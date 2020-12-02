https://ria.ru/20201202/spears-1587293853.html

В день рождения Бритни Спирс напугала поклонников странным снимком

В день рождения Бритни Спирс напугала поклонников странным снимком

Поклонники Бритни Спирс были озадачены снимком в Instagram в 39-й день рождения певицы. На фотографии ее будто бы "душит" бойфренд — тренер Сэм Асгари. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:01

2020-12-02T15:01

2020-12-02T15:05

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Поклонники Бритни Спирс были озадачены снимком в Instagram в 39-й день рождения певицы. На фотографии ее будто бы "душит" бойфренд — тренер Сэм Асгари.Многих смутило и то, что она поздравила себя с днем рождения накануне. "Бритни, детка, твой день рождения завтра", — обратилась к ней певица Рози Окумура.Пользователи вновь выдвинули конспирологические версии о том, что Спирс находится в опасности, особенно когда увидели руки Асгари у ее шеи. Впрочем, на следующем снимке Сэм уже нежно целует ее в щеку, и чувствуется, что у пары очень нежные отношения.После того, как в 2008 году отец Бритни Джеймс Спирс стал ее опекуном и получил право контролировать и вести все дела дочери, в Сети появилось движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций от поклонников со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у певицы.Летом, когда Бритни Спирс начала размещать в Instagram странные публикации с якобы призывами о помощи, это движение активизировалось.В частности, после очередного такого поста модель Руди Бундини заметил, что Бритни Спирс явно что-то беспокоит. В комментарии он попросил оставить тайный знак, если певица нуждается в помощи."Пожалуйста, используйте желтый цвет в следующей публикации, если вы находитесь в опасности", — попросил он. Спустя час исполнительница опубликовала в Instagram еще две фотографии. Одну из них с помощью фильтров Спирс сделала более желтой, что заметили многие пользователи. В августе стало известно, что Бритни подала в суд, поскольку не желает продолжения опекунства со стороны отца.В октябре она одержала небольшую победу: суд удовлетворил ходатайство о расширении состава юридической команды певицы.Однако в ноябре СМИ написали, что Верховный суд Лос-Анджелеса все-таки оставил отца Бритни ее опекуном. Адвокат певицы сообщил, что поп-звезда напугана и не будет давать концерты, пока Джеймс Спирс управляет ее делами.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/spirs-1586965285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, лос-анджелес, бритни спирс