Волочкова в своем Instagram поделилась с подписчиками красочными снимками отдыха на райском острове.В то время, как одни артисты жалуются на трудное материальное положение, в которое попали из-за отмены концертов по причине пандемии коронавируса, и даже предлагают бойкотировать новогодние шоу, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, знаменитая танцовщица наслаждается отдыхом на Мальдивах."Мы с любимым прилетели отдохнуть, сбежав от всех", – сообщает подписчикам Волочкова и публикует видеокадры, как тепло ее встречали на мальдивском острове, который она называет "раем на Земле".Решение "улететь из холодной и промозглой Москвы", по ее словам, было спонтанным, а выбор на Мальдивы пал не случайно: за 10 лет Анастасия здесь уже в 17-й раз.При этом комментарии к публикациям о роскошном отдыхе танцовщицы отключены – можно лишь ставить под ними лайки. Или не ставить.
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мальдивы, инстаграм, знаменитости, звезды, анастасия волочкова

Волочкова сбежала на Мальдивы

12:34 17.11.2020 (обновлено: 12:45 17.11.2020)
 
© Фото : @volochkova_art/InstagramФотография Анастасии Волочковой из Instagram
Фотография Анастасии Волочковой из Instagram - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : @volochkova_art/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Анастасия Волочкова в своем Instagram поделилась с подписчиками красочными снимками отдыха на райском острове.
В то время, как одни артисты жалуются на трудное материальное положение, в которое попали из-за отмены концертов по причине пандемии коронавируса, и даже предлагают бойкотировать новогодние шоу, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, знаменитая танцовщица наслаждается отдыхом на Мальдивах.
"Мы с любимым прилетели отдохнуть, сбежав от всех", – сообщает подписчикам Волочкова и публикует видеокадры, как тепло ее встречали на мальдивском острове, который она называет "раем на Земле".
Решение "улететь из холодной и промозглой Москвы", по ее словам, было спонтанным, а выбор на Мальдивы пал не случайно: за 10 лет Анастасия здесь уже в 17-й раз.
При этом комментарии к публикациям о роскошном отдыхе танцовщицы отключены – можно лишь ставить под ними лайки. Или не ставить.
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